Солнечные стеклоблоки обещают революцию в строительстве

Группа британских инженеров разработала модульные строительные стеклоблоки, вырабатывающие электричество. Блоки оснастили встроенными оптическими элементами и солнечными батареями. Оптические элементы направляют солнечные свет на мини-батареи, вырабатывая электроэнергию. Solar Squared можно соединять друг с другом и использовать их вместо кирпичей при возведении стен.Как сообщает New Atlas, стеклоблоки не только вырабатывают электричество, но и обеспечивают помещению теплоизоляцию. Чтобы защитить жилье от перегрева, внутреннюю сторону блоков можно покрыть специальной затемняющей краской.Инженеры отмечают, что Solar Squared полностью самодостаточны. В отличие от солнечной черепицы, они не нуждаются в специальных креплениях, поэтому обходятся дешевле.Разработчики Solar Squared планируют сделать их популярным строительным материалом и даже внести в базу BIM, которой пользуются архитекторы при планировании зданий. Ученые уже создали стартап Build Solar для выведения технологии на рынок. Однако пока они не сообщают ни точную стоимость стеклоблоков, ни показатели их энергоэффективности. Команда стартапа ищет спонсоров и партнеров для тестовых испытаний стеклоблоков, которые должны поступить в продажу уже в следующем году.Сделать чистую энергетику доступной обещает и американская компания Tesla. Продукты компании нельзя назвать дешевыми — например, установка домашней розетки для электрокара обойдется клиентам в $1000. Несмотря на это, Tesla обещает, что разработанная ей солнечная черепица обойдется на 20% дешевле обычных солнечных панелей, которые устанавливают на крышах.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com