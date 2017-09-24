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Выборы в Германии: Экзитполы

19:17. 24 сентября 2017 Просмотров - 70 Один комментарий Опубликовал:


Первые экзит-полы по выборам в Бундестаг.
На фоне достаточно уверенной победы коалиции Меркель и достаточно высокого результата СДПГ, в парламент Германии сенсационно проходит ультраправая "Альтернатива для Германии".
По данный Дойче Велле: ХДС/ХСС 32%, СДПГ 20%, АдГ 13,5%, СвДП 10,5%, Зеленые 9,5%, Левые 9%.



Руководители АДГ уже сняли в Берлине банкетный зал, где обещают бурно отметить свою победу.
Ну а Меркель я думаю без особых проблем сможет сформировать правящую коалицию без АДГ, с которой врядли кто-то захочет блокироваться.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: выборы, Германия
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