Новости Славянского Мира. Выпуск 67

Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Екатеринбурге работает выставка «Возникновение и развитие Уральских гор»

Источник: https://kudago.com/ekb/event/vystavka…



В Томске, в Первом музее славянской мифологии открылся выставочный проект о прошлом и настоящем Томска – НаЛичная история.

Источник http://slav-museum.ru/nalichnaya_isto…

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Продолжим артефактами земель славянских



В Крыму при раскопках Усть-Альминского некрополя нашли уникальные артефакты.

Среди скифских золотых украшений, найденных при археологических раскопках Усть-Альминского некрополя, есть уникальные экспонаты, аналогов которым ученые еще не видели. Найденные украшения в количестве 140 предметов по своему классу и уровню сопоставимы с крымской коллекцией “скифского золота”, находящейся в Нидерландах, сообщили ранее крымские археологи.

РИА Крым: http://crimea.ria.ru/society/20170919…



Новгородские археологи нашли деревянную церу с фрагментом текста.

Около месяца ведутся археологические исследования на раскопе Дубошин-II, расположенном на улице Никольская.

Источник: http://novgorodmuseum.ru/novosti/1692…

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Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



В Краснодаре приглашают девушек на мастер-класс по изготовлению КУКЛЫ- ВИШЕНКИ

Вишенка – это традиционная кубанская свадебная кукла-оберег. Символизирует цветущую созревающую невесту (обязательные атрибуты костюма – плоды созревшей ягоды вишни на головном уборе). Кукла делается из тканей красных цветов всех оттенков и тонов. Крест на лице обозначает оберег желания девушки стать невестой.

Подробности читайте в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/tvorcheskoe_g?w=wall-1…



В Санкт-Петрбурге приглашают на Курсы русской старинной вышивки с Марианной Медведевой.

Старт обучения шестого потока – 1 октября. Запись на шестой поток – до 30 сентября.

Открыт набор на дистанционный старинной русской вышивки из 7-ми занятий, занятия будут проходить с августа по ноябрь.

Подробности о программе курса смотрите в соц сети Вконтакте: https://vk.com/album4410839_218947926

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В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 25 сентября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Воспитание играющих зомби… Виртуальный лохотрон 3.».

Автор–сказитель Алексей Орлов

Соавтор Михаил Ять



26 сентября, вторник

Как по дате рождения раскрыть базовое предназначение человека. Его психотип и восприятие.

Автор-сказитель – Игорь Силенок



27 сентября, среда

Когда же был тот самый потоп…

Автор-сказитель – Олег Павлюченко



28 сентября, четверг

Как человека и любовь соединить вместе?

Автор-сказитель Виктор Луговой



Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру.

В этот раз, 30 сентября, вы услышите запись передачи из цикла «Пространство Женщины» с Еленой Андреевой.



Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всём «Славянском Мире». Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, делитесь радостью и хорошим настроением.



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com