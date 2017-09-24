Полагаю, что этот вопрос будет для многих неожиданным и даже кому-то покажется нелепым. Уверен, что многие даже скажут мне, что "евреи и жиды — это одно и то же название богоизбранного библейского народа". Однако, я уверен в другом — размышление над этим вопросом, углубление в него, способно перевернуть наше представление об истории ХХ века, понять, что происходит в мире сегодня, и даже избавиться от такой ментальной болезни как "антисемитизм".

Для начала скажу, что так поставить вопрос: "Кто лучше: евреи или жиды?" мне позволила статья Уинстона Черчилля, написанная в ключе: "Кто лучше: сионисты или большевики?", опубликованная в 1920 году в лондонской газете в самый разгар Гражданской войны в Советской России.







Для Уинстона Черчилля сионисты, уже тогда имевшие грандиозные планы по построению Израиля на территории Палестины, были однозначно лучше большевиков, пришедших к власти в России после Октябрьской революции 1917 года. Причём военный министр и министр авиации Великобритании пребывал в уверенности (то есть знал), что и сионисты, и большевики — это евреи, ведомые своими вождями к разным целям.

Цель евреев-сионистов Черчилль считал праведной, чуть ли не святой, а цель евреев-большевиков — подлой. В рамках этой логики он и построил в своей статье цепь рассуждений о ХОРОШИХ и ПЛОХИХ ЕВРЕЯХ.

"Конфликт между добром и злом, происходящий постоянно в человеческом сердце, нигде не достиг такой интенсивности как в еврейской расе. Это наиболее яркий и мощный пример двойственной природы человечества. Евреи дали нам в христианском откровении этическую систему, которая, даже если её полностью отделить от сверхестественного, является самым драгоценным из всего чем владеет человечество, превосходящую все другие плоды мудрости и знания вместе взятые. На этой системе, и этой верой, со времени падения Римской империи, построена вся наша цивилизация.

Вполне возможно, что в настоящее время эта удивительная раса находится в процессе создания новой системы морали и философии, настолько же порочной, насколько христианство было благочестивым, которая, если не будет остановлена, безвозвратно расшатает всё, что стало возможным благодаря христианству. Похоже, что и евангелие Христа и евангелие Антихриста должны были быть порожденными одним и тем же народом, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана для высшего проявления как божественного, так и дьявольского.

"Национальные" евреи

Не может быть ошибки большей, чем приписывание каждому индивидууму значительной доли свойств, образующих в целом национальный характер. Хорошие и плохие люди, и по большей части равнодушные, есть в любой стране и любом народе. Самая неправильная вещь — судить о человеке, основываясь на его расе и происхождении, а не на основе личных достоинств и поведении. В народе такого необычного гения, каким являются евреи, противоположности более живые, бездна между крайностями более широка, следствия из этого более решительные.

В настоящее время существуют три главные области в политической жизни евреев: две из них в высшей степени благоприятны для человечества, третья (большевизм) абсолютно разрушительна.

В первую очередь евреи, которые, находясь во всех странах мира, отождествляют себя с этими странами, участвуют в национальной жизни и, верно придерживаясь своей религии, рассматривают себя гражданами — в наиболее полном смысле этого слова — государств принявших их. Такой еврей, проживая в Англии, скажет: "Я англичанин исповедующий иудаизм". Такое поведение заслуживает уважения и полезно в высшей степени. Мы знаем в Великобритании, что во время великой войны, влияние т.н. "евреев-националистов" действовало в пользу антигерманской коалиции, и мы знаем, что в нашей собственной армии еврейские солдаты проявили себя лучшим образом, некоторые командовали армиями, другие были награждены крестом Виктории за доблесть.

Несмотря на наложенные на них ограничения, российские евреи сыграли почётную и успешную роль в национальный жизни России. Как банкиры и промышленники они сильно продвинули экономическое развитие России, и они были среди первых создателей таких замечательных организаций как Российские кооперативные общества. В политике они поддерживали большей частью либеральные и прогрессивные движения. Они были среди наиболее решительных сторонников дружбы с Францией и Великобританией.

Евреи-интернационалисты

Сильнейшее противодействие всем этим сферам еврейской деятельности оказали евреи-интернационалисты. Приверженцами их жуткой конфедерации являются отбросы общества в тех странах, где евреев преследуют как расу. Большинство из них, если не все, отказались от веры предков и оставили все надежды на жизнь в мире ином. Это движение не является чем-то новым среди евреев. Со дней Спартака (Вейсгаупта) до Карла Маркса, и дальше до Троцкого (Россия), Белы Куна (Венгрия), Розы Люксембург (Германия) и Эммы Гольдман (Соединенные Штаты), этот мировой заговор с целью свержения цивилизации и установления общества в котором приостановлено развитие, которое основано на зависти и невозможном равенстве, постепенно расширялся. Он сыграл свою заметную роль в трагедии Французской революции, как это талантливо показала современная писательница миссис Вебстер. Он был главным источником каждого подрывного движения в 19-ом веке. Сейчас же, эта группа исключительных личностей из подонков больших городов Европы и Америки схватила за волосы русский народ и установила свое господство над огромной империей.

Евреи-террористы

Нет нужды преувеличивать роль сыгранную этими, в основном нерелигиозными, евреями-интернационалистами в создании большевизма и в свершении Русской революции. Безусловно, эта роль очень велика, вероятно перевешивающая все остальные. За исключением Ленина, большинство руководящих личностей — евреи. Более того, евреи-вожди вдохновляют и являются движущей силой. Так влияние русского по национальности Чичерина уступает власти формально подчиненного ему Литвинова, а влияние таких русских как Бухарин или Луначарский невозможно сравнить с властью евреев Троцкого или Зиновьева (диктатора Петрограда), или Красина, или Радека. Господство евреев в советских учреждениях удивляет ещё больше. Видную, если не главную роль в терроре ЧК играют евреи, и в некоторых случаях еврейки.

Такую же выдающуюся роль играли евреи в тот период, когда Бела Кун правил в Венгрии. Тот же безумный феномен мы видим в Германии (особенно в Баварии), где ему способствовала временная прострация немецкого народа. Хотя во всех этих странах есть много неевреев, настолько же дурных, насколько дурны худшие из евреев-революционеров, роль этих последних, учитывая небольшой процент евреев среди населения этих стран, удивительно велика.

"Защитник евреев"

Разумеется, сильнейшее желание мести возникло в груди русских. На всей территории, куда простиралась власть генерала Деникина, евреи были под его покровительством, и суровые меры были им приняты чтобы не допустить погромы. Этим воспользовалась петлюровская пропаганда, объявившая Деникина защитником евреев. Банды Петлюры, Махно, Григорьева, устраивающие резню после каждого успеха, находят среди ошеломленного населения полную готовность к юдофобским действиям в их худшей форме. Тот факт, что во многих случаях большевики не задевают еврейских интересов, и не трогают места религиозного культа евреев, приводит к тому, что еврейская раса все более и более ассоциируется в России с творящимися в ней преступлениями. Это несправедливо по отношению к миллионам беспомощных людей, большинство из которых сами страдают от революционной власти. Поэтому особенно важным становится поддерживать и развивать любое чисто еврейское движение, которое разрушает эти роковые ассоциации. Поэтому сионизм имеет в настоящее время такое глубокое значение для всего мира.

Дом для евреев

Сионизм является третьей сферой политической деятельности евреев. В полную противоположность международному коммунизму, он предлагает евреям национальную идею, имеющую характер заповеди. В результате завоевания Палестины, Британское правительство получило возможность, и на него легла ответственность, обеспечить еврейскому народу во всем мире обретение своего дома и центра национальной жизни. Государственная мудрость и историческое чутье мистера Бальфура быстро оценили эту возможность. Страстная энергия д-ра Вейцмана, практического лидера сионистского проекта, поддержанного многими британскими евреями, а также властью лорда Алленби, направлена на достижение цели этого вдохновенного движения.

Конечно, Палестина слишком мала, чтобы принять боее чем часть еврейского народа, да и большинство евреев не пожелают туда переселиться. Но если при нашей жизни будет создано на берегах Иордана еврейское государство под покровительством Британской короны, в котором смогут жить три-четыре миллиона евреев — это будет, со всех точек зрения, событие благоприятное для мировой истории, находящееся в гармонии с подлинными интересами Британской империи.

Сионизм уже является одним из факторов в политических судорогах России, мощно конкурируя с влиянием международной коммунистической системой. Ничего нет показательней того бешенства, с которым Троцкий нападает на сионизм вообще, и на д-ра Вейцмана, в частности. Жестокая проницательность его ума не оставляет ему возможности сомневаться, что его схема мирового коммунистического государства под еврейским господством находится под прямой угрозой быть сорванной этим новым идеалом, который в любой стране направляет еврейские энергию и надежды к более простой, более истинной и более достижимой цели.

Начинающаяся сейчас борьба между евреями-сионистами и евреями-большевиками является борьбой за душу еврейского народа.

Долг законопослушных евреев

В этих обстоятельствах очень важно, чтобы все верные странам своего проживания евреи делали всё, что в их силах, как многие из них в Англии уже делают, для борьбы с большевистским заговором. Делая так, они отстоят честь еврейского народа и сделают ясным для всего мира, что большевизм не является еврейским движением, что его решительно отвергает масса еврейского народа .

Но только отвержение большевизма — недостаточно. Нужна практическая альтернатива в моральной и социальной сферах. Нужно строить с максимальной скоростью еврейский национальный центр в Палестине, который может стать не только убежищем для угнетённых из несчастных стран Центральной Европы, но который может стать символом еврейского единства и храмом еврейской славы. И это дело заслуживает многих благословений".

Источник.

Впервые этот текст я прочёл примерно 10 лет назад и потом неоднократно цитировал его в своих статьях, чтобы показать, как это сделал и У.Черчилль, негативное влияние евреев-большевиков на судьбу России и её коренных народов.

Однако понимание всей глубины той истории и всех её обстоятельств пришло ко мне лишь недавно, и я вынужден был из-за этого сделать в своём сознании переоценку всех известных мне событий. В результате этой переоценки теперь я могу рассказать своему читателю со ссылкой на факты совсем иную версию истории ХХ века, где в пику У.Черчиллю подлецами и подонками предстают — вожди сионизма, а такие вожди евреев-большевиков как Ленин и Сталин — скорее положительные личности, чем отрицательные.

И вот что они лично думали о сионизме, который был охарактеризован Черчиллем как нечто хорошее, позитивное:









Так кому верить?

Какие евреи хорошие, а какие — плохие?

Нерелигиозные евреи, ставшие большевиками-коммунистами — они подонки? А религиозные евреи — так называемые "жиды" — стало быть, хорошие?!

Или наоборот?!

Как прийти к правильному выводу?

Такие вопросы я задавал себе ещё десятилетие назад, когда слышал, как проживающие в России и заграницей евреи, исполняя завет Уинстона Черчилля, истерически и на все лады проклинали КПСС и власть коммунистов... Причём я уже тогда понимал, что все эти вопиющие в СМИ евреи неистово поносят своих же братьев по крови — евреев, называя их то "большевиками", то "коммунистами".

Прочтите ещё раз слова и мысли Черчилля, опубликованные в 1920 году, и вдумайтесь в них: "В этих обстоятельствах очень важно, чтобы все верные странам своего проживания евреи делали всё, что в их силах, как многие из них в Англии уже делают, для борьбы с БОЛЬШЕВИСТСКИМ ЗАГОВОРОМ. Делая так, они отстоят честь еврейского народа и сделают ясным для всего мира, что большевизм не является еврейским движением, что его решительно отвергает масса еврейского народа ..."

Ключевая фраза здесь "большевистский заговор".

Против кого был этот заговор? — невольно напрашивается вопрос.

Почему евреи всего мира, проживающие в разных странах, и прежде всего так называемые "религиозные евреи", должны были непременно откреститься от своих кровных братьев-евреев, основавших в России Советскую власть после свержения монархии?!

И почему тесно сотрудничавшие с сионистами основатели и пропагандисты национал-социализма в Германии — Гитлер и Геббельс — агитировали в 1936 году немецкую нацию подняться на борьбу с евреями-большевиками, устроить против них буквально "Крестовый поход"?

А ведь совпадение взглядов у Черчилля, Гитлера и Геббельса было просто поразительным!!!

Вот что сказал в своей пламенной речи д-р Йозеф Геббельс на 8-м съезде НСДАП, проходившем 10 сентября 1936 года в Нюрнберге. Всё сказано просто в унисон со словами Черчилля: "Начинающаяся сейчас борьба между евреями-сионистами и евреями-большевиками является борьбой за душу еврейского народа". И Геббельс начал про ту же "борьбу за душу еврейского народа":

"Проблема большевизма, угрожающего сегодня Европе, упирается в вопрос: «Быть или не быть?» То здесь, то там души людей встают на ту или иную сторону. Необходимо сделать окончательный выбор — либо в пользу большевизма, либо против него — и принять все вытекающие отсюда последствия. Нужно прояснить ещё один вопрос. Вопрос о роли, которую еврейство играет по отношению к большевизму. Открыто обсуждать его можно только в Германии, поскольку в любой другой стране (как это не так давно было и в самой Германии) опасно даже просто упоминать слово «еврей».

Не вызывает никаких сомнений то, что основателями большевизма являются евреи и что именно они его представляют. Старый руководящий класс России был столь тщательно уничтожен, что никакой другой руководящей группы кроме евреев там попросту не осталось. Таким образом, любой конфликт внутри большевизма — это в той или иной мере внутрисемейный конфликт между евреями. Недавние московские казни, то есть расстрелы евреев евреями, можно понять только c позиций жажды власти и желания уничтожить всех конкурентов. То мнение, будто евреи всегда находятся в идеальной гармонии друг с другом, — широко распространённое заблуждение. На самом деле они едины только тогда, когда составляют меньшинство, которое контролируется и которому угрожает крупное национальное большинство.

Сегодняшняя Россия — это уже не тот случай. После того как евреи захватывают власть (а в России власть у них неограниченная!), опять дают о себе знать старые еврейские соперничества, о которых было временно забыто из-за опасности, угрожавшей их народу.

Идея, лежащая в основе большевизма, то есть идея полного разрушения и уничтожения порядочности и культуры ради дьявольской цели уничтожения народов, могла родиться только в еврейском мозгу, точно так же как и большевистская практика, с её чудовищной жестокостью, возможна только в том случае, если ею руководят евреи.

В соответствии со своим характером эти евреи не показывают в открытую своих лиц. Они работают подпольно, а в Западной Европе они даже пытаются отрицать, что имеют что-либо общее с большевизмом. Так они вели себя всегда, и так они будут вести себя и дальше.

Но мы всё же сумели их распознать, и, что более важно, мы — единственный народ в мире, который имеет храбрость говорить всему человечеству об этих кровавых преступниках. Мы не страшимся последствий и называем вещи своими именами. Одно время в Германии любого, кто называл еврея евреем, сажали в тюрьму. Тем не менее, мы имели храбрость делать это. Даже сейчас мировая общественность нередко протестует, демонстрируя величественную сдержанность или даже наигранно изображая моральное осуждение, когда евреев называют евреями или когда большевиков называют кровавыми преступниками. Но мы убеждены, что в итоге нам всё же удастся открыть глаза мировой общественности, и они увидят подлинное лицо еврейства и большевизма, точно так же как нам удалось убедить Германию в опасной, паразитической сущности этого народа. И мы не устанем подчёркивать эту страшную опасность и обращаться ко всем людям, которые переживают чудовищные кризисы и перевороты, говоря: «Всему виной — евреи! Всему виной — евреи!..» (Источник: "Большевизм в теории и на практике". Йозеф Геббельс. Речь, произнесённая в Нюрнберге 10 сентября 1936 года на 8-м съезде национал-социалистической партии. Перевод с английского Питера Хедрука, 2007).

Замечу, что именно из-за этой разжигающей ненависть к Советской России программной речи Геббельса, определившей цели Второй Мировой войны, Сталин настоял в 1945 году, после Победы СССР над гитлеровской Германией, чтобы Международный трибунал над нацистскими преступниками, проходил именно в городе Нюрнберге.

Читатель, вам не показалось странным, что и Геббельс и Черчилль в своих воззваниях откровенно сказали о том, что главная опасность Советской России для Западного мира состояла в том, что она породила "борьбу за души еврейского народа".

"Начинающаяся сейчас борьба между евреями-сионистами и евреями-большевиками является борьбой за душу еврейского народа". (Черчилль, 1920 год).

"То здесь, то там души людей встают на ту или иную сторону. Необходимо сделать окончательный выбор — либо в пользу большевизма, либо против него — и принять все вытекающие отсюда последствия". (Геббельс, 1936 год).

Каким же образом Советская Россия с евреями-безбожниками во главе, могла опасно влиять на души остальных евреев, проживающих в самых разных странах мира?

Чтобы читателю самостоятельно найти ответ на этот вопрос, ему надо очень хорошо знать историю религий, в частности иудаизма и христианства. Поскольку я изучаю историю этих религий уже более 20 лет, я нашёл в конечном итоге этот ответ.

Причём, найдя его, я только потом увидел, что Черчилль в своей статье "Сионизм против большевизма" откровенно намекал на него!

"Сильнейшее противодействие всем этим сферам еврейской деятельности оказали евреи-интернационалисты. Приверженцами их жуткой конфедерации являются отбросы общества в тех странах, где евреев преследуют как расу. Большинство из них, если не все, отказались от веры предков и оставили все надежды на жизнь в мире ином. Это движение не является чем-то новым среди евреев. Со дней Спартака..."

Вот они, ключевые для понимания истории ХХ века слова: "нерелигиозные евреи", "отказались от веры предков..."

Чем же грозил еврею во все века отказ от "веры предков"?

А давайте-ка полюбопытствуем в Библии, посмотрим, что написано там по этому поводу!

Читаем: "отвергшийся закона Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью" (Евреям, 10: 28).

Невольно напрашивается в этой связи вопрос: что же это за "вера предков" такая, за отказ от которой религиозный "закон Моисеев" обещает вероотступнику смерть?!

Пардон, неправильно, сформулировал вопрос, это Черчилль меня сбил с толку. Какая, нахрен, "вера предков", если верою там никакой не пахнет! Всем евреям дан "Моисеев закон", и кто не исполняет его, того без милосердия наказывают смертью! Вот о чём написано в Библии!

А чтобы понять, что это за закон такой, "Моисеев", снова открываем Библию и читаем:







Ведомые Иосифом Сталиным и учением В.И.Ленина советские евреи, отвергли этот человеконенавистнический, буквально шовинистический "Моисеев закон" и стали бороться с религией как со страшным злом на всей территории Советской России!



Вот почему так называемые "религиозные евреи" (жиды) приклеили евреям, установившим в России "советскую власть", ярлык "безбожники"!

Далее я хочу процитировать статью Шалома Исраэля "Преследование религии в Советском Союзе. Еврейский комиссариат, евсекции. Борьба с иудаизмом и еврейскими традициями".

"В январе 1918 года при Народном комиссариате по делам национальностей были созданы отделения национальных меньшинств‚ и среди них – Комиссариат по еврейским национальным делам. Этот правительственный орган предназначался для разрешения специфических еврейских проблем и "борьбы с национальной буржуазией". Его главой – "комиссаром по еврейским делам" – стал большевик С. Диманштейн‚ в юношеские годы учащийся иешивы в Любавичах‚ где он получил звание раввина. В июне 1919 года Комиссариат по еврейским делам постановил закрыть на территории РСФСР еврейские общинные учреждения‚ так как они "проводят позорную политику‚ направленную на затемнение классового сознания еврейских трудящихся масс". Декрет подписал заместитель комиссара С. Агурский и утвердил И. Сталин‚ нарком по делам национальностей; подобные действия произошли на Украине и в Белоруссии. Так окончательно упразднили многовековую еврейскую национальную автономию, и общинные советы‚ избранные при Временном правительстве, перестали существовать.



В 1919 году Комиссариат по еврейским делам ликвидировал Всероссийский союз евреев-воинов. В том же году закрыли спортивную организацию "Юный Макавей"‚ названную в честь национального героя Иегуды Макавея. В протоколе коллегии Комиссариата сказано: "Слушали: о "Юном Макавее". Постановили: в виду того‚ что организация "Юный Макавей" воспитывает еврейское юношество в национально-шовинистическом духе‚ противоречащем интересам классовой борьбы еврейского пролетариата... закрыть оную организация навсегда". В заявлении Комиссариата было сказано: "Еврейский вопрос в Советской России больше не существует... Никаких других стран нам не нужно. Никаких национальных прав на владение Палестиной мы не предъявляем. Мы всецело признаем эти права за трудовыми массами арабов и бедуинов".

В партии большевиков были созданы секции национальных меньшинств‚ и среди них еврейские коммунистические секции (евсекции) – для "распространения идей Октябрьской революции среди еврейских трудящихся масс". Первая евсекция возникла в июле 1918 года в городе Орле‚ затем они появились в Витебске и в других городах со значительным еврейским населением. Центральным печатным органом евсекций стала московская газета на идиш "Эмес" ("Правда"); газеты евсекций издавали в Харькове‚ Минске‚ Киеве‚ Гомеле‚ Витебске‚ Одессе‚ чтобы евреи могли "приобщиться к коммунистической культуре". Эти газеты печатали малым тиражом на плохой бумаге‚ с неразборчивыми буквами; читатели плохо понимали новые словообразования на идиш‚ неохотно покупали газеты‚ и редакция "Эмес" взывала к подписчикам: "Товарищи‚ помогите! Время не терпит!.."

До революции большевики не вели практически никакой агитации среди евреев Российской империи‚ а потому к работе с еврейским населением привлекли на первых порах бывших деятелей еврейских партий‚ которые знали язык идиш и немало поработали в прошлом в городах и местечках черты оседлости. Активными членами евсекций стали вчерашние бундовцы‚ вступившие в партию большевиков, и "поалей-ционисты"‚ левое крыло социалистической еврейской партии "Поалей Цион", которые на деле должны были доказать, что избавились от прежних своих "заблуждений". Они провозгласили "диктатуру пролетариата на еврейской улице"‚ и историк С. Боровой отметил: "Евсеки были в подавляющем большинстве выходцами из местечковых семейств... В старой России они – бедняки и недоучки... чувствовали себя людьми второго сорта. Революция открыла для них возможность осознать свою "полноценность" и определить свое место в новом обществе. Мучительно трудно изживая комплекс "неполноценности"‚ они самоутверждались как отрицатели и разрушители. Чем сильнее они были в плену старого... тем решительнее становились на путь тотального отрицания и искоренения груза прошлого". Из газеты евсекции Одессы: "Мы были до сих пор великодушны и мягкосердечны... Настал час придать гражданской войне на еврейской улице форму решительных действий‚ а не бумажных резолюций".

В августе 1918 года Еврейский комиссариат предложил "полностью исключить из еврейских народных школ" религиозные предметы. Перестали оплачивать труд преподавателей Библии‚ и религиозное образование в школах прекратилось; началась кампания против хедеров и иешив‚ чтобы освободить детей‚ как было сказано‚ "из ужасной тюрьмы‚ от полной умственной деградации и физического вырождения". Заведующий еврейским отделом Наркомпроса заявил: "Мы предпочитаем‚ чтобы еврейские дети лучше бегали по улице и кидали камни в окна‚ нежели посещали эти гнойники духа – хедеры и старые школы". Это была борьба за детские души‚ и петербургский раввин М. Айзенштадт предостерегал в те годы: "Наше молодое поколение силой отрывают от нас". В декабре 1920 года закрыли хедеры – начальные еврейские школы‚ основу многовековой системы национального образования‚ которая прививала детям знания в области религии‚ истории‚ традиций и обычаев. Первый показательный процесс над хедерами проходил в Витебске в 1921 году; защитительную речь произнес раввин Й. Меламед‚ однако приговор был заранее определен: "Хедеры следует закрыть в кратчайшие сроки‚ а детей отправить в еврейские школы с преподаванием на идиш". Сотни хедеров и иешив ликвидировали по всей стране; учеников перевели в еврейские (а точнее‚ советские) школы‚ где их подвергали усиленной атеистической обработке.

Хедеры и иешивы ушли в подполье и продолжали действовать нелегально. Из сообщений с мест: "Обществу "Тарбут" удалось основать в Москве тридцать хедеров и детских садов‚ существующих тайно. Ученики и учителя приходят в школы тайком‚ изучают там Пятикнижие‚ иврит и историю. Хедеры эти находятся где-то на окраине города‚ в домах русских крестьян. Несмотря на различные препятствия, обучаются таким образом в Москве около трехсот еврейских детей..." В первые годы советской власти начались преследования "служителей культа" – раввинов‚ канторов‚ резников‚ синагогальных служек. В ответ на это главы иешив Житомира‚ Киева‚ Бердичева нелегально ушли в Польшу со своими учениками‚ чтобы продолжить обучение на новом месте. Покинули Россию крупнейший раввинский авторитет рав И. М. Каган (Хафец Хаим) и глава иешивы Слуцка рав И. З. Зельцер‚ несколько учеников которого погибли при переходе границы. Раввины городов и местечек‚ оставшиеся в России‚ продолжали свою деятельность под угрозой ареста; лишь единицы отказывались публично от раввинской должности и снимали с себя "позорное звание раввина"‚ чтобы стать "кашерным советским гражданином".



Источник: http://www.liveinternet.ru/users/5393901/post404065831

Так чем было для "мирового еврейства" всё то, что происходило в Советской России?

Фактически это было аналогом восстания Спартака! Только не того, Спартака (Вейсгаупта), упомянутого Черчиллем в его статье, а настоящего Спартака, героя античного Рима.

И возглавил это восстание бывших рабов сначала Ленин, составивший план по строительству на 1/6 части суши планеты первого в мире государства рабочих и крестьян, а затем, после его смерти, это восстание бывших рабов (бывших крепостных крестьян Российской империи и бывших рабов иудейского закона) возглавил Сталин.







Напомню читателям, что говорят историки про восстание Спартака.



"Восстание Спартака («Третья война с рабами») — величайшее в древности и третье по счёту (после первого и второго Сицилийских восстаний) восстание рабов. Последнее восстание рабов в Римской республике датируется обычно 74 (или 73) —71 гг. до н. э. Восстание Спартака было единственным восстанием рабов, представлявшим прямую угрозу центральной Италии. Окончательно подавлено в основном благодаря военным усилиям полководца Марка Лициния Красса. В последующие годы оно продолжало оказывать косвенное воздействие на политику Рима.

Между 73 и 71 годами до н. э. группа беглых рабов — первоначально небольшая, примерно из 78 беглых гладиаторов — переросла в сообщество из более чем 120 тыс. мужчин, женщин и детей, относительно безнаказанно перемещавшихся по Италии под руководством нескольких лидеров, в том числе знаменитого гладиатора Спартака. Боеспособные взрослые мужчины из этой группы составляли удивительно эффективный вооружённый отряд, который неоднократно показывал, что может противостоять римской военной мощи, как в виде местных патрулей и милиции, так и в виде подготовленных римских легионов под консульским командованием. Плутарх описывал действия рабов как попытку сбежать от своих хозяев и уйти через Галлию, в то время как Аппиан и Флор изображали восстание как гражданскую войну, в которой рабы вели кампанию по захвату самого Рима.

Растущая тревога Римского сената по поводу продолжения военных успехов армии Спартака, а также грабежи в римских городах и сельской местности в конечном итоге привели к тому, что республика пустила в ход армию из восьми легионов под жёстким, но эффективным руководством Марка Лициния Красса. Война закончилась в 71 году до н. э., когда армия Спартака, отступая после долгих и кровопролитных боёв перед легионами Красса, Помпея и Лукулла, была полностью уничтожена, оказав при этом ожесточённое сопротивление..." Источник.

Вот в этом ключе и надо смотреть на историю всего ХХ века и историю Второй Мировой войны, подготовленной на деньги швейцарских, английских, американских и немецких сионистов!

Кстати, план нападения нацистской Германии на СССР был назван в честь императора Священной Римской империи Фридриха Барбаросса — "ПЛАНОМ БАРБАРОССА". Вот вам ещё одна аналогия с восстанием Спартака.







Достаточно подробно я раскрыл эту тему в отдельной статье "Логово дьявола: правла о Швейцарии, сионизме и евреях".

Богатые иудеи тогда реально испугались, что все евреи мира, находящиеся под гнётом религиозного "Моисеева закона", будут симпатизировать советским евреям-коммунистам, станут рано или поздно на их путь, примут их коммунистическую веру, и тогда власть капитала будет повсеместно свержена!

Этот страх прямо читался в 1936 году в словах главного пропагандиста нацизма Йозефа Геббельса!

"В соответствии с самой сущностью большевизма его пропаганда является международной и агрессивной. Она стремится радикально настроить все народы мира, для того чтобы вызвать анархию и установить большевизм! Она заполучила в своё распоряжение гигантские денежные средства, которые являются неограниченными ввиду того, что большевистские диктаторы безжалостно морят голодом весь русский народ, чтобы можно было тратить деньги на эти цели. Этот вид пропаганды особенно коварен для зарубежных стран, поскольку он поддерживается компартиями этих стран, то есть соответствующими зарубежными ячейками Коминтерна.

Компартии, действующие за пределами России, — не что иное, как иностранные легионы Коминтерна. С их помощью большевизм строит и организовывает хитроумные планы по подстрекательству к мятежу на международном уровне, с которыми очень тяжело бороться, поскольку они имеют корни в политической и национальной жизни соответствующих народов. Существование внутри страны партии, получающей приказы от руководства зарубежной страны, следует считать самой страшной опасностью для государства. Как показывает опыт, страны, в которых имеется мощная компартия, в той или иной мере зависят от указаний Сталина в том, что касается своей домашней, социально-экономической, военной и иностранной политики!" (Источник: "Большевизм в теории и на практике". Йозеф Геббельс. Речь, произнесённая в Нюрнберге 10 сентября 1936 года на 8-м съезде национал-социалистической партии. Перевод с английского Питера Хедрука, 2007).

Лично я, когда у меня сложилась в голове как картина-мозаика вся эта информация, сразу и навсегда излечился от пресловутого "антисемитизма", поскольку, благодаря этому знанию истории, я понял, что после Ленина и Сталина и почти 70-ти лет советской власти в мире есть евреи — такие же люди, как и все остальные, с очень тяжёлой судьбой, и есть жиды, "которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское" (Библия. Откровение, 2: 9).

Борьба человечества с этими библейскими жидами ещё впереди! Российский народ пока копит силы для этой борьбы, а её новый лидер старается ничем не выдавать своих намерений и планов на ближайшую перспективу, потому что очередное "восстание Спартака" должно таки раз и навсегда опрокинуть "иго иудейское".

Причём сегодня этого жаждут даже евреи Израиля!







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23 сентября 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Вот же ж суки дежурят на Фейсбуке! Прислали только что мне сообщение: "Мы удалили вашу статью: "Страна, которую в 1991 году разрушили Эльцины, Гарберы, Чубайсы и другие жиды!": https://cont.ws/@antonblagin/625232 Возможность размещения публикаций временно заблокирована для вас. Срок действия временной блокировки составляет 30 дней. Вы не сможете публиковать материалы на Facebook в течение этого времени. Вы многократно публиковали материалы, запрещенные на Facebook".