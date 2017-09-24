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ДАМАССКИЕ ВОРОТА ЕРУСАЛИМА.

20:51. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:
Оригинал взят у vaduhan_08 в ДАМАССКИЕ ВОРОТА ЕРУСАЛИМА.
"Дама́сские ворота, известные также как Шхе́мские ворота (ивр. ‏שער שכם‏‎, Шаар Шхем; араб. باب العامود‎, Баб-аль-Амуд) — главные ворота мусульманского квартала Старого города Иерусалима[1], считаются одними из самых красивых. Ворота обращены на север; расположены в стене на северо-западной стороне города, напротив арабского квартала Шейх Джарах в Восточном Иерусалиме. Отсюда берёт начало шоссе на Наблус (Шхем), а оттуда — в прошедшие эпохи — на столицу Сирии Дамаск; этим объясняются их современные европейское и ивритское названия[1][2]. Что касается арабских названий, Баб аль-Наср (араб. باب النصر‎) означает «Ворота победы», а Баб аль-Амуд — «Ворота колонны». В последнем названии, постоянно находящемся в употреблении начиная, самое раннее, с X века, сохраняется память о детали оформления ворот римской эры (II века н. э.).
Нынешние ворота были сооружены в 1537 году султаном Османской империи Сулейманом Великолепным на месте ворот Адриана."

Я нашел несколько фотографий конца 19 века начала 20 века и современный, откопанный вариант. Последнее время множество споров идет о закопанности первых этажей городов, всяк думает по разному, честно говоря и я не в каждом цоколе вижу закопанный первый этаж.
Я как то выставлял фото Каира конца 19 века, но упор делал на отсутствие полумесяцев на минаретах, однако на те же фото можно посмотреть и с другой стороны – Каир только только откопанный город, в некоторых дворах виден более высокий уровень грунта.http://vaduhan-08.livejournal.com/142657.html
http://vaduhan-08.livejournal.com/24702.html
Итак Иерусалим, дамасские ворота.

Самая ранняя фотография, якобы 1856 года, нет даже дороги!

Damascus Gate in 1856.png

Это 1857 год, появилась дорога.

Damascus Gate in Jerusalem, Israel in 1857.jpg

1005_big.jpg

А это откопанные ворота уже в наши дни.

S1100002.JPG

Damascus-Gate (1).jpg

7-Damascus-Gate-2006-d.jpg

Источник: mylnikovdm.livejournal.com

Метки: засыпанные города, Иерусалим, искажение, история, катастрофа
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