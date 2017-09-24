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Сбербанк ответил, почему США не страшен госдолг в $20 триллионов

08:52. 24 сентября 2017 Просмотров - 125 Один комментарий Опубликовал:

Государственный долг США, на прошлой неделе превысивший 20 триллионов долларов, не является проблемой для крупнейшей экономики мира. Об этом говорится в опубликованном в понедельник обзоре Центра макроэкономических исследований Сбербанка России.

Историческую 20-триллионную планку американский госдолг преодолел после того, как конгресс США отменил лимит на новые займы, и “некоторые российские “эксперты” возобновили спекуляции о скором и неизбежном долговом кризисе в США”, констатирует ЦМИ.

Но долг США – не проблема, предупреждают в Сбербанке. Одна из причин заключается в том, что экономика США получает положительный процентный доход. Это означает, что поступления в Штаты от инвестиций за рубежом перевешивают их расходы на обслуживание собственного долгового бремени.

“Другими словами, США отчасти работают как мировой банк – привлекают дешёвые деньги и вкладывают в высокодоходные активы”, – объясняют аналитики Сбербанка.

В той же ситуации, по их оценке, находится и Япония, госдолг которой приближается к отметке 300% ВВП, уступая по этому показателю лишь Зимбабве. Япония также получает от зарубежных инвестиций больше, чем тратит на процентные платежи по своим суверенным обязательствам.

Иное положение дел в России, у которой чистый процентный доход отрицательный. Он составляет около 2% ВВП в год, или 1,72 триллиона рублей. Эта сумма ежегодно уходит из страны на оплату привлеченных займов.

Напомним, на начало 2017 года госдолг России превысил 11 триллионов рублей, что составляет 13% ВВП.

Согласно “Основным направлениям долговой политики”, подготовленным Минфином и утвержденным президентом Владимиром Путиным, в ближайшие три года правительство РФ намерено занимать на рынке по триллиону рублей в год. Чистый объем займов (минус погашения) с 0,6% ВВП в 2016 году вырастет до 1,1% ВВП в 2019-м – “максимального значения за всю историю современной России”, отмечает Минфин.

К концу трехлетнего бюджетного цикла госдолг превысит “потолок”, закрепленный госпрограммой “Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков”. Она требует, чтобы предельный объем задолженности правительства не превышал 100% доходов бюджета.

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Источник: www.kramola.info

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