Выборы в Германии: Экзитполы

Первые экзит-полы по выборам в Бундестаг.На фоне достаточно уверенной победы коалиции Меркель и достаточно высокого результата СДПГ, в парламент Германии сенсационно проходит ультраправая "Альтернатива для Германии".По данный Дойче Велле: ХДС/ХСС 32%, СДПГ 20%, АдГ 13,5%, СвДП 10,5%, Зеленые 9,5%, Левые 9%.Руководители АДГ уже сняли в Берлине банкетный зал, где обещают бурно отметить свою победу.Ну а Меркель я думаю без особых проблем сможет сформировать правящую коалицию без АДГ, с которой врядли кто-то захочет блокироваться.

Источник: colonelcassad.livejournal.com