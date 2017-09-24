О МАРИИ ЗАХАРОВОЙ – 11

Она витала над Гудзоном

Мечтами прежних светлых дней.

Пусть в этом не было резона

И сердцу родина милей,

Но красота перед очами

И небо-водный горизонт

Не позволяли быть в печали

И прятать помыслы под зонт.

Скользили медленные птицы

По небосклону и воде,

Как будто жаждали упиться

Грядущим сумраком в среде,

Которой имя есть природа,

Где лишь гармония царит

И где глаза не ищут брода,

И где пирует колорит.

Она сидела и следила,

Как за ООНовским стеклом

Река безмолвная водила

По небу призрачным пером

И начертала слово «Грёзы»,

За ним «Свидание», «Любовь»

И «Наслаждения», и «Слёзы»,

И «Примирение» как новь.

Ей было сладко в те минуты

И так покойно на душе,

Что испарились мира смуты

И этикетные клише.

Хотелось, чтобы не кончались

Минуты благости хмельной

И чтобы снова повстречались

Неразделенные стеной.

Но жизнь хорошему недолгий

Дает порадоваться срок,

Наверно, чтобы кривотолки

Не облекли его в порок.

Она очнулась от видений

И вновь вернулась в мир сует,

В котором много совпадений,

Но нужной истинности нет,

Как нет в природе постоянства,

Как нет безоблачной любви –

Так расширяются пространства,

Теряя качества свои.

И, принимая рок Вселенский

Таким, каким он есть и свят,

Мария к площади Смоленской

Свой возвращает влажный взгляд.

P.S. Толчком к созданию этого произведения послужила приводимая далее заметка Марии Захаровой на своей странице в социальной сети Фейсбук:

«В штаб-квартире ООН есть столовая. Ничего особенного, кроме того, что из панорамных окон открывается фантастический вид на Гудзон. Главная прелесть обедов заключалась для меня в том, чтобы занять место у окна и полчаса наслаждаться этой красотой».

БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ