Главная » Литература, Статьи и Обзоры

О МАРИИ ЗАХАРОВОЙ – 11

00:36. 24 сентября 2017 Просмотров - 23 Нет комментариев Опубликовал:

gudzon4

Она витала над Гудзоном
Мечтами прежних светлых дней.
Пусть в этом не было резона
И сердцу родина милей,
Но красота перед очами
И небо-водный горизонт
Не позволяли быть в печали
И прятать помыслы под зонт.
Скользили медленные птицы
По небосклону и воде,
Как будто жаждали упиться
Грядущим сумраком в среде,
Которой имя есть природа,
Где лишь гармония царит
И где глаза не ищут брода,
И где пирует колорит.
Она сидела и следила,
Как за ООНовским стеклом
Река безмолвная водила
По небу призрачным пером
И начертала слово «Грёзы»,
За ним «Свидание», «Любовь»
И «Наслаждения», и «Слёзы»,
И «Примирение» как новь.
Ей было сладко в те минуты
И так покойно на душе,
Что испарились мира смуты
И этикетные клише.
Хотелось, чтобы не кончались
Минуты благости хмельной
И чтобы снова повстречались
Неразделенные стеной.
Но жизнь хорошему недолгий
Дает порадоваться срок,
Наверно, чтобы кривотолки
Не облекли его в порок.
Она очнулась от видений
И вновь вернулась в мир сует,
В котором много совпадений,
Но нужной истинности нет,
Как нет в природе постоянства,
Как нет безоблачной любви –
Так расширяются пространства,
Теряя качества свои.
И, принимая рок Вселенский
Таким, каким он есть и свят,
Мария к площади Смоленской 
Свой возвращает влажный взгляд.
 
P.S. Толчком к созданию этого произведения послужила приводимая далее заметка Марии Захаровой на своей странице в социальной сети Фейсбук: 
«В штаб-квартире ООН есть столовая. Ничего особенного, кроме того, что из панорамных окон открывается фантастический вид на Гудзон. Главная прелесть обедов заключалась для меня в том, чтобы занять место у окна и полчаса наслаждаться этой красотой».
imgonline-com-ua-resize-me5lvqoezqdc
imgonline-com-ua-resize-3cbhpbbuqaimu
 
БАХТИЁР ИРМУХАМЕДОВ
 
Метки: Бахтиёр Ирмухамедов, Мария Захарова
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О Марии Захаровой и янычарах
... Почему? Мария Захарова опубликовала несколько строк в социальной сети. Мария Захарова: «Руководители, ...тех, которые уничтожали чужой.» Мария Захарова: «Назовите страны, в которых..., которые потом были реабилитированы.» Мария Захарова: «Насилие — не наш метод...
Мария Захарова посмеялась над постпредом США в ООН: совесть мира? Да Вы бредите!
Мария Захарова взяла на себя тяжкий труд: ... – защита прав человека в мире. Мария Захарова на своей странице в Facebook...
«Несколько вопросов» к Марии Захаровой
... В блогосфере широко обсуждаются высказывания Марии Захаровой, сделанные в комментариях к одному... на ФБ комментарий госпожи М.Захаровой – официального представителя МИД РФ (сиречь... Кашина. У меня к мадам Захаровой только ряд малюсеньких вопросов:1...
Встреча с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой (прямая трансляция)
... информации и печати МИД России Марией Захаровой в пресс-центре «Парламентской газеты...». Захарова, встреча с журналистами Источник: voicesevas....
Брифинг Марии Захаровой — ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проводит еженедельный брифинг для представителей ...
Брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой (прямая трансляция)
... представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова проводит очередной брифинг для журналистов...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>