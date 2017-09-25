Человечество – разумная система с кодом самоликвидации – отношением людей к природе.

Человечество в настоящее время напоминает ребёнка 4-5 лет, тот тоже ведёт себя неразумно, может разломать игрушки, разбить ценную вазу, поиздеваться над животными, ударить сверстника, поджечь квартиру, в пожаре может и сам погибнуть, может что-нибудь взорвать, погубить дом и других людей, часто не слушается родителей, и многое можно было бы ещё перечислять, но думаю, что уже достаточно, чтобы понять, что мы ещё из себя в настоящее время представляем.

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Существующая оккультная система управления заинтересована в сокрытии знаний, но и ограничивать стремление человека, соблюдающего свод Божественных правил и соблюдающего морально-нравственные принципы, система не вправе , поскольку космические принципы свободы Воли и свободы Выбора незыблемы и едины для всех.

Поэтому только от самого человека зависит, какой путь им будет избран – путь деградации или путь РАЗВИТИЯ.

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Отсюда

В Калифорнии ждут Мать Всех Землетрясений. Звезды Голливуда тайно покидают Лос-Анджелес.

Изменить Мировой Порядок, чтобы остановить Климатическую Катастрофу

Чтобы остановить климатическую катастрофу необходимо немедленно сделать следующее: