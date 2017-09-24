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Минфин «напечатал» 800 млрд рублей для спасения «Бинбанка» и «Открытия»

09:09. 24 сентября 2017 Просмотров - 44 Один комментарий Опубликовал:


Минфин направляет колоссальные средства в банковскую систему, чтобы спасти «тонущий корабль» — за бортом крупнейшие частные банки «Открытие» и «Бинбанк», которым срочно нужны миллиарды рублей для латания дыр, пишет Finanz.

Накануне стало известно, что «Бинбанк» попросил Центробанк оказать помочь из-за ухудшевшегося финансого положение. Три недели назад подобная ситуация случилось с «Открытием».

Теперь эти два крупных банка фактически национализированы и управляются регулятором.

Во вторник Минфин разместил в банках на депозитах 300 млрд рублей на 42 дня под среднюю ставку 8,17% годовых, из которых 150 млрд рублей пришлось на пролонгацию вложений прошлого месяца, а другие 150 млрд — новые приток для банковской системы.

На следующий день состоялся неожиданный внеплановый аукцион еще на 250 млрд рублей, которые получили два банка на 84 дня под 8,25%.

Отмечается, что заявки были поданы сразу на 436 млрд рублей пятью банками.

Сегодня, в четверг, Казначейство объявило о еще одном размещении бюджетных 200 млрд рублей сроком на 124 дня. Важно отметить, что в начале недели банки получили еще 202 млрд рублей через операции РЕПО.

В общей сложности только за эту неделю правительство отправило в банковский сектор 602 млрд рублей, а с учетом размещения в четверг — все 800 млрд рублей.

Аналитики напоминают, что стандартно депозитные аукционы Минфин проводит один раз в неделю, а уж точно не три, как в этот раз. Эксперты связывают такой ажиотаж с банком «Открытие».

Именно для «Открытия» в июле и августе Центробанк «напечатал» 1,062 трлн рублей, которые выдал ему в виде кредитов РЕПО для покрытия оттока средств корпоративных и частных вкладчиков.

В среду «Открытые» вернул регулятору половину сумму, однако текущие вливания, по мнению аналитиков, должны заменить эти 500 млрд рублей.

Скорее всего, текущие предложенные средства Минфина привлекли те банки, которые увеличили объемы межбанковского кредитования для «Открытия», ведь после перехода кредитной организации под управление регулятора ему вновь стали открывать кредитные лимиты.

Официально «Открытие» не может работать с государственными деньгами из-за низкого рейтинга, который был ему присвоен агентством АКРА. Именно снижение рейтинга и последующий отток государственных и частных средств стали предпосылкой для падения банка.

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
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Один комментарий»

  • 412 314
    Евгений Науменко 24 сентября 2017 в 9:52 Ссылка Пометить
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    Для больных детей собирают деньги на лечение всем миром на федеральных каналах,потому что у государства нет денег для детей простых смертных, а для банков есть. Хороший повод задуматься чьи интересы обслуживает правительство РФ не на словах, а на деле!

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