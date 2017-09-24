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По размеру внешнего долга США и Япония — настоящие гиганты, а Россия и Китай — карлики, — Contra Magazin

20:42. 24 сентября 2017 Просмотров - 97 2 коммент. Опубликовал:
По размеру внешнего долга США и Япония — настоящие гиганты, а Россия и Китай — карлики, — Contra Magazin | Русская весна

Если изобразить карту мира в виде схемы, на которой площадь государств будет отражать величину их внешнего долга, крупнейшими странами в мире — настоящими гигантами — окажутся США и Япония, пишет австрийский Contra Magazin со ссылкой на портал HowMuch.net.

Напротив, Россия и Китай на такой карте займут совсем мало места.

Если взять объёмы государственного долга отдельно взятых стран и масштабировать площадь их территории пропорционально размерам долга, США и Япония окажутся настоящими гигантами, а Россия и Китай, напротив, превратятся в карликов, пишет австрийский Contra Magazin.

Как сообщает издание, интернет-портал HowMuch.net переработал данные о государственной задолженности некоторых стран и представил их в графической форме в виде своеобразной карты мира.

Размер территории стран на этой карте пропорционален величине государственного долга. Разными цветами показано соотношение между внешним долгом государства и производительностью его экономики, поясняет автор статьи Марко Майер.

По этому своеобразному графику видно, что самыми крупными государствами по размеру внешнего долга являются Соединённые Штаты и Япония.

Объёмы государственного долга Италии, Германии, Франции, Великобритании и Китая тоже велики и составляют от 2 до 2,6 млрд долларов. Однако Китай при этом использует неисчислимое множество вспомогательных источников дохода, в особенности облигации государственного займа США, и эти средства полностью покрывают долги Поднебесной, отмечает австрийский журнал.

Сходным образом дело обстоит также и с такими странами, как Саудовская Аравия и Россия, продолжает Contra Magazin. Как подчёркивает издание, эти государства не только обладают незначительным внешним долгом, но и демонстрируют низкий уровень задолженности в соотношении с уровнем производительности экономики.

Напротив, самое худшее соотношение государственного долга и ВВП продемонстрировали Япония, Греция и Италия. За ними следуют Португалия, Бельгия, Испания, Канада, Ирландия, Франция и Бразилия, сообщается в статье.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

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    Ирбис 24 сентября 2017 в 20:56 Ссылка Пометить
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    Вот один меня мучает вопрос! Кому они должны такие суммы? Есть ли они в природе? Или нас опять мошенники разводят?

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      STARIK Ирбис 24 сентября 2017 в 22:01 Ссылка Пометить
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      Если, какие – либо псевдоэкономисты говорят, что финансовые проблемы нельзя решать простыми способами, знайте, эти проблемы решаются мошенническими способами.
      Долги бывают внутренние и международные.
      Внутренние долги возникают, при дополнительном включении печатного станка, международные долги возникают, в основном, из-за привлечения международных инвестиций.
      При капиталистической системе, вся финансовая система, за редким исключением, основана на мошеннических схемах.
      При социалистической системе, вся финансовая система, должна быть простой и понятной.

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