Случайное преодоление ПРО

100% целей на учениях — 9% в бою. Что вы сделали не так?

Если для США символом войны в Персидском заливе стал хищно-неуклюжий F117, то Ирак мог похвастаться ракетами «Скад» (Р-17 «Эльбрус»). Применялись они по принципу: «Карусель, карусель, кто успел — тот присел», и все же действия иракских ракетчиков вписали одну из лучших страниц в историю этой войны.

88 «Скадов» достигли территории противников Ирака: Саудовской Аравии и Израиля, убив 28 американских нацгвардейцев, 4 израильтян и 1 жителя королевства. Еще около 70 человек умерли от стресса или задохнулись в неумело надетых противогазах. Число раненых исчислялось сотнями, а материальный ущерб — сотнями миллионов долларов.

На пути «Скадов» стояли новейшие американские комплексы ПВО и ПРО Patriot. Перед войной Пентагон заявлял о поражении на испытаниях 17 баллистических целей из 17. Враг не пройдет, небо на замке, что нам до ржавых советских ракет в руках арабских военных?

Однако советские ракеты и арабские военные показали, что их не стоит недооценивать. А испытания «Пэтриотов», похоже, производились в неподражаемой манере комедии «Войны Пентагона».

Точные цифры перехваченных «Скадов» до сих пор неизвестны. Во время войны западные СМИ заявляли о 100% пораженных целей. Реальность оказалась куда менее радужной. В небе Израиля «Пэтриоты» сумели перехватить не более 20% целей — при том, что лупили по ним со всех пусковых, оказавшихся под рукой, вплоть до 28 пусков по одной ракете. Очевидцы же описывают происходящее примерно так: «Какие перехваты? «Скады» в одну сторону, «Пэтриоты» в другую, и все это в итоге сыпется нам на головы». Результативность американских «Пэтриотов» в Саудовской Аравии была примерно той же — от 9% до 36%.

Что же помешало новейшим ракетам остановить «ржавые русские трубы»? Во-первых, способности «Пэтриотов» сильно завысили для продажи Пентагону и союзникам США. Во-вторых, даже при попадании тяжелые Р-17 не взрывались, а лишь сбивались с курса и все равно куда-то прилетали. Бум.

В-третьих, умелые руки иракских инженеров обеспечили их ракетам непредвиденный бонус. Часть ракет для стрельбы по дальним городам в годы ирано-иракской войны переоборудовали в тип «Эль Хуссейн»: удлинили корпус, добавили горючего и уменьшили боевую часть с тонны до 500 кг. Но просчитать все нюансы балансировки ракеты не сумели или не сочли нужным. В итоге «Эль Хусейны» на конечном этапе траектории начинали непредсказуемо мотаться, а то и вовсе терять фрагменты, создавая импровизированное облако «ложных целей». Перехватить ЭТО «Пэтриоты» не могли. А впечатленные американские эксперты назвали сей феномен «непреднамеренным преодолением ПРО».

Что же до не менее распиаренной «охоты за «Скадами» силами суперменов из британской САС и американской «Дельты», а также всей мощи ВВС коалиции… Весь вышеописанный дестрой иракцы учинили лишь 12 пусковыми. Ни одну из которых они не потеряли — благодаря выучке иракских ракетчиков и умелой маскировке. Командование коалиции и честные западные СМИ поначалу рассказывали о более чем сотне героически уничтоженных пусковых «Скадов». Но согласно послевоенным договоренностям иракцы внезапно выдали победителям все имевшиеся 12 установок целыми и невредимыми. Неловко получилось, сообщает мега портал warhead.su.