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Что такое Удача? 4 истории из жизни

11:09. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Если весь мир мешает что-то сделать, то лучше не бороться, а остановиться ненадолго и поменять планы!

С некоторых пор я перестал злиться на обстоятельства, на поступки людей, с моей точки зрения, неправильные. Вообще на всё вокруг, потому как понял и принял один очень важный постулат: «Всё, что ни делается, всё к лучшему».

Не верите, смотрите:

Забыл я как-то пристегнуться ремнём в авто, нарываюсь на инспектора ГИБДД, жезл-остановка. Досада и злость, жалко 1,5 тысячи штраф платить. В ста метрах впереди, где я должен был проезжать в течение 3 — 5 секунд, на встречку вылетела «Газель» и опрокинулась. А ведь по времени она была моя.

Ловил рыбу, от берега в реку на столбиках была сделана «сидушка». Стоять на берегу не очень комфортно, вокруг много гадюк. Неудачно дёрнулся, и с носа улетают в воду очки, которым два месяца от роду, цена — 8 тыс. руб. Каюсь, произнёс много матерных слов. Рыбалка на этом закончилась, т. к. без очков ничего не вижу. На другой день приехал с маской и костюмом для подводной рыбалки (чтобы змеюка не куснула). Очки нашёл, и плюсом: банка с блеснами, причем дорогими; спиннинг «Шимано» с катушкой — этот комплект тысяч на 15 тянет; садок металлический. Всё свежее, без коррозии.

База отдыха. Два старинных друга сидят в лодке и ждут, когда я уже усядусь (ходил за стаканами). Темно, но вот-вот начнет светать. Протягиваю руки к лодке, промахиваюсь и физиономией падаю вниз. Содрал кожу, лоскутом, на боку. Естественно, остаюсь на базе. Друганы уплыли. На фарватере заякорились. Через двадцать минут в их лодку влетел катерок. «Скорая», травматология. Прошло 3 года с тех пор, один из друзей теперь конкретно хромает. Меня судьба уберегла, наградив лишь царапинами.

Нужно было уезжать поездом в столицу, билет взял заранее. За час до отъезда решил принять душ. Не получилось — нет воды (впервые лет за десять). Досада. Вызвал такси. Едем. На улице ливень с градом. На полпути колем колесо. Гнев. Другую машину ждём долго, в итоге опоздал. Прихожу домой — дали воду, пока меня не было. Струйки из душа, не сильно, но льют мимо ванны (неудачно повесил ручку душа). К утру нижняя квартира плавала бы, и это плавание обошлось бы тысяч в триста.

На этом остановлюсь, хотя на памяти ещё под два десятка такого рода случаев есть. Сейчас я счастливый человек, НИКОГДА не ругаюсь и не злюсь, потому, что твёрдо знаю — всё, что посылают Небеса, всё во благо. И когда мне желают удачи, я улыбаюсь — ведь никто из нас не знает, что такое Удача. То ли лицом с пирса, то ли на поезд опоздать. А время потом покажет.

Источник: http://mirpozitiva.ru/articles/2043-chto-takoe-udacha-istorii-iz-zhizni.html

Источник: nashaplaneta.su

Метки: здоровье, психология
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