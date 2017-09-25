Амурские казаки изчезнувший народ

Запись эфира 28 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио “Амурские казаки. Исчезнувший народ”



Автор– писатель Дмитрий Ефремов.



Эфир был посвящен истокам амурских казаков. Мы рассказали, для чего существовало сословие амурских воинов и какие на нем были изначальные задачи.



Как это сословие осветило себя в истории.



Какую роль сыграли казаки в истории Русского государства.



Почему казачество уничтожили и как его можно возродить – тема предстоящей передачи.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com