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Амурские казаки изчезнувший народ

22:17. 25 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Запись эфира 28 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио “Амурские казаки. Исчезнувший народ”

Автор– писатель Дмитрий Ефремов.

Эфир был посвящен истокам амурских казаков. Мы рассказали, для чего существовало сословие амурских воинов и какие на нем были изначальные задачи.

Как это сословие осветило себя в истории.

Какую роль сыграли казаки в истории Русского государства.

Почему казачество уничтожили и как его можно возродить – тема предстоящей передачи.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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