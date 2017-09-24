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Разбор Разведданных. Формирование “бесполезного класса”…Выпуск 2

08:52. 24 сентября 2017 Просмотров - 48 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 20106 7088
    Люся 24 сентября 2017 в 10:11 Ссылка Пометить
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    Благодарность Брахману!Супер!Какой уровень!Определяешься на уровне интуиции,но здесь же всё и доказательно,логично,оформлено в лексике.

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