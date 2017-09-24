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Александр Белов. Тайна китайских пирамид

08:54. 24 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Долгое время китайцы не давали европейцам информацию о своих пирамидах-гробницах, т.к. строго соблюдали древние традиции памяти умерших. Существовали закрытые зоны, куда не пускали посторонних. Любое нарушение покоя умерших императоров расценивалось, как нарушение культа предков. Все пирамиды были засыпаны грунтом, поросли травой и многие были обсажены кустарником и деревьями, чтобы напоминать простые холмы. Китайцы уверены, что Духи покойных императоров охраняют страну от больших бедствий. Современное развитие Китая – косвенно доказывает эту концепцию. Конференция «Непознанная наука». 6 января 2017г. Москва. 
 

Источник: www.kramola.info

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