Истотная экономика. Защита накоплений от инфляции

Рассказ советника Народной Компании « Открытый Дом », председателя потребительского кооператива Сергея Магденко о схеме защиты сбережений от инфляции в рамках развития локальной экономики на основе ТСН и ТОС.

- Понятие “Истотной экономики”;

- Уровни масштабов мышления человека;

- Человек – как центр истотной экономики;

- Схемы взаимодействия ТСН, ТОС и территориальных магазинов;

- Механизм защиты сбережений от инфляции;

- Инвестиции денег в территории проживания;

- и др.

Про уже реализованные проекты Народной Компании «Открытый Дом» можно узнать на официальном сайте .

Смотрите также цикл бесед по истотной экономике:

Истотная экономика. О практике кооперации. Часть I

Истотная экономика. О практике кооперации. Часть II

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Источник: zakonvremeni.ru