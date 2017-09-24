Ликвидация безграмотности: как создать самую совершенную систему образования в мире



В дошкольных учреждениях, школах и культурно-просветительных учреждениях для взрослых каждый из многочисленных народов СССР пользовался родным языком. В нерусских школах, наряду с обучением учащихся на родном языке, в обязательном порядке изучался русский язык.

Сельские учителя обеспечивались бесплатно квартирой, отоплением и освещением. Во время Великой Отечественной войны советские учителя получали снабжение продовольствием и промышленными товарами наравне с рабочими промышленных предприятий.



Первой задачей в области образования во всех республиках СССР была задача ликвидации неграмотности. Процент грамотности у большинства народов Востока и у народов Севера был очень низок. Союзным республикам, особенно среднеазиатским, надо было развить темпы открытия новых школ во много раз больше, чем, например, РСФСР, для того чтобы сравняться с нею в короткий срок.

Начальная школа нерусских народов СССР, в частности народов Востока, развилась особенно сильно.



У народов Севера и некоторых других народов, не имевших раньше даже своей письменности, она была создана впервые.



Число общеобразовательных школ в 1938/39 учебном году по сравнению с 1914/15 годом возросло в РСФСР в 1,5 раза, в Туркменской ССР – в 23 раза, в Узбекской – в 29 раз, в Киргизской – в 16 раз, а в Таджикской ССР – в 462 раза. Число учащихся в первых-четвертых классах начальной, семилетней и средней школы возросло в Узбекской Республике в 70,8 раза, в Таджикской – в 587,5 раза.

С задачей ликвидации неграмотности справились еще до войны. Процент грамотности населения СССР в возрасте от девяти лет и выше в 1926 году составлял 51,1%, а в 1939 году – уже 81,2%. С 1920 по 1940 год, то есть за 20 лет, было обучено грамоте около 50 млн неграмотных взрослых. К 1940 году в основном неграмотные были только среди лиц в возрасте от 50 до 80 лет.



Процент грамотности по республикам почти сравнялся. Уже к началу 1950-х годов все народы СССР стали грамотными, у них появилась своя интеллигенция, расцвели литература, искусство. И это при том, что на момент образования СССР до 40 народов не имели даже своей письменности.

Во время Великой Отечественной войны был проведен ряд мероприятий по всеобщему обязательному обучению. В 1943 году усилили контроль: руководители народным образованием на местах и школьные инспекторы обязаны были следить за посещением школы, бороться с отсевом учащихся из школ. Домоуправления обязаны были подавать в трехдневный срок сведения о прибывших на жительство детях школьного возраста.

С начала 1944–1945 учебных годов возраст детей, обязанных посещать школы, был понижен до семи лет (раньше всеобщее обязательное обучение начиналось с восьми лет). Одной из причин такого решения являлась необходимость устранения годового перерыва, который существовал между детским садом и первым классом школы.



Проведение этого мероприятия потребовало новых больших ассигнований, так как число учащихся в первом классе с осени 1944 года увеличилось, не считая обычного прироста, на несколько миллионов. Потребовалась большая методическая работа от учителей, так как при обучении необходимо учитывать возрастные особенности детей.



Характерно, что такое важное мероприятие, как охват всеобщим обязательным обучением детей семилетнего возраста, потребовавшее многомиллионных дополнительных затрат на народное образование, было проведено еще в разгар Отечественной войны.



В этом сказались еще раз громадная забота государства о культуре и просвещении и твердая уверенность в победе над врагом.

Немецкие захватчики только в РСФСР разрушили и разорили свыше 20 тыс. школ.



В сообщении Чрезвычайной государственной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков указывается, что на территории, подвергшейся немецко-фашистской оккупации, к началу 1941 года было 82 тыс. начальных и средних школ с 15 млн учащихся.



Немецко-фашистские захватчики сожгли, разрушили и разграбили эти школы со всем имуществом и оборудованием. После изгнания оккупантов занятия в школах сразу возобновились, хотя и в неприспособленных к учению помещениях. В кратчайшие сроки школы были восстановлены.



Из года в год росло количество школ, имущества и оборудования в школах. До 1 августа 1952 года отпечатано: в РСФСР 90 млн 451 тыс. учебников, в Украинской ССР – 16 млн 371 тыс. и большое число учебников для начальных и средних школ во всех остальных союзных республиках (например, 2 млн 763 тыс. в Азербайджанской СCP, 3 млн 925 тыс. в Узбекской ССР и т. д.), а всего по союзным республикам СССР – 132 млн 519,5 тыс. учебников.

Второго августа 1945 года были утверждены «Правила для учащихся», обязательные для выполнения всеми учащимися всех типов школы (начальной, семилетней и средней). Эти правила представляют интерес и дают представление о школах республик СССР послевоенного времени.



Они определяют обязанности учащихся советской школы в отношении занятий и поведения в школе, по отношению к учителям, родителям и старшим. Они устанавливают нормы поведения учащихся вне школы и дома. Содержание правил следующее:

«Каждый учащийся обязан:

1. Упорно и настойчиво овладевать знаниями, для того чтобы быть образованным и культурным гражданином и принести как можно больше пользы советской Родине.

2. Прилежно учиться, аккуратно посещать уроки, не опаздывать к началу занятий в школе.

3. Беспрекословно подчиняться распоряжениям директора школы и учителей.

4. Приходить в школу со всеми необходимыми учебниками и письменными принадлежностями. До прихода учителя приготовить все необходимое для урока.

5. Являться в школу чистым, причесанным и опрятно одетым.

6. Содержать в чистоте и порядке свое место в классе.

7. Немедленно после звонка входить в класс и занимать свое место. Входить в класс и выходить из класса во время урока только с разрешения учителя.

8. Во время урока сидеть прямо, не облокачиваясь и не разваливаясь; внимательно слушать объяснения учителя и ответы учащихся; не разговаривать и не заниматься посторонними делами.

9. При входе в класс учителя, директора школы и при выходе их из класса приветствовать их, вставая с места.

10. При ответе учителю вставать, держаться прямо, садиться на место только с разрешения учителя. При желании ответить или задать учителю вопрос – поднимать руку.

11. Точно записывать в дневник или особую тетрадь то, что задано учителем к следующему уроку, и показывать эту запись родителям. Все домашние уроки выполнять самому.

12. Быть почтительным с директором школы и учителями. При встрече на улице с учителями и директором школы приветствовать их вежливым поклоном, при этом мальчикам снимать головные уборы.

13. Быть вежливым со старшими, вести себя скромно и прилично в школе, на улице и в общественных местах.

14. Не употреблять бранных слов и грубых выражений, не курить. Не играть в карты на деньги и вещи.

15. Беречь школьное имущество. Бережно относиться к своим вещам и к вещам товарищей.

16. Быть внимательным и предупредительным к старикам, маленьким детям, слабым, больным, уступать им дорогу, место, оказывать всяческую помощь.

17. Слушаться родителей, помогать им, заботиться о маленьких братьях и сестрах.

18. Поддерживать чистоту в комнатах, в порядке содержать свою одежду, обувь, постель.

19. Иметь при себе ученический билет, бережно его хранить, не передавать другим и предъявлять по требованию директора и учителей школы.

20. Дорожить честью своей школы и своего класса, как своей собственной.

За нарушение правил учащийся подлежит наказанию, вплоть до исключения из школы».

С осени 1943/44 учебного года в 76 городах (в столицах союзных и автономных республик и в крупных городах) было введено раздельное обучение мальчиков и девочек в средних школах. Были созданы раздельные (мужские и женские) средние школы.



Уровень образовательных знаний и, следовательно, учебные планы и программы для мужских и женских школ оставались одинаковыми, одинаковыми оставались и требования к учащимся мальчикам и девочкам в отношении знаний, а также права оканчивающих школу.



К концу 1944/45 учебных годов раздельное обучение мальчиков и девочек уже проводилось в 146 городах, а в 1952 году – в 176 городах. Само собой разумеется, что никакой изоляции учащихся мальчиков и девочек при введении раздельного обучения не вводилось. Внешкольная работа проводилась с детьми обоего пола.

Совместная средняя школа сохранилась в мелких городах и сельской местности. Поэтому подавляющее большинство семилетних и средних школ СССР и в 1952 году были совместными.



Раздельное обучение не было полностью введено в СССР, так как такое введение невозможно было осуществить без значительного вложения государственных средств: во многих населенных пунктах надо было строить дополнительные школы.



В период с 1948 по 1951 год в средних школах было введено даже преподавание психологии и логики.



Курс истории СССР способствовал развитию любви к Родине, воспитывал чувство гордости героическим прошлым русского народа, знакомил с громадными достижениями СССР в области политической жизни, хозяйственного строительства и культуры, показывал СССР как страну, возглавляющую движение всех стран за мир.

Во время правления Н. С. Хрущева продукт США о массовых репрессиях в советское время, а в дальнейшем и миф о голодоморе вошли во все школьные учебники, и гордость за свою страну сменилась, как и планировали на Западе, разочарованием, а то и ненавистью к советскому прошлому. Школы и институты волей или неволей начали воспитывать в молодых людях комплекс неполноценности.



Героическое прошлое русского народа было залито черной краской. Русские люди потеряли веру в себя, в свои силы и возможности. Никем в мире не превзойденные успехи в хозяйственном строительстве 1930-х годов, военного и послевоенного времени и даже Победа 1945 года были дискредитированы Западом, его ставленниками в эшелонах власти и верными слугами – диссидентами, которые за деньги или по незнанию продолжали клеймить позором героическое советское прошлое.

Но в 1940-х и начале 1950-х годов школьники безо всяких оговорок гордились великой историей своей прекрасной Родины. Свидетельство об окончании средней школы в то время называлось аттестатом зрелости.



Инструкция о проведении экзаменов на аттестат зрелости была утверждена народным комиссаром просвещения 9 октября 1944 года. Как видно, во время Великой Отечественной войны государство уделяло огромное внимание образованию и вкладывало немалые средства в его развитие во всех союзных республиках.



Это была забота о подрастающих поколениях, о будущем страны после Победы.

И в трудное послевоенное время школы оставались в центре внимания государства. В частности, большие средства затрачивались на постройку школьных зданий.



Построенные в военное и послевоенное время здания средних школ являлись своего рода школьными дворцами со светлыми, устроенными с соблюдением всех требований школьной гигиены классами, учебными кабинетами и лабораториями.



Внешний вид и внутренняя отделка этих зданий отличались красотой и вместе с тем изящной простотой. Только за 11 послевоенных лет было построено 23 500 школьных зданий. С 1951 года страна постепенно переходила к всеобщему среднему образованию. Это являлось огромным достижением для государства, пережившего тяжелейшую войну.

Большое значение в воспитании детей имели пионерская и комсомольская организации, которые существовали в школах всех республик СССР. Уже в 1941 году в пионерской организации было свыше 12 млн детей, в 1952 году – 19 млн.



В пионерскую организацию принимались дети от девяти до 14 лет включительно. Центральное место в ней занимала организуемая самими детьми под руководством комсомола в теснейшей связи со школьными организациями и органами народного образования борьба за качество учебы, сознательную дисциплину, техническое и художественное творчество, развитие детской физкультуры, правильную организацию детского досуга.

В летнее время организовывались пионерские лагери, месячное пребывание в которых нескольких пионерских смен за лето давало возможность городским детям получить летний отдых среди природы.



В лагерях проводилась большая общественная работа, школьники теснее сплачивались в товарищеской совместной жизни и проявляли свою инициативу в различных мероприятиях лагеря. Даже летом тяжелого послевоенного 1946 года в лагерях общего и санаторного типа только по РСФСР побывало 1 млн 480 тыс. школьников.

Дворцы и дома пионеров имелись во всех городах республик СССР. В оформлении домов пионеров чувствовалась большая любовь к детям, забота о них, понимание детских интересов и стремление развить детское творчество.



Представление о Дворцах пионеров крупных городов и столиц союзных республик дает, например, Ленинградский дворец пионеров, который с 12 февраля 1937 года помещался в одном из бывших императорских дворцов – Аничковом дворце.



В начале Великой Отечественной войны в стенах Аничкова дворца был расположен госпиталь, а с мая 1942 года Ленинградский дворец пионеров возобновил работу с детьми.



Он имел отделы: техники, науки, художественного воспитания, физкультуры, библиотечный и политико-массовый.



Отдел техники Ленинградского дворца пионеров состоял из следующих отделений и лабораторий: авиатехнического с лабораториями – аэродинамической, авиамоторной, самолетов и планеров; транспортного с лабораториями – автомоторной, железнодорожной, судостроения, городского электротранспорта; фотокиноотделения с лабораториями – фото-, кино-, фотосъемки и киносъемки; отделения связи с лабораториями – радио, телефон, телеграф; энерго-электрического с пятью лабораториями; кабинета механики; кабинета графики; столярно-механической лабораторией; слесарно-механической лабораторией; лабораторией малярной техники; машинно-сборочной машинно-конструкторской лабораторией.

В средних школах (общеобразовательных и профессиональных) и в высшей школе создавались первичные комсомольские организации.



Комсомол являлся организацией, повышающей идейно-политический уровень, знания и дисциплину молодежи, развивающей ее творчество и инициативу, вовлекающей молодежь в общественную жизнь, воспитывающей молодежь на основе ее участия в практической работе.



Комсомольцы внесли огромный вклад в развитие страны и победу в войне.



Еще в 1928 году, выступая на VIII съезде комсомола, Сталин говорил, обращаясь к молодежи: «Чтобы строить, надо знать, надо овладеть наукой.



А чтобы знать, надо учиться. Учиться упорно, терпеливо. Учиться у всех – и у врагов, и у друзей, особенно у врагов. Учиться, стиснув зубы, не боясь, что враги будут смеяться над нами, над нашим невежеством, над нашей отсталостью.



Перед нами стоит крепость. Называется она, эта крепость, наукой с ее многочисленными отраслями знаний. Эту крепость мы должны взять во что бы то ни стало. Эту крепость должна взять молодежь, если она хочет быть строителем новой жизни».

Также в республиках СССР проводилась внешкольная и внеклассная работа с детьми. Внеклассная работа – это просветительные и воспитательные мероприятия, проводимые в школе вне учебного плана во внеурочное время.



Внеклассная работа проводилась в школах в двух формах: через кружки и путем массовых мероприятий. Массовая внеклассная работа – это школьные праздники и вечера, спектакли, концерты, выставки, экскурсии, встречи учащихся с писателями и учеными, школьные лектории и т. д.



Школьники высаживали миллионы деревьев и кустарников в год, вывешивали огромное количество скворечников в День птиц и делали множество других нужных и полезных дел.



Количество лиц со средним образованием на 1000 населения в 1939 году от РСФСР значительно отличалось только в республиках Средней Азии. В 1950-х годах и эти республики подтянулись до уровня РСФСР. Равенство лиц со средним образованием относительно количества населения республик с незначительными отличиями сохранялось до последнего дня существования СССР.