Амурские казаки изчезнувший народ
Запись эфира 28 февраля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио “Амурские казаки. Исчезнувший народ”
Автор– писатель Дмитрий Ефремов.
Эфир был посвящен истокам амурских казаков. Мы рассказали, для чего существовало сословие амурских воинов и какие на нем были изначальные задачи.
Как это сословие осветило себя в истории.
Какую роль сыграли казаки в истории Русского государства.
Почему казачество уничтожили и как его можно возродить – тема предстоящей передачи.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com