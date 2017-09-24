Россия, Ту-160 и почему мы бессмертны.

Источник: http://pvo-info.ru/

С 86-го по 93-й по нам хорошо поскакали импортные блохи, вынесли почти все военные секреты, кроме тех, которые оказались утерянными «в связи с уходом на пенсию секретоносителей».



Нет у наших противников чертежей БЖРК, нет чертежей Ту-160.

Хотя тут своя специфика, каждый 160й собирался «вручную» и все они имеют отличия – как и имена на кабинах. Они все немного не одинаковые, не серийные. Все 17, включая тот, который уже никогда никуда не полетит.

Однако.

Всем вам уже заявлено и даже обещано вице-премьеру Рогозину, который исполняет в правительстве функции министра оборонной промышленности (и не только), что этой осенью полетит новый, 17й (ну, пусть не 18й, ладно, поломанный не считаем) 160й м2.

Он, конечно, полетит. Но тут же встанет на доработку, поскольку м2 – это совсем другой самолет. ТЗ другое. Без новой авионики это не новшество. Она есть, осталось «вписать».

В 18м году он будет готов к серийному производству и это будет ераплан-бомбер неумолимый, несбиваемый и гарант мира во всем мире. Потому что никто не хочет огрести по себе бомбу с областью поражения, сравнимой с территорией страны.

А вот теперь – интрига.

Их пытали нищетой, забвением, огромными деньгами, их калили огнем и поливали водой.

Но есть люди на Руси и они сохранили истинные чертежи Ту-160. Прозябая в забвении чуть ли не по 30 лет, живя голодно и холодно, они сохранили Военную Тайну и не отдали её никому, кроме возрождающейся Страны. Это ветераны КБ Туполева, мастерски притворяющиеся инвалидами перед врагом, но сохранившие в памяти все необхрдимое для воссоздания «Лебедя».

Это — патриоты Родины.

Я хочу воздать почести этим людям и чтобы вы знали, что они существуют.

Это – Защитники.

Благодаря им мы – защищены.

Мы тоже должны быть такими, в этом и есть Бессмертие.