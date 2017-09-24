Руководство по войне нового поколения с Россией
01:56. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В сети появилось руководство для американских военных http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/the-us-armys-handbook-defeating-russia-war-22439, в котором в общих чертах излагается, как Пентагон (или вернее, связанные с ним аналитические центры) оценивает российскую армию и различные рекомендации для противодействия российской армии на оперативно-тактическом уровне.
Рассматриваются вопросы организации современных российских вооруженных сил, опыт применения российских военных в Сирии и на Украине, внедрение новых подходов к комплексному ведению боевых действий. Особое внимание рекомендуется обращать на современные средства РЭБ и БПЛА, а также необходимость их поражения, так как выведение из строя современных радиотехнических систем подавления и разведки тесно интегрированных в современную российскую военную доктрину, может по мнению американцев создать серьезные проблемы для ведения долгосрочных боевых операций.
Ниже, несколько схем из Руководства.
Военная реформа 2008 года.
Гибридный маневр.
Конвенциональные вооруженные силы. Организация танкового батальона.
Организация мотострелкового батальона.
Концепция российской системы ПВО на тактическом, оперативном и стратегическом уровнях.
Модернизированная российская пехота.
Комплексный захват и поражение целей от обнаружения до уничтожения.
Фазы развития кризиса в рамках гибридной войны от нарастания к угасанию, после прохождения пика кризиса.
Сферы влияния России на территории бывшего СССР и Восточной Европы.
Российские ЧВК в локальных конфликтах. Судя по картинке, данные из украинских источников.
Потенциальное развертывание от линии фронта в 3 эшелона.
Организация артиллерийской батареи.
Далее идут рекомендации по тактическому противодействию в ходе прямого столкновения американских и российских войск.
Красные удерживают линию фронта, развернув передовые позиции в двух населенных пунктах.
Выдвижение американской механизированной пехоты. Обнаружение передовых позиций красных, включая обнаружение снайперов.
Встречное развертывание.
Продвижение. Уход из под огня артиллерии и подавление огневых позиций красных.
Занятие позиций для атаки, уничтожение передовых огневых позиций красных.
Отражение контратаки.
Скачать доклад в pdf формате можно вот здесь https://info.publicintelligence.net/AWG-RussianNewWarfareHandbook.pdf (62 страницы, язык – английский)
Само руководство подготовлено Asymmetric Warfare Groop http://www.awg.army.mil/
Руководители центра.
Полковник О'Брайен.
Сержант-майор Мэссон.
Располагается группа в Форт-Миде http://www.awg.army.mil/Contact.html, где также находится штаб-квартира АНБ.
Группа тесно взаимодействует с руководством Пентагона по широкому спектру вопросов связанных с ведением современной войны.
В целом, документ в некоторых моментах достаточно абстрактный, и является скорее еще одной попыткой пересмотреть отношение к Российской армии под влиянием конфликтов на Украине и в Сирии, так как старое представление уже очевидно не совсем ответчает текущему положению дел.
Источник: colonelcassad.livejournal.com