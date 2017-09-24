Истотная экономика. Защита накоплений от инфляции
Рассказ советника Народной Компании «
- Понятие “Истотной экономики”;
- Уровни масштабов мышления человека;
- Человек – как центр истотной экономики;
- Схемы взаимодействия ТСН, ТОС и территориальных магазинов;
- Механизм защиты сбережений от инфляции;
- Инвестиции денег в территории проживания;
- и др.
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Смотрите также цикл бесед по истотной экономике:
Истотная экономика. О практике кооперации. Часть I
Истотная экономика. О практике кооперации. Часть II
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Источник: zakonvremeni.ru