Красоты “прусского духа”
21:20. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Военный парад в Чили. Красоты "прусского духа"
19 сентября 2017 года в Чили в качестве государственного праздника отмечают День славы армии (Día de las Glorias del Ejército). День армии в Чили отмечается на следующий день после Дня независимости. В этот день в парке О'Хиггинс в столице государства, городе Сантьяго, проходит военный парад, в котором принимают участие сухопутные войска, военно-морские и военно-воздушные силы Чили, а также карабинеры, выполняющие в Чили функции полицейских и жандармов. Большой военный парад в Сантьяго привлекает миллионы зрителей, он транслируется в прямом эфире по радио, телевидению и в Интернете. Обычно парад проходит во второй половине дня и является торжественным окончанием двухдневного празднования. В других городах также проводятся военные парады, правда, несколько меньшего масштаба. Также в этот день можно увидеть авиационные шоу. Обычно День независимости и День вооруженных сил называют в Чили Fiestas Patrias (праздники Родины, то есть патриотические праздники) и воспринимают их как единое целое.
Знаменитые чилийские уланы.
https://dambiev.livejournal.com/989166.html – цинк
Заглавная фотография напомнила.
Источник: colonelcassad.livejournal.com