Ю.СКИДАНОВ: ПАРАЗИТ ВАЖНЕЕ ДОНОРА?

По оценке известного международного агентства Fitch, c 2014 года на спасение российских банков государство потратило с 2014 года около 3,2 триллиона рублей: прямыми вливаниями в капитал, выдачей денег одним банкам на санацию других банков, пополнением счетов Агентства страхования вкладов. Но ситуация, как это ни парадоксально, лишь усугублялась. Всё более крупные банки либо лишались лицензии, либо оказывались на грани этого. Если в 2014 году в основном крах терпели банки за пределами первой сотни, то только в 2017 году лицензии лишились «Татфондбанк» (42-е место по размерам активов), «Югра» (20-е место), а в августе возникла необходимость спасти банк «Открытие» (7-е место), собственники которого вывели минимум 24 процента капитала, кредитуя самих себя.

На поддержку «Открытия», как заявил заместитель председателя ЦБ РФ Василий Поздышев, будет необходимо потратить от 250 до 400 миллиардов рублей! Беспрецедентная сумма, которую государство отдаёт за провальные ошибки частных банкиров.

Сопоставив хронологию банковских кризисов, можно сделать вывод, что за три года полудилетантские попытки увести относительно небольшие капиталы из банков превратились в хорошо продуманную систему перекачки государственных средств в частные карманы.

И потери измеряются триллионами. На заседаниях в Совете Федерации и Госдуме неоднократно отмечалось: 80 процентов банкротств организуется собственниками банков.

Впрочем, слово “потери” – оценочное. Что для одних “потери”, то для других “приобретение”. Что для государства и общества – расход, то для неплохо устроившихся пиявок самый, что ни на есть, доход чистой воды… Им ли скорбеть о потерях государства, или даже о потере государства?

Криминальные наклонности владельцев стимулирует и политика Центробанка: при ключевой ставке в девять и более процентов практически невозможно найти отрасль экономики, которая способна безболезненно переваривать такие кредиты, если не считать посредническо-спекулятивные операции на валютном рынке и некоторые другие сферы деятельности, не имеющие отношения к материальному производству.

В итоге рубли и валюта клиентов зависают в банках, блокируя оборачиваемость денег, кредитное учреждение начинает испытывать трудноразрешимые проблемы, а банкиры во всех ипостасях начинают размышлять, как бы вывести деньги и с ними скрыться, АСВ за всё заплатит.

Вопрос: для чего всё это? Какой экономический эффект и пользу государству и обществу принесли 3,2 триллиона рублей, закачанных в банки и с большой долей вероятности в большинстве своём выведенные за рубеж?

На эти суммы можно было построить громадное число больниц, школ, современнейших заводов и фабрик, возродить машиностроение. Ведь таких ресурсов в рамках государственных программ не получила ни одна отрасль. И вряд ли стоит считать совпадением, что означенная цифра весьма близка к величине дефицита федерального бюджета.

Юрий Скиданов

Источник: http://economicsandwe.com/8616E2C17BDD21D3/