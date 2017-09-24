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Удивительный город – Екатеринбург! Программа «Пространство Женщины»

08:55. 24 сентября 2017 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Запись программы «Пространство Женщины» «Удивительный город Екатеринбург!» от 23 сентября 2017 года.

Ведущая – Елена Андреева,
Сказитель – Пётр Малков.

Уральская земля – гостеприимное, мощное и светлое место. Она породила много известных людей. История города Екатеринбурга загадочна и удивительна. Не та история, что прописана в книгах, а та, которую хранят старые здания и останки каменных сооружений. Чего достиг современный Екатеринбург и, какие тайны может раскрыть старый, в этой программе поделится с нами художник и архитектор города Екатеринбурга – Пётр Малков.

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Источник: www.youtube.com

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