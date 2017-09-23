Сирия, ИГИЛ, последние новости 23 сентября 2017

Крупнейшие банды Восточной гуты начали войну друг с другом после заключения соглашения о перемирии с российскими и сирийскими военными.

Боевики «Файлак ар-Рахман» и «Джейш аль-Ислам» приступили к выполнению своих обязанностей, взятых на себя в рамках договоренностей по разрешению мирным путем конфликта в Восточной Гуте.

Лидеры «Армии Ислама» и «Корпуса ар-Рахман» наконец отдали приказы своим отрядам начать борьбу против боевиков «Джебхат ан-Нусры»*, контролирующих отдельные районы Восточной Гуты, о чем сообщил ряд оппозиционных СМИ, тесно связанных с вооруженными группировками.

На своих страницах в «Facebook» и «Twitter» члены этих формирований призывают вести непримиримую войну с террористами «Джебхат ан-Нусры», ведущими произвол в городах Восточной Гуты и провоцирующими правительственные войска на нарушения режима прекращения боевых действий (РПБД).

18 сентября в сирийских оппозиционных СМИ сообщалось о боях в городе Кафр Батн между боевиками «Файлак ар-Рахман» и «Джебхат ан-Нусры», в результате которых погибло не менее 8 террористов сирийской «Аль-Каиды».

В городе Кафр Батна Восточной гуте мирные жители были убиты и ранены в столкновениях между «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Корпусом Рахман», — пишет одно из ведущих СМИ оппозиции shaam.org в статье «„Файлак Рахман“: Мы вмешались по просьбе жителей Кафр-Батны».

Пресс-секретарь «Файлак ар-Рахман» Ваэль Алван рассказал журналисту Ашарку Аль-Аусату, что народ Аль-Гуты продолжал жаловаться на нападения оставшихся групп «Хайят Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*, сирийская «Аль-Каида»*).

Алван уточнил, что одно из нападений произошло ночью 17 сентября, когда боевики «Нусры» захватили некоторые дома мирных жителей в городе Кафр-Бана в Восточном гуте, что разозлило горожан.

Применение силы и открытие огня «нусровцами» заставили гражданских лиц обратиться в «полицейский участкок» Кафр-Бана.

Алван отметил, что «Хайят Тахрир аш-Шам» усилили атаку, подключив снайперов и перерезав дороги. «Корпус Рахман» вмешался по просьбе «полиции» Кафр-Баны в поддержку местных сил правопорядка и для защиты гражданских лиц.

По его словам в городе произошли сильные столкновения, в результате чего погибли и получили ранения не только члены бандформирований, но и мирные жители.

Shaam.org напоминает, что ситуация с боевыми действиями и разборками между группировками Восточной Гуты «Армией Ислама», «Корпусом Рахмана»,«Джебхат ан-Нусрой» и «Ахрар аш-Шам» началась более года назад и время от времени вспыхивает снова. Все стороны обвиняют друг друга в эскалации насилия, а страдают мирные жители.

Стоит отметить, что группировка «Корпус ар-Рахман», присоединилась к борьбе с «Джебхат ан-Нусрой» только после того, как в Каире политический лидер «Армии Ислама» Мухаммед Аллуш в присутствии российской стороны, как страны-гаранта соблюдения РПБД, подписал соглашения с правительством Сирии о примирении. До этого момента «Файлак ар-Рахман» считалась главным союзником

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​*Запрещенная в России террористическая организация