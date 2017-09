Сталинград против Базеля

Источник: ПАРТИЯВЕЛИКОЕОТЕЧЕСТВО.РФ

Предлагаемая вашему вниманию статья подготовлена участниками Военно-патриотического клуба «Севастополь», среди членов которого есть и наши партийные соратники.

75-лет назад Красная армия начала оборонительные действия

по удержанию Сталинграда (13 сентября – 18 ноября 1942 года)

Геополитический фон величайшей битвы

В 1978 г. американский издатель Уолтер Керр (Walter Kerr, 1911–2003) написал книгу «Секрет Сталинграда». Опровергая прежние публикации, созданные после посещения освобожденного Сталинграда в 1943 г., тогда ещё военным корреспондентом, Керр объявил причиной победы на Волге некие «таинственные резервы СССР», утаенные от союзников, которым в столь тяжелое время приходилось из наивности снабжать «коварных русских» по ленд-лизу. Книга полна вздора, разбирать её нет смысла. Однако Сталинградская битва действительно таит большой экономический секрет.

1. Знакомьтесь – Банк международных расчетов

Банк международных расчетов (БМР, Bank for International Settlements) основан на пике мирового экономического кризиса в 1930 г. в швейцарском городе Базель, где сегодня под диктовку все того же БМР пишутся «носящие рекомендательный характер» глобализационные правила управления ссудным капиталом, покорно принимаемые кредитными организациями во всех странах, так наз. Базельские стандарты.

Авторство идеи создания БМР принадлежит барону Монтегю Норману (Montagu Norman, 1871–1950), председателю Банка Англии с 1920 по 1944 гг., потомку банковского клана Норманов, ранее управлявших британским центробанком за период 1821–1872 гг. Учредителями БМР выступили, не считая Банка Англии, центральные банки Бельгии, Италии, Франции, Швейцарии, а также ряд крупнейших кредитных организаций США и Японии. Акционеры выделили 500 млн. швейцарских франков на уставный капитал БМР. Главной целью создания этой структуры на тот момент было посредничество в окольном финансировании НСДАП, что позволяло денежным мешкам блюсти внешние приличия, не общаясь напрямую с «плохишами». Со стороны Германии в создании БМР принимал участие близкий друг М. Нормана, президент Центрального банка Германии Ялмар Шахт(Hjalmar Schacht, 1877–1970), при Гитлере занявший посты президента Рейхсбанка и министра экономики.

Слева направо: М. Норман, Я. Шахт, Т. Маккитрик, Э. Пуль

По состоянию на начало 1941 г. вливания Банка международных расчетов в Германию превысили 300 млн. швейцарских франков (100 млн. долларов США). По этой причине вице-президент Рейхсбанка Эмиль Пуль (Emil Puhl, 1889–1962) даже назвал БМР «по-настоящему единственным иностранным филиалом Рейхсбанка». Весной 1941 г. в Базеле проходит встреча между Шахтом и президентом Банка международных расчетов Томасом Маккитриком (Thomas Harrington McKittrick, 1889–1970), на которой Шахт окончательно подтверждает намерение Германии напасть на СССР и заручается гарантиями дальнейшей поддержки «германского экономического чуда».

2. Ставка на падение Сталинграда

Провал блицкрига в Московской битве поставил под сомнение финансирование Третьего Рейха. Начиная с 1942 г. Банк международных расчетов, ранее (в 1939–1941 гг.) продавший Рейхсбанку по выгодному курсу 5480 кг золота, полностью замораживает торговлю золотом с Германией. Скептически настроенные инвесторы вознамерились прежде времени прекратить переводы в БМР. Финансовые ограничения подвели Гитлера к необходимости успешно осуществить какую-либо стратегически значимую операцию, каковой могло стать взятие Сталинграда.

Лица, заинтересованные в продолжении войны, в т.ч. Монтегю Норман, приложили максимум усилий, чтобы поход 6-й армии Паулюса на Волгу состоялся. Норман знал, что недоверие американского капитала отчасти усиливал факт истечения срока президентских полномочий у Маккитрика в декабре 1942 г., поэтому постарался добиться переизбрания действующего президента БМР. «Мы питаем надежду изыскать средства, чтобы продлить Ваше президентство в Банке», – сообщает он Маккитрику в июне 1942 г., попутно советуя посетить США ради полезных встреч.

Обещания не были пустым звуком. Отец БМР протолкнул председателем Совета директоров в Банке Эрнста Вебера (Ernst Weber, 1881–1967), президента Национального банка Швейцарии, а Вебер, в свой черед, склонил членов Совета к переизбранию Маккитрика на второй срок. То, что Вебер поступит именно таким образом, Норман не сомневался, поскольку в 1939 г. Маккитрик помогал Веберу переправить в Лондон 23 тонны чехословацкого золота.

Швейцарская карта, будучи разыгранной, помогла уладить конфликт с министром иностранных дел Третьего Рейха Иоахимом фон Риббентропом (Joachim v. Ribbentrop, 1893–1946). Опытный дипломат не доверял англосаксам и желал видеть во главе БМР не американца, а представителя нейтральной страны. Эмиль Пуль пускается в долгие переговоры с Риббентропом, убеждая того, что «нейтральный» швейцарец Вебер слишком независим и не заинтересован в победе Германии, тогда как представитель Штатов будет служить противовесом и гарантировать поступление денежных переводов в Рейхсбанк. Известно, что Э. Пуль высоко ценил Маккитрика и всемерно отстаивал сохранение его кандидатуры на посту президента БМР, в частности дал ему следующую характеристику: «Ни его личные качества, ни манера вести дела никогда не вызывали нареканий» (сентябрь 1942). Неизвестно, какие ещё аргументы мог приводить Пуль, но Риббентроп поверил, что пока в БМР у руля американец, финансирование войны против СССР не прекратится.

Слева направо: Э. Вебер, И. фон Риббентроп, К. Вуд, М. Пиле-Гола

В октябре нешуточное напряжение охватывает британскую Палату общин, ставится вопрос о выходе Банка Англии из членства в совете БМР, однако бурю усмирил министр финансов Кингсли Вуд (Howard Kingsley Wood, 1881–1943), заявивший, что пока во главе БМР стоит Маккиттрик, британцам волноваться не о чем: «Управление и контроль над Банком находились и находятся всецело в руках его Президента, гражданина США <…> человека, пользующегося нашим полным доверием». Маккитрик в те дни встречается с министром иностранных дел Швейцарии Марселем Пиле-Гола (Marcel Pilet-Golaz, 1889–1958), который подтвердил, что брожение в Палате общин и лондонская пресса в целом не отражают истинных настроений английского истеблишмента, и заверил в полнейшей поддержке БМР со стороны как Британии, так и Швейцарии.

3. Крушение планов

Однако 20 ноября 1942 г. войска Сталинградского фронта перешли в наступление, что срывало план всей летне-осенней кампании Гитлера. И.В. Сталин использует возможность начать конструктивные переговоры с союзниками об открытии второго фронта. В личном секретном послании Рузвельту, написанном как ответ на письмо американского президента от 26 ноября, Главнокомандующий шлет поздравления: «Меня радуют Ваши успехи в районе Соломоновых островов». В упомянутом письме Рузвельта архипелаг Соломоновых островов не назывался. Этой фразой глава Советского государства намекнул, что следит за ходом боевых действий в южной Пацифике столь же внимательно, как американцы – за Сталинградской битвой. И после сделал более прозрачный намек, предположив, что военный успех США послужит развертыванию «наступательных операций союзников в Европе».

Требовалось скорее закрепить геополитический триумф Сталинградской битвы, подтолкнув Рузвельта к реальным действиям. Нет, не потому, что американский президент лучше относился к СССР, чем британский премьер. В действительности (и Сталин это видел) лидеры государств-союзников играли в «доброго и злого полицейских». Причина крылась в другом: не вызывало вопросов, что в послевоенном мире доминировать будут Штаты, не Британия. Значит, диалог стоит вести с лицом, принимающим решения. 2 декабря 1942 г. Ф.Д. Рузвельт высылает ответное письмо, в котором заявляет: «Чем больше я думаю о нашем общем военном положении и о том, что в ближайшее время необходимо принять стратегические решения, тем больше я убеждаюсь, что Вы, Черчилль и я должны встретиться в недалеком будущем». С этого письма начнутся трехсторонние переговоры о подготовке Тегеранской конференции.

Через полмесяца, 17 декабря, Маккитрик встречается с 37 представителями американской финансовой верхушки – руководством Федерального резерва Нью-Йорка, Банкирского Траста, Национального городского банка, Нью-Йоркской компании по страхованию жизни, Нью-Йоркской клиринговой ассоциации, банка «Джей-Пи Морган», компаний «Дженерал Электрик» и «Стэндард Ойл» и т.д. Подобных встреч история американского бизнеса не знала ни до, ни после. Итогом встречи стал конец «германского экономического чуда», отныне деньги давались ограниченно и под конечный результат.

Примечательно, что в тот же день Белый Дом впервые за все годы Второй мировой официально признал геноцид евреев, пригрозив карой «совершающим убийства на расовой почве». И хотя окрик из Вашингтона не помешал БМР скупать у концлагерей золотые зубы их жертв, становилось ясно, что в Нижнем Поволжье от советского солдата потерпела поражение величайшая финансовая машина в мире.

