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Украина и «Джавелины», или почему Тука обозвал журналиста Коцабу «упырем» и «дрянью»

20:28. 23 сентября 2017 Просмотров - 173 Один комментарий Опубликовал:

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Украинский журналист Руслан Коцаба пришелся не ко двору в Киеве. Стал себе много позволять: власть критикует за гражданскую войну на Донбассе, рассказывает о том, как политики используют СМИ в пропагандистских целях. Заигрался, видно, хлопчик, в свободу? Забыл, где живет? И кому спасибо нужно сказать за уголовное преследование и обвинение в госизмене?

Но ему живо напомнили о реальности. Замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгия Туку разозлила позиция журналиста по поводу поставок в Украину американских ПТРК «Джавелин». Мол, генералы их просто пропьют и разворуют. Тука не удержался и рванул в Facebook, где на своей страничке попытался смешать журналиста с грязью:

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Вот и перевод для тех, кто мову совсем не розумеет: «Ты, дрянь, о Герое Украины Михаиле Забродском? Или, подонок, ты болтаешь о Герое Украины Андрее Ковальчуке? Или о Сергее Попко? Кого ты, упырь проклятый, видел в глаза, чтобы свой поганый рот раскрывать?!».

Вылив словесно помои на голову Коцабы, Тука не забыл напомнить народу о своей любви к ВСУ и украинским генералам. Один из признаков свидомого патриотизма – любить ВСУ, СБУ и местных националистов, поклоняющихся Бандере. Коцаба в эту схему не вписался. Ему правды захотелось, свободы слова и мнений. Журналист призывал не голосовать за барыг, превративших Украину в бизнес-предприятие, а войну в легкий способ заработать. За это его, кстати, сейчас и судят: протестовал против мобилизации.

Стоит заметить, что Георгий Тука относится к Петру Порошенко как к некой данности: альтернативы ему пока не видит, но и не считает его лучшим президентом для Украины. Сразу виден расчет: прикрыть спину на случай будущих перемен в коридорах власти. Оскорбления в адрес журналиста демонстрируют уровень культуры украинских чиновников и отдельно человека, отвечающего за работу с переселенцами с Донбасса и Крыма.

Да, есть и такие, кто решил прогнуться под новую власть, попытав счастья на Украине. Вот только ошиблись в ожиданиях. Никто их патриотами не считает и в гости не ждет…

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Вот такие «интересные люди» живут на Украине, варятся в своем соку и оскорбляют тех, кто не желает, чтобы им вешали лапшу на уши. Георгий Тука неплохо прогнулся, видно, позвоночник отсутствует или, наоборот, чрезвычайно гибкий хребет.

Вот только прав в этом случае Коцаба: украинским политикам и журналистам, что их ложь распространяли, придется за все ответить. За это националисты и называли его «агентом Москвы». Хотя, при чем тут Россия? Да, мы против войны на Донбассе и призываем Киев к миру и выполнению минских соглашений, но озарение отдельных журналистов не в компетенции Кремля. Просто умные люди понимают, кто наживается на этой войне…

Метки: Война на Украина, журналист, ложь в СМИ, соцсети
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