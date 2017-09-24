На чем растут леса в окрестностях Петербурга

Есть масса фактических и косвенных доказательств того, что Санкт-Петербург намного старше официального возраста в 300 лет. И до конца 17 века город находился под водой. Если это действительно так, то низменная прибрежная часть должна была быть морским дном. Это все что внутри так называемого балтийского глинта.







На этой карте балтийский глинт обозначен пунктирной линией. Тут правда есть еще один нюанс, это основной глинт с высокими “берегами”, порядка полусотни метров. О нем речь. Он же во всех справочниках. На нем же стоит и Пулковская обсерватория. Однако есть и малый глинт, он менее выраженный и его перепад высот всего то в районе одного или полутора десятков метров. Он проходит примерно посредине между современным берегом и балтийским глинтом.



Официальная геология осторожно датирует балтийский глинт возрастом в 11 тыс лет и допускает факт того что это дно древнего моря которое отступило с ледником.

< ![CDATA[ ]]> Википедия об этом.< ![CDATA[]]>



А как проверить, сколько лет? А в общем-то легко. Нужно просто пойти в леса в тех местах и посмотреть на чем растет травка и прочие деревья. Если мы обнаружим некий слой “чернозема”, то по его толщине сможем хотя бы грубо определить возраст.



Лично для меня данная задача облегчена тем фактом, что у меня дача как раз на склоне балтийского глинта. Так вот, всё что выше уступа имеет достаточно толстый слой плодородного гумуса, причем настолько толстый что его промышленным способом собирают и после добавления торфа, неких витаминов и удобрений продают в магазинах как почву для рассад и прочих растений. В среднем плодородный слой земли составляет порядка 25-30 см, никак не менее 20 см, местами до 40 см. По составу и на вид близок к классическому чернозему южных регионов. Это говорит о том что на этой части суши воды не было давно. Травка зеленела, солнышко блестело. Вероятно действительно тысячелетия.











Вдоль самого уступа, по склону, почва неоднородная. Но плодородный слой так же имеется, конечно потоньше, но тем не менее он есть. Причем по склону иногда отчетливо видны выходы на поверхность песчаных жил, так называемых плывунов. У меня на участке как раз есть такой выход, он водоносный, так что с водой (хорошей) проблем нет, повезло. Есть и выходы родников, коих так же не мало. Около моего участка в радиусе 300 метров их три.



А что внизу? В окрестностях города там засевные поля под сенокос и разделанные поля под овощные культуры. Смотреть там в общем-то нечего, земли окультурены. А вот в лесах… А в лесах совсем иное дело.



Чтобы наш эксперимент оказался наиболее правильным, отправимся в самые глухие места. Выбранная точка это район Лубенского озера. Почему это место? Потому что там дикая глушь раз, а во вторых там как раз проходит малый уступ и можно проверить выше и ниже него.







По моим предположениям еще всего-то 500 лет назад данное место было морским дном. И если это так, то фактически никакого плодородного гумуса и прочего чернозема в этих местах быть не должно. Или жалкие сантиметры.



Чтобы понять какая это глушь и как туда проехать, вот видео, туда рыбаки и грибники ездят. Я и рыбак и грибник, а посему очень хорошо знаю эти места. К сожалению на видео присутствует ненормативная лексика, осторожно.







От себя добавлю что я там в позапрошлом году на кашкае разбил пыльник.



В общем понятно что за лес. Обычный лес коих у нас вокруг Питера полно, всё что ниже балтийского глинта. Средняя толщина деревьев 40-50 см в основании, самые толстые до 70 см. Цивилизации там нет и никогда не было, никаких карьеров, никаких строек. Местный лесник под рюмочку как-то мне рассказывал, что в 19 веке эти земли принадлежали некому Елисееву (Елисеевский магазин на Невском проспекте), и вроде как там были у него пасеки. Если это так, то это косвенное подтверждение молодости местных лесов, ибо пчелы в ёлках мёд не собирают, им цветочки нужны.



Так получилось, что этим летом в этом лесу прошли масштабные работы по прокладке противопожарных канав. Лучшего подарка для анализа почв и не придумаешь. Причем канавы проделаны по всему лесу, до самых болот, вверх и вниз от малого уступа. Собирая грибы, я всё внимательно осмотрел. Картина везде одинаковая, на многие километры. Как оказалось, лес растет практически на гравии. Песок и камни. Сверху лишь тонкий слой до 5 см неких перепревших листьев и иголок. Локально, в корнях, очаги “чернозема” так же толщиной в несколько сантиметров. Там где появился этот самый “чернозем” стала прорастать трава и прочие ландыши, в остальных местах лишь черничники, брусничники и мох. Как оказалось они растут на песке, чего я не ожидал.



Вот эти противопожарные канавы.





Мы видим песок с камнями (галькой). Первая фотография сделана под дождем, от того некие темные пятна в местах куда вода нанесла грязь. Вторая фотография сделана когда подсохло. Местами навалы камней, где-то их много, где-то почти нет. В самом лесу я находил очень большие валуны весом в десятки и даже в сотни тонн, а один валун вообще размером чуть-ли не в половину гром камня под памятником Петру.









Кроме больших канав, трактор проделал и ряд маленьких канавок, на которых очень хорошо виден срез грунта. Вот фото с одной из таких канавок. Мы видим лишь песок, и если первые 5-10 см песок вперемешку с перегноем, то ниже 5-10 см песок девственно чист. Обратите внимание, что и опята прекрасно растут на песке.







Вот здесь я приложил небольшую шишку примерно 8 см длинной. Это расстояние от поверхности до нижнего корня дерева. Ниже только чистый песок.









А это кадр снутри большой канавы. Песок смыло дождями вниз, с отвалов нанесло грязь, но обнажило множество мелких камушков – гальки.





Какие можно сделать выводы. Да в общем-то простые. Леса внутри балтийского глинта, как оказалось, напрочь лишены слоев перегноя, неизбежно бывших бы при условии тысячелетнего возраста лесов. Мы видим лишь зачатки такого слоя, в среднем от 1 до 5 см и не превышающего локально порога в 10 см. Насколько убедительным доказательством для официальных историков будет данный факт не берусь судить, но лично для меня данный факт из числа убийственных. Скорее всего, датируя образование лесов этих мест со всей присущей этим лесам флорой и фауной, речь нужно вести о паре-тройке столетий, что подтверждает предположение о том что в этих местах еще примерно 500 лет назад было морское дно.

16 век

17 век