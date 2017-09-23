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Железнодорожные паромы в обход Прибалтики. Россию уже не остановить

15:21. 23 сентября 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

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В своем интервью экономический эксперт по проблемам транспорта Алексей Захаров прокомментировал расширение сообщения Калининграда и других регионов России.

Как заявил эксперт в интервью радио «Спутник», такое усиление больше всего (в т.ч. и в негативном ключе) скажется на Эстонии и ее транспортных компаниях.
 
На данный момент российской стороной готовится запуск целых трех железнодорожных паромов, которые, как планируется, свяжут Ленинградскую область и Калининград. Паромы зафункционируют к 2020 году и будут связывать субъекты РФ в обход Эстонии и других прибалтийских стран.
 
Как ранее было анонсировано, цель создания подобного проекта заключается в реализации полномасштабно-независимого сообщения грузов, приходящих из Калининграда, с остальной частью России.
Алексей Захаров Прибалтика
Если изначально это был вариант на случай возникновения ситуации, когда прохождение грузов через Прибалтику было бы остановлено, то сейчас Балтии уже не остановить Россию, желающую переориентировать российские грузы в российские же порты. Как заявил Захаров, тяжелей всего придется именно эстонским транспортным компаниям.
Метки: Россия и страны Балтии
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