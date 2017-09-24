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Сводки от ополчения Новороссии 24 сентября 2017

12:12. 24 сентября 2017 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал:

Служу Республике. Прошли межреспубликанские танковые состязания 23.09.17

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Память павших воинов Донбасса увековечили в селе Многополье

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Отряд «Кольчуга» ВС ДНР провёл день открытых дверей

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СМИ: Диверсанты, взорвавшие машину министра доходов и сборов ДНР, задержаны

В ДНР задержали шестерых диверсантов, подорвавших автомобиль министра доходов и сборов Донецкой народной республики Александра Тимофеева, сообщает Inside Donetsk со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«В ходе оперативно-следственных действий МГБ по горячим следам была задержана группа диверсантов из шести человек, которые совершили покушение на зампредседателя Совета министров ДНР Александра Тимофеева», – говорится в сообщении.

Утверждается, что подрывники выполняли задание украинских спецслужб. Целью покушения была дестабилизация экономической и политической обстановки в республике.

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Житель Донбасса отсудил у Украины за разрушенный войной дом в Песках

Печерский районный суд Киева частично удовлетворил иск жителя Песок (Донбасс) Игоря Лошадкина к государству Украина и постановил взыскать почти 2 млн. грн материального и морального ущерба, причиненного в результате проведения АТО.

Соответствующее решение было принято еще 18 сентября, пишет “Главком”

Государственный бюджет должен возместить Лошадкину 1 800 000 грн за поврежденный дом на улице Олимпийской в ​​поселке Пески. Суд считает, что истец понес материальные потери в результате “террористического акта”.

Кроме этого, суд обязал выплатить Лошадкину 10 тыс. грн за нанесенный моральный ущерб.

Житель Донбасса с декабря 2016 судился с Кабинетом министров Украины, Государственной казначейской службой Украины, Антитеррористическим центром при Службе безопасности Украины, Министерством обороны Украины, Министерством внутренних дел Украины, Главным управлением Национальной гвардии Украины.

По данным СМИ, семья Игоря и Елены Лошадкиных летом 2015 подала иск против России и Украины в Европейский суд по правам человека. Как пояснили истцы, “с Россией судятся, потому что она разрушила их дом и жизнь, а с Украиной, что та ничего не делает для своих переселенцев”.

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ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов на Донбассе

ВСУ за сутки обстреляли 10 населенных пунктов на Донбассе | Русская весна

Об этом «Русской Весне» сообщили в Оперативном командовании ДНР.

За прошедшие сутки ВС Украины шестнадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы десяти населённых пунктов Республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Читайте также: Обострение на Донбассе: ВСУ несут новые потери

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Армия Порошенко обстреляли территорию ЛНР

За минувшие сутки украинские силовики обстреляли позиции Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в районах поселка городского типа Фрунзе, сел Калиновка, Лозовое, Желобок, сообщили в оборонном ведомстве провозглашенной республики.

В народной милиции ЛНР уточнили, что огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС и стрелкового оружия, передает пресс-центр оборонного ведомства Республики.

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Обострение на Донбассе: ВСУ несут новые потери

Обострение на Донбассе: ВСУ несут новые потери | Русская весна

В ходе боестолкновения в ЛНР погиб военный ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба «АТО».

«Около 4 утра враг открыл огонь из стрелкового оружия вблизи Новоалександровки, что на Луганском направлении. Наши военные симметрично ответили врагу. В результате этого противостояния получил смертельное пулевое ранение один украинский воин», — говорится в сообщении.

Читайте также: ЛНР идет в Русский мир, а киевский режим тащит Украину в НАТО, — Плотницкий

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Спецпроект «Я не боюсь!» Женщина-волонтёр Галина Ким. Выпуск №11

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