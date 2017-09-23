Ящик Пандоры: что кроется за слухами о «секретном оружии» России

Если кто-то думает, что речь пойдет о секретной станции, работающей на орбите, или о космической пушке, изобретенной российскими конструкторами, тот сильно ошибается. Ни слова также не будет сказано ни о крылатых «Гранитах» – убийцах авианосцев, ни о гиперзвуковом «Цирконе», ни о модернизированной ракете-торпеде «Шквал» с эффектом суперкавитации… Все гораздо серьезнее и одновременно проще. Мы поговорим об оружии, которое никто никогда не видел, не знает толком, как оно называется, но которое неизменно появляется в любой точке земного шара (в зависимости от необходимости) и имеет лейбл «Сделано в России».

Опустим давние времена, когда, прикрываясь воплями о русских, которые якобы идут, был создан блок НАТО, инициирован Карибский кризис, развязана беспрецедентная гонка вооружений в мире… Возьмем за точку отсчета ноябрь-декабрь 2013 года, когда был запущен слух о закамуфлированных российских агентах, руководимых должностными лицами из Кремля, которые организовывают майданное противостояние украинским властям. Ни одного конкретного факта в подтверждение, правда, предъявлено не было, но Украина, а вслед за ней и значительная часть мирового сообщества поверила: виноваты действительно Россия и лично президент Путин. Это стало своеобразным ящиком Пандоры, открыв который, создатели фейков о российской угрозе до сих пор не могут остановиться.

Так появились и некие российские «войска-невидимки» на юго-востоке Украины, и «аннексия» Крыма, и якобы специально привезенный из России «Бук», который сбил малайзийский Boeing… причем все это подавалось под таким соусом и таким информационно-административным прессингом в каждой отдельной стране, что никто даже не пытался усомниться в правдивости очередного греха России. Да и зачем? Если «начальник» говорит люминий, значит, так тому и быть.

В итоге, уверовав, что им все дозволено, фейкосоздатели понесли самую настоящую ахинею. Источником российской угрозы были объявлены спортсмены-олимпийцы, певцы и артисты, неизвестные хакеры, якобы повлиявшие на выборы президента самой влиятельной страны мира… Да что там, Россию даже назвали виновником ураганов «Харви» и «Ирма», обрушившихся в начале нынешнего сентября на южное побережье США. Мол, таким образом московский Кремль тестирует свое новейшее климатическое оружие в Атлантическом океане. И опять же – ни одного подтверждения реальной причастности нашей страны ни к чему из вышеперечисленного. Впрочем, сегодня это уже почти никого не интересует, потому что соблюдаются главные составляющие. Шлейф грехов, приписываемых России, не прерывается уже почти четыре года, и «упаковка», в которой все это подается, обязательно имеет намек на стремление нашей страны куда-то вторгнуться или на какой-нибудь элемент враждебности.

Зачем и кому нужны эти инсинуации? Ответ на данный вопрос давно уже лежит на поверхности. В мире есть одно место (острословы называют его «вашингтонским обкомом»), где не скрывают своих амбиций по ослаблению России. Политическому или экономическому – неважно. Каким образом это произойдет и чьими руками будет сделано, представителям «обкома» тоже все равно. Главное – ослабить и заставить подчиняться командам, исходящим из Белого дома. Поэтому сегодня не нужно быть крупным экспертом, чтобы сделать заключение, откуда растут ноги у большинства различных страшилок про Россию. Вашингтонские власти мыслят на этот счет просто: чем страшнее созданный образ, тем больше санкционных рычагов можно к нему применить, тем больше недоверия к самой стране и тем меньше экономических и политических контактов с внешним миром. А значит, рано или поздно все равно прибегут, упадут на колени и попросят пощады.

Поэтому нет ничего удивительного, что в конце осени 2013 года представители этого «обкома», воспользовавшись ситуацией, возникшей на киевском майдане Незалежности, решили подлить масла в огонь. Назвав свою миссию поддержкой становления демократических процессов на Украине, американцы фактически возглавили антигосударственное движение в суверенной стране и начали его финансировать. Параллельно, как это всегда делает тот, кто делает что-то неправедное, они свалили вину на другого, запустив утку про российский след. При этом в Вашингтоне прекрасно понимали, что в одиночестве они не останутся. Помимо самой Украины, где антироссийские и антипрезидентские настроения витали в воздухе – их нужно было лишь подогреть, – существовало еще 27 стран-сателлитов (читай: стран-вассалов) из блока НАТО, которые смотрели в рот своему заокеанскому куратору. И просто ждали, в какую сторону им скажут дудеть. Так был взят курс сначала на пропаганду, а потом и на санкционно-экономическое давление на Россию.

Еще одна причина, почему муссирование слухов о потенциальной российской угрозе – выгодное дело, продиктована интересами бизнеса. В этом убеждена директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Раздуваемая русофобия, за которой стоят те, кто производит вооружение, служит интересам ВПК Североатлантического альянса. И особенно главному бенефициару – военно-промышленным корпорациям США. Потому что именно американское оружие будет поступать и уже поступает в Европу, дабы защитить ее от «российского вторжения». Причем на ура идут как старые образцы военной техники, выведенные из эксплуатации (на Украине, в Польше и бывших советских прибалтийских республиках их даже встречают под звуки оркестра), так и новые.

Этот маневр со стороны США объясняется еще проще. Чем дольше население стран Старого Света будет пребывать в страхе от российского вторжения, тем больше можно будет «навариться» на производстве и сбыте своей военной техники и вооружения. В нашем МИД не понимают, какой стране угрожает Россия и, главное, зачем. Ни одна придуманная страшилка ни разу не нашла своего подтверждения. И еще искренне недоумевают: почему при наличии реальных проблем, исходящих от международного терроризма, им не уделяется должного внимания? Только постфактум, когда где-то происходит очередной теракт.

Возникает впечатление, что кто-то управляет и этим процессом. Сначала этот кто-то сделал все, чтобы разжечь военные конфликты на максимально возможном количестве территорий ближневосточных стран. Затем создал такие условия для местного населения, чтобы в поисках спасения от раздуваемого огня оно массово стало мигрировать в Европу. Ни на каком другом континенте их никто не ждет. И одновременно с этим благодаря искусственно созданным негативным образам развязал санкционную войну против России. Причем развязана она была за океаном, а участниками и главными пострадавшими почему-то оказались европейские страны и их жители. Попробуйте, уважаемый читатель, угадать с трех попыток, кому это выгодно? Могу подсказать, опираясь на мнение многих экспертов, в том числе и зарубежных, что в первую очередь это нужно тем, для кого денежная единица евро является главным конкурентом на мировом валютном рынке.

То есть все давно шито белыми нитками. Непонятно только одно: до какого времени страны Европы и других континентов будут жить в условиях подобного «партнерства» с США? Их откровенно используют, им нагло навязывают не только свою политику, но уже и заведомо невыгодные экономические условия существования, а они делают вид, что ничего не происходит. А может быть, просто терпят? Как это делает взрослый человек, у которого на теле появляется прыщ. Но если так, то прыщ обречен. Рано или поздно он все равно созреет и прорвется, и от него не останется даже следа. Кстати, по площади территория США в сравнении с общей территорией стран Старого Света как раз и имеет размеры небольшого прыщика.

Возвращаясь к началу материала, где речь шла о секретном оружии России, нужно констатировать: оно действительно существует. Пользуясь случаем, могу сделать одолжение для специалистов по созданию инсинуаций и сообщить, что оно из себя представляет и где находится. Чтобы они не мучились завтра, выдумывая очередной фейк про российскую угрозу. Наше оружие – это менталитет русского человека (в драке не поможем – в войне победим) и готовность к самопожертвованию во имя защиты семьи и Родины. Так было всегда в истории нашей страны, и так будет. А если все это еще помножить на существующий ныне военно-технический потенциал российских вооруженных сил, совершенно очевидно, что лучше с нашей страной не связываться.