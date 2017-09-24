ДАМАССКИЕ ВОРОТА ЕРУСАЛИМА.
20:51. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Оригинал взят у vaduhan_08 в ДАМАССКИЕ ВОРОТА ЕРУСАЛИМА.
"Дама́сские ворота, известные также как Шхе́мские ворота (ивр. שער שכם, Шаар Шхем; араб. باب العامود, Баб-аль-Амуд) — главные ворота мусульманского квартала Старого города Иерусалима[1], считаются одними из самых красивых. Ворота обращены на север; расположены в стене на северо-западной стороне города, напротив арабского квартала Шейх Джарах в Восточном Иерусалиме. Отсюда берёт начало шоссе на Наблус (Шхем), а оттуда — в прошедшие эпохи — на столицу Сирии Дамаск; этим объясняются их современные европейское и ивритское названия[1][2]. Что касается арабских названий, Баб аль-Наср (араб. باب النصر) означает «Ворота победы», а Баб аль-Амуд — «Ворота колонны». В последнем названии, постоянно находящемся в употреблении начиная, самое раннее, с X века, сохраняется память о детали оформления ворот римской эры (II века н. э.).
Нынешние ворота были сооружены в 1537 году султаном Османской империи Сулейманом Великолепным на месте ворот Адриана."
Я нашел несколько фотографий конца 19 века начала 20 века и современный, откопанный вариант. Последнее время множество споров идет о закопанности первых этажей городов, всяк думает по разному, честно говоря и я не в каждом цоколе вижу закопанный первый этаж.
Я как то выставлял фото Каира конца 19 века, но упор делал на отсутствие полумесяцев на минаретах, однако на те же фото можно посмотреть и с другой стороны – Каир только только откопанный город, в некоторых дворах виден более высокий уровень грунта.http://vaduhan-08.livejournal.com/142657.html
http://vaduhan-08.livejournal.com/24702.html
Итак Иерусалим, дамасские ворота.
Самая ранняя фотография, якобы 1856 года, нет даже дороги!
Это 1857 год, появилась дорога.
А это откопанные ворота уже в наши дни.
Нынешние ворота были сооружены в 1537 году султаном Османской империи Сулейманом Великолепным на месте ворот Адриана."
Я нашел несколько фотографий конца 19 века начала 20 века и современный, откопанный вариант. Последнее время множество споров идет о закопанности первых этажей городов, всяк думает по разному, честно говоря и я не в каждом цоколе вижу закопанный первый этаж.
Я как то выставлял фото Каира конца 19 века, но упор делал на отсутствие полумесяцев на минаретах, однако на те же фото можно посмотреть и с другой стороны – Каир только только откопанный город, в некоторых дворах виден более высокий уровень грунта.http://vaduhan-08.livejournal.com/142657.html
http://vaduhan-08.livejournal.com/24702.html
Итак Иерусалим, дамасские ворота.
Самая ранняя фотография, якобы 1856 года, нет даже дороги!
Это 1857 год, появилась дорога.
А это откопанные ворота уже в наши дни.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com