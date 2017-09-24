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Истотная экономика. Защита накоплений от инфляции

20:55. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Рассказ советника Народной Компании «Открытый Дом», председателя потребительского кооператива Сергея Магденко о схеме защиты сбережений от инфляции в рамках развития локальной экономики на основе ТСН и ТОС.

- Понятие “Истотной экономики”;
- Уровни масштабов мышления человека;
- Человек – как центр истотной экономики;
- Схемы взаимодействия ТСН, ТОС и территориальных магазинов;
- Механизм защиты сбережений от инфляции;
- Инвестиции денег в территории проживания;
- и др.

Про уже реализованные проекты Народной Компании «Открытый Дом» можно узнать на официальном сайте.

Смотрите также цикл бесед по истотной экономике:

Истотная экономика. О практике кооперации. Часть I
Истотная экономика. О практике кооперации. Часть II
Конец ростовщичества. Займы на квартиру или автомобиль под 0%

Истотная экономика. Защита накоплений от инфляции

Источник: zakonvremeni.ru

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