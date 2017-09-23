Загадочная реликвия. Священный Грааль. Чаша Иисуса Христа

Легенды о Священном Граале и в наши дни будоражат воображение любителей загадок истории. По самой распространенной версии, это чаша, из которой причащался Иисус Христос на Тайной Вечере и в которую собрали несколько капель его крови после распятия. Считается, что человек, испивший из чаши Грааля, получает неслыханное могущество и несметные богатства.

Существует ли загадочная реликвия на самом деле? И если да, то где ее искать? Некоторые ученые считают, что Чаша Грааля – это метафора, которую нельзя воспринимать дословно.

По мнению эзотериков, Святой Грааль – это некая личная вещь Иисуса Христа. В октябре 2016 года археологи вскрыли гробницу Иисуса Христа в Иерусалиме. По засекреченной информации, одной из причин вскрытия стал поиск Святого Грааля. Исследователи считают, что, возможно, реликвия была найдена… Так что же такое Священный Грааль и почему многих российских правителей неразрывно с ним ассоциируют?