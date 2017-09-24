Главная » Вооруженные силы, Невероятное в мире, Творчество

Красоты “прусского духа”

21:20. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Военный парад в Чили. Красоты "прусского духа"



19 сентября 2017 года в Чили в качестве государственного праздника отмечают День славы армии (Día de las Glorias del Ejército). День армии в Чили отмечается на следующий день после Дня независимости. В этот день в парке О'Хиггинс в столице государства, городе Сантьяго, проходит военный парад, в котором принимают участие сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы Чили, а также карабинеры, выполняющие в Чили функции полицейских и жандармов. Большой военный парад в Сантьяго привлекает миллионы зрителей, он транслируется в прямом эфире по радио, телевидению и в Интернете. Обычно парад проходит во второй половине дня и является торжественным окончанием двухдневного празднования. В других городах также проводятся военные парады, правда, несколько меньшего масштаба. Также в этот день можно увидеть авиационные шоу. Обычно День независимости и День вооруженных сил называют в Чили Fiestas Patrias (праздники Родины, то есть патриотические праздники) и воспринимают их как единое целое.


































Знаменитые чилийские уланы.















https://dambiev.livejournal.com/989166.html – цинк

Заглавная фотография напомнила.



Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, Германия, парады, фотографии, чили, южная америка, юмор
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
... частных берлинских театров, сверкающая красотой, нарядами и бриллиантами более ...так быстро ставшая популярнейшей артисткой прусской столицы, звездой первой величины на... Вспомните, Ольга, в каком духе написаны известнейшие и популярнейшие руководства...
АЗ БУКА ИЗТИНЫ
...с Пруссией во время Франко-прусской войны в Париже начались ...24 Стрелец – пРАшение - Новогоднее прошение духов. 28 Стрелец – Артикль - Назначение ответственных... равен ночи, расцветает и наводится красота. Красота обозначается цветком; - Купала – день ...
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...в иудея, насквозь пропитанного духом талмуда. И только ... О, Лео... какая красота. Такой красоты мне и во сне никогда...второстепенное. Не только дамы прусской аристократии, но даже простые ...-нибудь другое омрачало расположение духа молодой невесты, — но...
Высокая мода как продукт католической Европы
... нет единого течения, нет красоты (в католическом понимании) и.... Нордическая кровь это стабилизатор духа. Это трезвый взгляд в...В трагедии он закаляет свой дух. Нордическая раса эта ядро...в германской армии даже традиционный прусский шаг (после второй мировой...
Третье откровение инсайдера
...ближним Сущностям. Поддерживайте их Дух. Поддерживайте их, но..., как происходит вхождение духа в новорожденного сразу после...возрождала в людях истинную красоту и реальность нашего исконного...между Габсбургской и Франко-Прусской линиями. Были произнесены ...
Современная свадьба - демонический обряд чёрной магии
...жертвоприношение демонической планете, кормежка голодных духов, лярв и огромный слив жизненной... королевы Виктории, и кронпринца прусского Фридриха. Юная принцесса самолично ...большей части лепестки и всякая красота используется для сильного эмоционирования....

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>