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Суперпушка «Дора»: самое большое и бесполезное орудие Третьего рейха

08:51. 24 сентября 2017 Просмотров - 9 Нет комментариев Опубликовал:

По мнению начальника Генштаба сухопутных войск гитлеровской Германии генерал-полковника Франца Гальдера, сверхпушка «Дора» хоть и была настоящим произведением искусства, но в плане боеспособности эта громадина оказалась бесполезным орудием. Как считают многие специалисты, «Дора» – самая дорогая ошибка за всю историю развития артиллерии.

КРУППная «супруга»

Идея создания сверхмощной пушки принадлежит Гитлеру. Посетив 1936 году заводы Круппа, фюрер приказал начать работы по строительству артиллерийской системы, способной пробить многометровые укрытия из бетона французской линии Мажино и бельгийских укреплений. Расчеты крупповских специалистов сводились к тонно-метрам: семиметровую бетонную стену укрытия мог пробить только семитонный снаряд 800-миллиметрового орудия.

Артсистему, не имеющую аналогов, создавала конструкторская группа под руководством профессора Эрика Мюлле. Жену Мюлле звали Дора. Это же имя и получило сверхорудие. Стрелять эта артсистема должна была с дистанции в 35-45 километров, но для этого «Доре» следовало иметь супердлинный ствол и массу, как минимум, в 400 тонн. Колдовали над «Дорой» больше четырех лет, потратив астрономическую по тем временам сумму в 10 000 000 рейхсмарок. Укрепления, про которые говорил Гитлер, приказывая создать суперпушку, немцы на тот момент, не дождавшись «Доры», уже взяли.

Длина ствола «Доры превышала 32 метра, а масса самой пушки, без железнодорожной платформы, на которой она устанавливалась, была 400 тонн. Ее бетонобойный снаряд весил 7 тонн, фугасный – 4,8 тонны. После пятнадцати выстрелов ствол уже начинал изнашиваться, хотя изначально рассчитывался на сто. «Дора» в комплексе была довольно громоздкими и неповоротливым сооружением – будучи укрепленной на специальном железнодорожном 80-колесном транспортере, сложноустроенная артсистема передвигалась сразу по двум параллельным колеям путей. Систему в общей сложности обслуживали порядка 3 тысяч человек. К выстрелу «Дору» готовили больше месяца.

Севастопольский «вальс»

Боевое крещение «Дора» прошла под Севастополем в 1942 году, и результативность выстрелов сверхпушки расстроила гитлеровское командование – хлопот по доставке и приведению в боевую готовность артсистемы было больше, чем пользы от нее.
В распоряжение армии фельдмаршала Манштейна «Дору» отправил генерал Гальдер. Разобранную пушку и боеприпасы везли 5 поездов (более ста вагонов). Один лишь обслуживающий персонал артсистемы занял 43 вагона. На месте «Дору» «обихаживал» почти четырехтысячный коллектив – солдаты и офицеры транспортного батальона, маскировочной и караульной рот, саперы, жандармы, инженеры, подразделения противовоздушной обороны.

Прибыв на место расположения (неподалеку от Бахчисарая) в конце апреля, первый выстрел «Дора» сделала только ранним утром 5 июня. В Бахчисарае жилые дома от такого грохота остались без оконных стекол. С 5-го по 7 июня обстреливались позиции, которые занимали 96-я стрелковая дивизия, 16-я береговая батарея, зенитная батарея Черноморского флота, арсенал в Сухарной балке. Из 48 выстрелов, сделанных «Дорой» в эти дни, по подсчетам немецких наблюдателей, только 5 достигли цели. В частности, прямым попаданием снаряда пушки-гиганта был уничтожен спрятанный в скалах Северной бухты склад боеприпасов.
Траекторию нескольких снарядов «Доры» отследить так и не удалось – очевидно, они ушли «в молоко», то есть в море. Остальные же в большинстве своем зарывались в землю на более чем десятиметровую глубину, и их разрывы не наносили нашим войскам серьезного урона.

Вторая и последняя «гастроль»

Из-под Севастополя «Дору» перевезли в район Ленинграда. Правда, ствол пришлось отправить в Германию на ремонт – он уже никуда не годился. «Доре» хотели подбросить «муженька» – гитлеровцы к тому времени соорудили еще одно артиллерийское суперчудо, прозванное «Толстым Густавом», – но Красная Армия, прорвав блокаду северной столицы, смешала планы немцев. Пушки-гиганты спешно покинули прифронтовую зону, так и не выстрелив.

«Густаву», к слову, вообще ни разу пришлось стрелять. А «Дору» осенью 1944 года применяли под Варшавой при подавлении польского восстания – она выпустила более 20 снарядов. В конце войны отступавшие гитлеровские войска переправили «Густава» и «Дору» в Баварию, где орудия были взорваны. Останки суперпушек обнаружили англо-американские союзники. Изучив и задокументировав все, что осталось от этих гигантов, они отправили «покойников» на переплавку.

Источник: www.kramola.info

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