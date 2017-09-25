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Человечество – разумная система с кодом самоликвидации – отношением людей к природе.

07:21. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

 

 

https://cont.ws/@infobazasm/13...

 

Человечество в настоящее время напоминает ребёнка 4-5 леттот тоже ведёт себя неразумно, может разломать игрушки, разбить ценную вазу, поиздеваться над животными, ударить сверстника, поджечь квартиру, в пожаре может и сам погибнуть, может что-нибудь взорвать, погубить дом и других людей, часто не слушается родителей, и многое можно было бы ещё перечислять, но думаю, что уже достаточно, чтобы понять, что мы ещё из себя в настоящее время представляем.

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Существующая оккультная система управления заинтересована в сокрытии знаний, но и ограничивать стремление человека, соблюдающего свод Божественных правил и соблюдающего морально-нравственные принципы, система не вправе, поскольку космические принципы свободы Воли и свободы Выбора незыблемы и едины для всех.

Поэтому только от самого человека зависит, какой путь им будет избран – путь деградации или путь РАЗВИТИЯ. 

 

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Отсюда

 

В Калифорнии ждут Мать Всех Землетрясений. Звезды Голливуда тайно покидают Лос-Анджелес.

 

Изменить Мировой Порядок, чтобы остановить Климатическую Катастрофу

Чтобы остановить климатическую катастрофу необходимо немедленно сделать следующее:

1.​ Резко снизить производство, ликвидировать мусорные области - такие как производство оружия, предметов роскоши, алкоголя, табака, наркотиков, одноразовых товаров (памперсы, пластиковая посуда)…

2.​ Прекратить массовые игрища, требующие больших энергозатрат - чемпионаты, олимпиады, фестивали…

3.​ Остановить всё, что связано с двигателями и взрывами – войны, военные игры, манёвры, парады, ралли, гонки Формулы-1…

4.​ Ликвидировать сверхпотребление богатых – дворцы, лимузины, персональные самолёты, яхты и пр.

5.​ Резко сократить массовую транспортировку людей и грузов, для чего убрать праздный туризм, пересмотреть логистику, приближая производство к работникам и к потребителю…

6.​ Резко снизить индивидуальное потребление до физиологически необходимого уровня.

 

 

Метки: Человечество - разумная система с кодом самоликвидации – отношением людей к природе.
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