История статуй Будды в Бамианской долине Афганистана

Бамианская долина расположена в центральной части Афганистана, менее чем в 200 км северо-западнее Кабула. В долине находится современный город Бамиан — центр одноимённой провинции Афганистана.

Долина представляет собой единственный удобный проход через Гиндукуш, поэтому издревле служила торговым коридором.

Во II веке здесь возникли буддийские монастыри. При царе Ашоке было начато строительство гигантских статуй, завершившееся только через двести лет. В V веке китайский путешественник пишет о десяти монастырях, которые населяли тысячи монахов. Обширные пещерные комплексы, вырубленные в скалах, служили постоялыми дворами для паломников и торговцев. В XI веке долина была присоединена к мусульманскому государству Газневидов, однако буддийские святыни тогда не были разрушены. В долине вырос город Гаугале, украшенный прекрасными мечетями.

В 1221 г. войска Чингисхана разрушили город и опустошили долину. В средневековье комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине получил название Кафиркала — город неверных.

Уникальными являются две гигантские статуи Будды, входившие в комплекс буддийских монастырей в Бамианской долине. В 2001 году, вопреки протестам мировой общественности и других исламских стран, статуи были варварски разрушены талибами, считавшими, что они являются языческими идолами и подлежат уничтожению.

Статуи были высечены в окружающих долину скалах, частично дополнены прочной штукатуркой, державшейся на деревянной арматуре. Выполненные из дерева верхние части лиц скульптур были утрачены ещё в древности. Кроме разрушенных скульптур, в монастырях долины имеется ещё одна, изображающая лежащего Будду, её раскопки начались в 2004 году.

Координаты: 34.716667, 67.834°43′ с. ш. 67°48′ в. д. / 34.716667° с. ш. 67.8° в. д.

Кстати, эти статуи не раз переносили нашествия враждебных буддизму людей. Первый раз долину опустошил Чингиз-хан, а второй раз она была присоединена к к мусульманскому государству Газневидов, однако и в первом и во втором случае завоеватели оставляли гигантские скульптуры нетронутыми.

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По описанию путешественников, побывавших в долине Бамиан с Iпо Xвв блеск золотых украшений, покрывавших статую большого Будды ослеплял взоры, складки одежды, по контрасту к самой фигуре, высеченной из скалы, сделаны из гипса и вылеплены поверх каменного изображения, сверху покрытыкраской обогащения расплавленным металлом (вероятно, бронза). Драпировка одежды была выполнена по уникальной технологии, благодаря которой при порывах ветра слышался мелодичный звон. 1500 лет, статуи Будд и скальные святилища в Бамиане являлись олицетворением славы, роскоши, стабильности и процветания в Афганистане во время своего расцвета и гармонии со своими соседями.

До 3 века, Афганистан был древней Бактрией, одной из провинций в составе Персидской империи Ахеменидов. Позже Бактрия присоединилась к Кушанскому царству. Проходящий через Афганистан Шёлковый путь способствовал распространению буддизма из Индии в этом регионе в первом веке нашей эры.

А ещё в Кушане покровительствовали искусству и религии, именно поэтому произошло внедрение буддийского в бактрийских стиль, который до этого находился под влиянием эллинистического искусства.

Исламизм был введен в Бамиан в 11-м веке нашей эры, когда центральная часть Афганистана находилась под властью султана Махмуда Chazna (998 — 1030). А город Джулджул (Бамиан) стали корректировать по образцу области Хорасан Ирана.

В следствие этого появились крепостные стены, башни, крепости, земляные сооружения и цитадели. В начале 13 века армия Чингисхана разрушила город Бамиан до последнего камня и разграбила буддийские монастыри. Не тронули только статуи Будды. В 17 веке император Моголов Аурангзеб приказал своей армии отстрелить ноги большому Будде.

Долина к тому времени уже была заброшена. И только в середине 19 века, пещеры стали заселяться и использовались в качестве убежищ для домашних животных. В 1979 году в городе Бамиане было около 7000 жителей.

В 1970-х -1980-х годах, долина использовалась советскими военными.

Китайский путешественник, Сюань Цзан, который посетил Бамиан около 630 н.э., описал не только двух стоящих Будд, но и храм в отдалении от королевского дворца, где находился лежащий Будда длиной примерно 1 тыс. футов. Многие эксперты полагают, что он лежал на земле и давно уничтожен. Но два археолога, Земарялай Тарзи из Афганистана и Казуя Ямаучи из Японии, усердно ведут раскопки в надежде найти его основание. Тарзи, который раскопал буддийский монастырь, возможно, нашел также стену королевской крепости, которая может привести к третьему Будде. «Историю Бамиана впервые начинают раскапывать в буквальном смысле, и путем реставрационных работ, и путем археологических раскопок», – заявил Касаку Маеда, японский историк, изучающий Бамиан более 40 лет.

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Самой удивительной находкой был ковчег, в котором находились три глиняных бусины, лист, глиняные печати и фрагменты буддийского текста, написанные на коре. Полагают, что ковчег был помещен на грудь большего Будды и заштукатурен при строительстве.

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В 2001 году большие статуи Будды были разрушены талибами. Когда талибы и их покровители из «Аль-Каиды» были в зените власти в Афганистане. Боевики, во исполнение указа о разрушении «богов неверных» приложили максимум усилий. Это произошло в марте, операция проводилась в течение двух недель. Вначале несколько дней статуи расстреливались из 2-х зенитных орудий и артиллерии, затем в ниши у основания были заложены противотанковые мины и, наконец несколькоместных жителей Хазара, опустили на веревках вниз скалы, где они заложили взрывчатку в основание и плечи двух Будд и разорвали статуи на куски.

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Вот как об этом пишут очевидцы:

Мирза Хуссейн и другие заключённые трудился в течение многих часов, закладывая мины, бомбы и динамит у подножия наиболее живописной художественной работы Афганистана — 55-м статуя стоящего Будды, вырезанная в утесе из песчаника в долине Бамиан примерно в 7-ом столетии. Когда работа была завершена, местный командующий Талибана подал условный знак, и сотни наблюдателей закрыли свои уши, задержали своё дыхание в ожидании падения Будды. Однако этого не произошло. Первый заряд взрывчатых веществ только разрушил ноги статуи. «Они были очень разочарованы», – рассказывает Хуссейн, имея в виду лидеров Талибана, которые в марте 2001 года постановили декретом, что известный буддистский памятник является идолопоклонническим, и поэтому должен быть уничтожен.

Первоначально, борцы Талибана стреляли в Будду из автоматов, ПЗРК и РПГ, однако разрушения были минимальны. После того, как взрыв у основания статуи не принёс результата, Хуссейн с другими заключенными были подвешены по краю утесов, чтобы наполнить динамитом отверстия в мягком камне. «Наши солдаты упорно трудятся над тем, чтобы уничтожить остающиеся части, – так заявил на пресс-конференции в Кабуле, состоявшейся через день после взрыва, Молои Кадраталла Джамал, министр Талибана по информации и культуре. – Легче разрушить, чем заново построить».

Он был прав. В течение нескольких дней Талибан почти уничтожил остатки могучей буддистской цивилизации, которая управляла в течение шести столетий этой стратегической долиной на перекрестке центроазиатской торговли. Они разграбили пещеры в утесе Бамиана, разбивая тысячи меньших скульптур Будды. Они отсекали филлигранные фрески со стен, а где они не были в состоянии отсечь гипс, они выбивали глаза и руки изображенным людям. Местные жители говорят, что фигуры на изображениях имели черты лица, типичные для хазарейцев, преследуемого шиитского меньшинства, которое населяет эту область. После взятия Талибаном под свой контроль Афганистана были уничтожены сотни хазарейцев; многие в долине полагают, что разрушение Будд было расширением их кампании направленной на геноцид. «Глаза Будды были похожи на глаза местных жителей, и Талибан разрушил статуи так же, как пробовал уничтожить нас, – рассказывает Марзия Мохаммади, акушерка. – Они хотели убить нашу культуру, стереть нас в этой долине».

Семь лет, археологи и добровольцы со всего света делали всё, что в их силах, чтобы возрадить эти символы буддистского наследства Бамиана. Груды разрушенного камня были сложены в укрытии из рифленого железа и пластмассы, возведённого там, где однажды стояли Будды. Сейчас учёные спорят, должны ли статуи быть восстановлены и если должны, то как. Ведь совсем немного аутентичной штукатурки и камня сохранилось. Складывание их вместе снова было бы родственным складыванию паззла состоящего из миллионов частей — но без исходного изображения, напечатанного на крышке. Однако, Хабиби Сараби, губернатор Бамиана, полагает, что восстановление Будд важно для психологического климата в ее области. «Будды были частью жизни людей в Бамиане, – рассказывает она. – Теперь пустые ниши Будд влияют на пейзаж, подавляя людей».

В процессе, назваемом «сборка», оригинальные фрагменты поврежденной скульптуры могут быть смешаны вместе с цементом, или другими материалами — как было сделано в древнем камбоджийском храмовом комплексе Ангкора Уот. Однако, по словам экспертов по реконструкции, если остаётся меньше чем половина оригинального материала, новая структура теряет свою историческую ценность, и считаеся только точной копией. Восстановление точной копии может навсегда вычеркнуть Бамианские статуи Будды из списка мирового наследия Юнеско. Археологи оценили, что осталость приблизительно 50 % оригинального камня, но ещё будет проведено более полное исследование.

Абдул Ахад Абасси, глава отдела по реставрации и консервации исторических памятников Афганистана, видит определённый шаблон в усилиях Талибана уничтожить Будд. Один из ранних Исламских королей Афганистана прорвался в 11-ом столетии в пещеры, разбивая идолов. В конце 19-ого столетия мать короля Абдулы Рахмана стреляла в стоящих Будд из орудий. Афганская история, по его словам, заполнена личностями, которые пытались стереть прошлое. Однако они также являются частью наследия Афганистана — наследия, которое он обязан по работе сохранять. Несмотря на всю зверскость, это наследство Талибана — важная часть недавнего прошлого Афганистана.

Пустые ниши Бамиана – напоминание о жестокости, о которой нельзя забыть — восстановление Будд было бы своего рода стиранием памяти. «Существующее состояние Будд — само по себе выражение нашей истории, – считает Абасси. – Независимо от того, насколько хорошим или плохим был Талибан, мы не можем вырвать эту страницу из книги».

Губернатор Сораби видит соломоново решение примеряющее недавнюю историю Афганистана с его древней культурой. «Мы имеем несколько пустых ниш, этого достаточно, чтобы напомнить о темных страницах нашей истории, – считает она. –Восстановив одного Будду, мы можем оставить другого разрушенным».

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Группа специалистов из Мюнхенского университета (ФРГ) выступила с заявлением о принципиальной возможности реконструкции одной из статуй Будды в Бамианской долине Афганистана, взорванных талибами в 2001 году.

Всемирно известные скульптуры (одна высотой 53 м, а вторая — 35 м) никому не мешали в течение полутора тысяч лет, пока исламисты не сочли их «отвратительным проявлением идолопоклонства».

Изначально скульптуры были раскрашены в приятные глазу цвета: тёмно-синий, розовый, оранжевый, красный и белый. Здесь приведено состояние изваяний на конец X в. Показаны также последующие повреждения. (Иллюстрация Arnold Metzinger.)

Скрупулёзно изучив сотни фрагментов изваяний, исследователи во главе с профессором Эрвином Эммерлингом пришли к выводу, что меньшая статуя подлежит восстановлению. Насчёт второй, глубина (толщина) которой достигала 12 м, учёные настроены скептически.

Но и возрождение 35-метровой статуи не будет лёгким междудельем. Даже если не брать во внимание политические и прочие внешние сложности, практическое воплощение сего благого намерения связано с рядом трудностей. Придётся либо построить в Бамианской долине специальное производство, либо придумать, как перевезти 1 400 осколков массой около 2 т каждый в Германию.

Причем, по словам ученого, решение необходимо принять как можно скорее, поскольку песчаник, из которого были вырезаны статуи, очень хрупок, и обломки, несмотря на все усилия по их консервации, уже через несколько лет утратят форму, пригодную для восстановления статуи.

Что касается большей статуи (высотой 55 метров), Эммерлинг отметил, что она резче выступала в рельефе утеса, в котором была вырезана, и поэтому сильнее пострадала от взрывов. Ученый усомнился в возможности ее восстановления.

Одним из результатов работы европейских и японских ученых в Бамиане станет создание трехмерной модели будд в их первоначальном виде. Исследователи, в частности, установили, что после сооружения статуи были ярко раскрашены, и позже цвета несколько раз подновлялись. Кроме того, группа Эммерлинга методом масс-спектрального анализа уточнила датировки создания статуй: меньшая — между 544 и 595 годами, большая — между 591 и 644 годами (мусульманское летосчисление, по которому жили талибы, уничтожившие статуи, начинается с 622 года).

Есть сведения, впрочем, что некие японские буддисты уже согласились выделить деньги на проект, каким бы он ни был. Более детально всё это будет обсуждаться на особой конференции в Париже на этой неделе.

Добавим, что попутно германские учёные датировали меньшего Будду 544–595 годами, а его крупного коллегу — 591–644-м.

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А вот еще один интересный проект:

Правительство Афганистана также одобрило предложение японского художника Хиро Ямагаты о создании лазерно-звуковой инсталляции стоимостью 64 млн долларов, которая показывала бы изображения Будд в Бамиане и приводилась бы в движение сотнями ветряков, одновременно снабжающих окрестных жителей электроэнергией.

Существует вот такая теория появления этих статуй:

Трудами посвящённых атлантов, переселившихся в центральную Азию после затопления Атлантиды, была создана модель пяти коренных рас в масштабе 1:1 в виде статуй, выдолбленных в скалах. Эти статуи находились в сегодняшнем Афганистане в Бамианской долине. В Тайной Доктрине Е.П.Блаватской даны наиточнейшие описания этой модели пяти коренных рас. Здесь стоит полностью привести эту цитату

«… о Бамьянских статуях. Что это за статуи и какова местность, в которой они простояли на протяжении бесчисленных веков, противостоя катаклизмам, совершавшимся вокруг них, и даже руке человека, как например, при нашествии орд Тимура и воинов вандалов Надир-Шаха? Бамьян представляет собою маленький, жалкий, полуразвалившийся городок в Центральной Азии на полдороги между Кабулом и Бал’ом, у подножия Кох-и-баба, огромной горы цепи Паропамиза или Гиндукуша, около 8500 ф. над уровнем моря. В древние времена Бамьян был частью древнего города Джулжул, разграбленного и разрушенного до последнего камня Чингис Ханом в XIII-ом столетии. Вся долина окаймлена колоссальными скалами, которые полны частью естественными и частью искусственными пещерами и гротами, однажды обиталищами буддийских монахов, основывавших в них свои Вихары. Подобные Вихары встречаются в изобилии и посейчас в высеченных в скалах храмах Индии и в долинах Джелалабада. Перед некоторыми из этих пещер были открыты или, вернее, вновь открыты в наше столетие пять огромных статуй, которые рассматриваются, как Изображения Будды, ибо знаменитый китайский путешественник Сюань-Цзан говорит, что он видел их при посещении им Бамьяна в седьмом веке.

Заявление, что на всем земном шаре не существует статуй большего размера, легко подтверждается свидетельствами всех путешественников, исследовавших и измеривших их. Так, самая большая в 173 ф. высоты или на семьдесят футов выше «Статуи Свободы» в Нью-Йорке, так как последняя измеряется лишь в 105 ф. или в 34 метра высоты. Сам знаменитый Колосс Родосский, между ногами которого с легкостью проходили самые большие корабли того времени, был лишь от 120 до 130 ф. вышины. Вторая большая статуя, вырезанная так же как и первая в скале, имеет только 120 ф. или на 15 ф. выше указанной статуи «Свободы». Третья статуя измеряется лишь в 60 ф., две другие еще меньше, последняя же из них лишь немного больше среднего высокого человека нашей настоящей Расы.

Первый и самый большой из этих колоссов изображает человека, задрапированного в нечто вроде «тоги». М. де Надейлак полагает, что общая внешность этой статуи, линии головы, складки и особенно же большие отвислые уши являются неопровержимыми указаниями на то, что предполагалось дать изображение Будды. Но в действительности они ничего подобного не доказывают. Несмотря на тот факт, что большинство из ныне существующих фигур Будды, изображенных в положении Самадхи, имеют большие отвислые уши, это является лишь позднейшим нововведением и позднейшею мыслью. Первоначальная мысль была взята из Эзотерический аллегории. Противоестественно большие уши являются символом всеведения мудрости и должны были означать и напоминать мощь Того, кто все знает и все слышит, и от благостной любви и заботы которого ко всем созданиям, ничто не может ускользнуть. Как гласит Стих: «Милосердный Владыка, наш Учитель, слышит вопль страдания самого малого из малейших за пределами долин и гор и спешит ему на помощь».

Готама Будда был индусом, арийцем, приближение же к таким ушам встречается лишь среди монголоидов, бирманцев и сиамцев, которые так же как и в Кохине, искусственно обезображивают свои уши. Буддийские монахи, превратившие гроты Мяо-цзе в Вихары и кельи, пришли в Центральную Азию в первом столетии христианской эры или около того. Потому Люань-Цзан, описывая колоссальную статую, говорит, что «блеск золотых украшений, покрывавших статую» в его дни, «ослеплял взоры», но от такой позолоты не осталось и следа в наши дни. Складки одежды, по контрасту к самой фигуре, высеченной из скалы, сделаны из гипса и вылеплены поверх каменного изображения. Тальбот, сделавший наиболее тщательное исследование, нашел, что складки эти принадлежат к гораздо более поздней эпохе. Потому сама статуя должна быть отнесена к несравненно более древнему периоду, нежели ко времени буддизма. В таком случае, нас могут спросить, Кого же они изображают?

Еще раз предание, подтвержденное записанными рекордами, отвечает на этот вопрос и объясняет тайну. Буддийские архаты и аскеты нашли эти пять статуй и еще многие другие, ныне обращенные в прах. Три из них, стоящие в колоссальных нишах при входе в их будущее обиталище, они покрыли глиною и поверх старых вылепили новые статуи, долженствовавшие изображать Владыку Татхагата. Внутренние стены ниш покрыты до сего дня яркою живописью человеческих изображений, и священное изображение Будды встречается в каждой группе. Эти фрески и орнаменты — напоминающие византийский стиль живописи — являются благочестивою работою монахов-отшельников, так же как и некоторые другие меньшие фигуры и орнаменты, высеченные в скалах. Но пять фигур принадлежат к созданию рук Посвященных Четвертой Расы, которые, после потопления их Материка, нашли прибежище в твердынях и на вершинах Центрально-Азиатской горной цепи.

Таким образом, пять фигур являются нерушимым рекордом Эзотерического Учения о постепенной эволюции Рас. Самая большая изображает Первую Расу человечества, ее эфирное тело было запечатлено в твердом несокрушимом камне в назидание будущим поколениям, ибо иначе память о ней никогда не пережила бы Атлантического Потопа. Вторая — в 120 ф. высоты — изображает «Потом-рожденных»; и Третья — в 60 ф. — увековечивает Расу, падшую и тем зачавшую первую физическую Расу, рожденную от отца и матери, последнее потомство которых изображено в статуях, найденных на острове Пасхи. Эти были лишь в 20 и 25 ф. ростом в эпоху, когда была затоплена Лемурия, после того, как она была почти что разрушена вулканическими извержениями подземного огня. Четвертая Раса была еще меньше размерами, хотя и гигантская по сравнению с нашей настоящей Пятой Расой, и ряд заканчивается последней».

Конец цитаты.

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Итак, если перевести футы (один фут = 30,479 см.) в метры, то мы получим следующие размеры каждой из коренных рас:

Первая КР (само-рождённые) — 173 фута = 52,7 метра.

Вторая КР (потом-рожденные) — 120 футов = 36,6 метра.

Третья КР (лемурийцы) — 60 футов = 18,3 метра

Четвёртая КР (атланты) — 25 футов = 7,6 метра.

Здесь следует учесть, что форма тела и одеяния высеченных фигур первых двух рас может не совпадать с реальными телами первой и второй коренной расы, т.к. по словам Блаватской эти статуи были в нашу эпоху облеплены штукатуркой, создающей образ Будды. Но по всей видимости нужно лишь принять во внимание размеры тел первых двух статуй. Также не ясно, о каких периодах развития коренной расы идёт речь — может о первых субрасах, а может о последних. Но это не так важно. Главное, понять принцип, говорящий, что коренные расы постоянно уменьшались в своём росте, и что самая низшая точка уже пройдена человечеством в прошлых веках. Теперь вектор физического развития направлен на возврат к прошлым размерам, что видно сегодня хотя бы по растущему среднему росту современного среднестатистического человека.

Надо полагать, что эта тенденция продолжится — физические люди следующих столетий будут выше сегодняшних людей. А если смотреть гораздо дальше — в конец шестой коренной расы, когда представители последних субрас шестой коренной расы будут воплощаться в тела уплотнённого астрала, то можно предположить, что они будут сопоставимы с первыми лемурийскими расами (18 метров), которые были приблизительно так же полуэфирны-полуплотны как и уплотнённый астрал. Это предположение подкрепляется тем, что следующая коренная раса — седьмая — будет проходить свою эволюцию на гораздо большей планете, чем Земля — на Нептуне, где большие размеры тела просто необходимы, чтобы как-то приспособиться к гигантским размерам Нептуна.

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Кликабельно

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