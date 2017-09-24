Россия без грязи и лжи выглядит так (Время-вперёд! #260)

Полный текст выпуска и ссылки на источники новостей здесь: http://www.xn—-ctbbicca6c3afg9o.xn-…

Если не грузится видео, смотри здесь: https://youtu.be/K5eOzQ0pbHE



На обложке: Даша. Портрет девушки из села. Автор А.Кузовков



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Источник: www.youtube.com