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Россия без грязи и лжи выглядит так (Время-вперёд! #260)

20:50. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…
Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/K5eOzQ0pbHE

На обложке: Даша. Портрет девушки из села. Автор А.Кузовков

Проект памятника: http://братданила.рф

Союзный проект России и Белоруссии: https://www.sonar2050.org/

Мы Вконтакте: https://vk.com/rossiya_segodnya
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Источник: www.youtube.com

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