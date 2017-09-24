Советский город-призрак Гудым: Ядерная крепость за 200 км от США, о которой мало кто слышал даже сейчас

При виде заброшенных городов часто может возникать щемящее чувство тоски, невольное желание возродить их к жизни. Однако то место, о котором пойдет речь в этой статье, наверняка вызовет совершенно противоположные чувства. Это место — совесткий город Гудым на Чукотке. Сверхсекретный объект, расопложенный всего в 200 км от Америки. Военная база смерти, один из козырей СССР в «холодной войне».Гудым — одно из многочисленных названий секретного города. Официально военная часто называлась Андырь-1. Именно здесь располагались советские ядерные базы, и в случае ожесточения ситуации ракеты из Гудыма должны были разрушить полконтинента. Внешне город выглядит вполне обычно: несколько трехэтажных домов, школа и торговый центр. Сейчас все это абсолютно заброшено и наполовину разрушено. Однако самое ценное в Гудыме находилось под землей — гигантское многоуровневое подземелье, где и хранились ракеты и топливо.Плакаты в честь моряков военно-морского флота.Гудым был одним из 15 секретных, или закрытых, городов СССР. На карте этот город обозначен не был, и въезд иностранцев сюда был под строжайшим запретом. Город построили в 1950-е годы, всего с 1961 года здесь проживало порядка 5 тысяч человек (военные и их семьи). На базе находились три ракетных комплекса РСД-10, название «Пионер». В случае ядерной войны они должны были поразить Аляску, штаты Вашингтон, Калифорнию и Южную Дакоту.Несмотря на географическую удаленность и статус секретности, местные жители были довольны условиями проживания в Гудыме. Здесь были высокие зарплаты, не было дефицита ни в чем, в торговом центре на Чукотке было все, о чем в остальных городах СССР только мечтали.В совесткие годы в Гудыме не знали, что такое дефицит.Ядерное оружие вывезли из Гудыма в 1986 году, какое-то время город функционировал как обычная военная база, но к 2002 году совершенно опустел.Вид на город сверху.Смотровая вышка для охраны военной базы.Гудым заброшен в силу исторических обстоятельтв: далекая военная база оказалась не нужна России. История еще одного города-призрака Припяти – совершенно иная. Люди покинули его из-за страшнейшей техногенной катастрофы. Фотографии, сделанные в мертвом городе, выглядят еще более жутко..

Источник: nashaplaneta.su