Человечество – разумная система с кодом самоликвидации – отношением людей к природе.
Человечество в настоящее время напоминает ребёнка 4-5 лет, тот тоже ведёт себя неразумно, может разломать игрушки, разбить ценную вазу, поиздеваться над животными, ударить сверстника, поджечь квартиру, в пожаре может и сам погибнуть, может что-нибудь взорвать, погубить дом и других людей, часто не слушается родителей, и многое можно было бы ещё перечислять, но думаю, что уже достаточно, чтобы понять, что мы ещё из себя в настоящее время представляем.
Существующая оккультная система управления заинтересована в сокрытии знаний, но и ограничивать стремление человека, соблюдающего свод Божественных правил и соблюдающего морально-нравственные принципы, система не вправе, поскольку космические принципы свободы Воли и свободы Выбора незыблемы и едины для всех.
Поэтому только от самого человека зависит, какой путь им будет избран – путь деградации или путь РАЗВИТИЯ.
В Калифорнии ждут Мать Всех Землетрясений. Звезды Голливуда тайно покидают Лос-Анджелес.
Изменить Мировой Порядок, чтобы остановить Климатическую Катастрофу
Чтобы остановить климатическую катастрофу необходимо немедленно сделать следующее:
1. Резко снизить производство, ликвидировать мусорные области - такие как производство оружия, предметов роскоши, алкоголя, табака, наркотиков, одноразовых товаров (памперсы, пластиковая посуда)…
2. Прекратить массовые игрища, требующие больших энергозатрат - чемпионаты, олимпиады, фестивали…
3. Остановить всё, что связано с двигателями и взрывами – войны, военные игры, манёвры, парады, ралли, гонки Формулы-1…
4. Ликвидировать сверхпотребление богатых – дворцы, лимузины, персональные самолёты, яхты и пр.
5. Резко сократить массовую транспортировку людей и грузов, для чего убрать праздный туризм, пересмотреть логистику, приближая производство к работникам и к потребителю…
6. Резко снизить индивидуальное потребление до физиологически необходимого уровня.