О МАРИИ ЗАХАРОВОЙ – 11
00:36. 24 сентября 2017 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал: Bakh
Она витала над Гудзоном
Мечтами прежних светлых дней.
Пусть в этом не было резона
И сердцу родина милей,
Но красота перед очами
И небо-водный горизонт
Не позволяли быть в печали
И прятать помыслы под зонт.
Скользили медленные птицы
По небосклону и воде,
Как будто жаждали упиться
Грядущим сумраком в среде,
Которой имя есть природа,
Где лишь гармония царит
И где глаза не ищут брода,
И где пирует колорит.
Она сидела и следила,
Как за ООНовским стеклом
Река безмолвная водила
По небу призрачным пером
И начертала слово «Грёзы»,
За ним «Свидание», «Любовь»
И «Наслаждения», и «Слёзы»,
И «Примирение» как новь.
Ей было сладко в те минуты
И так покойно на душе,
Что испарились мира смуты
И этикетные клише.
Хотелось, чтобы не кончались
Минуты благости хмельной
И чтобы снова повстречались
Неразделенные стеной.
Но жизнь хорошему недолгий
Дает порадоваться срок,
Наверно, чтобы кривотолки
Не облекли его в порок.
Она очнулась от видений
И вновь вернулась в мир сует,
В котором много совпадений,
Но нужной истинности нет,
Как нет в природе постоянства,
Как нет безоблачной любви –
Так расширяются пространства,
Теряя качества свои.
И, принимая рок Вселенский
Таким, каким он есть и свят,
Мария к площади Смоленской
Свой возвращает влажный взгляд.
P.S. Толчком к созданию этого произведения послужила приводимая далее заметка Марии Захаровой на своей странице в социальной сети Фейсбук:
«В штаб-квартире ООН есть столовая. Ничего особенного, кроме того, что из панорамных окон открывается фантастический вид на Гудзон. Главная прелесть обедов заключалась для меня в том, чтобы занять место у окна и полчаса наслаждаться этой красотой».
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ