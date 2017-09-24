Удивительный город – Екатеринбург! Программа «Пространство Женщины»

Запись программы «Пространство Женщины» «Удивительный город Екатеринбург!» от 23 сентября 2017 года.



Ведущая – Елена Андреева,

Сказитель – Пётр Малков.



Уральская земля – гостеприимное, мощное и светлое место. Она породила много известных людей. История города Екатеринбурга загадочна и удивительна. Не та история, что прописана в книгах, а та, которую хранят старые здания и останки каменных сооружений. Чего достиг современный Екатеринбург и, какие тайны может раскрыть старый, в этой программе поделится с нами художник и архитектор города Екатеринбурга – Пётр Малков.



Расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Почаще заглядывайте на сайт радио, в раздел анонсы. Вдруг, именно для Вас, в субботу, в 3, 12, и 20 часов, будет звучать в эфире, что-то очень интересное, и важное…



Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com