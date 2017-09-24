По размеру внешнего долга США и Япония — настоящие гиганты, а Россия и Китай — карлики, — Contra Magazin

Если изобразить карту мира в виде схемы, на которой площадь государств будет отражать величину их внешнего долга, крупнейшими странами в мире — настоящими гигантами — окажутся США и Япония, пишет австрийский Contra Magazin со ссылкой на портал HowMuch.net.

Напротив, Россия и Китай на такой карте займут совсем мало места.

Если взять объёмы государственного долга отдельно взятых стран и масштабировать площадь их территории пропорционально размерам долга, США и Япония окажутся настоящими гигантами, а Россия и Китай, напротив, превратятся в карликов, пишет австрийский Contra Magazin.

Как сообщает издание, интернет-портал HowMuch.net переработал данные о государственной задолженности некоторых стран и представил их в графической форме в виде своеобразной карты мира.

Размер территории стран на этой карте пропорционален величине государственного долга. Разными цветами показано соотношение между внешним долгом государства и производительностью его экономики, поясняет автор статьи Марко Майер.

По этому своеобразному графику видно, что самыми крупными государствами по размеру внешнего долга являются Соединённые Штаты и Япония.

Объёмы государственного долга Италии, Германии, Франции, Великобритании и Китая тоже велики и составляют от 2 до 2,6 млрд долларов. Однако Китай при этом использует неисчислимое множество вспомогательных источников дохода, в особенности облигации государственного займа США, и эти средства полностью покрывают долги Поднебесной, отмечает австрийский журнал.

Сходным образом дело обстоит также и с такими странами, как Саудовская Аравия и Россия, продолжает Contra Magazin. Как подчёркивает издание, эти государства не только обладают незначительным внешним долгом, но и демонстрируют низкий уровень задолженности в соотношении с уровнем производительности экономики.

Напротив, самое худшее соотношение государственного долга и ВВП продемонстрировали Япония, Греция и Италия. За ними следуют Португалия, Бельгия, Испания, Канада, Ирландия, Франция и Бразилия, сообщается в статье.

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