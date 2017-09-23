Главная » Аналитика, Политика, События

Прибалтийские лузеры: Латвия, твои граждане голосуют ногами!

12:32. 23 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

chemodan_poezd_relsy

Много слов сказано о государственности, демократии и европейском пути развития в бывших советских республиках – Эстонии, Литве и Латвии. Проклятия и обвинения в адрес Советского Союза, как и восхваления Евросоюза и США, раздаются в этих странах и в наши дни. Вроде бы пора успокоиться и спокойно жить, как и мечтали, предавая СССР. Не получается.

Конкуренция в мире теперь не только в экономике, но и в борьбе за сохранение собственного населения развернулась. Чем больше человеческий потенциал, тем жизнеспособнее окажется государство. И никак не удержать людей, когда все границы открыты и дано право выбирать лучшую жизнь.

В современном мире побеждают те страны, что удержали на родине коренное население и стали привлекательны для иммигрантов, имеющих образование и профессиональные навыки. Прибалтика к этим странам не относится, как бы не пытались ее власти убедить всех в обратном. Полные лузеры на фоне не только ЕС и Северной Америки, но даже бывших советских республик.

Мифический «Балтийский путь» всего лишь сказка, точнее, «лапша на уши» народу. Не будет для латышей, эстонцев и литовцев «светлого будущего» пока западные политтехнологи определяют пути их развития. Нет никакой интеграции Прибалтики в западный мир, как и принятия европейских ценностей. Смесь авторитаризма, фашизма и заявок на лидерство пугает своей неадекватностью. Пора уже покончить и с антисоветскими мифами.

Ведь кто создает красивые картинки якобы прибалтийской успешности? Фонд Сороса и Freedom House, выдающие на-гора мнимые рейтинги по демократичности политических режимов. Страны высокой демократии? На Балтике, где под пресс властей попало русскоязычное население, получившее статус «неграждан»? Их лишили права голоса, гражданства, пытались лишить истории и права на память и своих героев.

Даже отъявленные русофобы – поляки признают, что в Литве законные права их сородичей нарушаются, а в Белоруссии (союзнике России) они защищены в полной мере. Про сравнение русских со вшами даже говорить не нужно. Истинная «демократия»! Ну, а история про «кошелек» тем более смешна. Экономическая успешность Прибалтики стала притчей во языцех. На деле литовцы, латыши и эстонцы живут в разы хуже русских и белорусов.

Но самое главное – это миграция. Латвию и Литву за 15 лет покинула треть их жителей. Образование добивают, пенсионеров доводят до нищеты, трудоспособное население погрязло в безработице. Какие уж тут инновации в экономике, сохранение человеческого капитала и рабочих рук в стране? Люди с высшим образованием пополняют ряды работников Старого Света, помогая развиваться европейской экономике, а там и рады.

И вот этих глупцов Запад преподносит как успешные государства? Лузеров в экономике, политике и в социальной сфере? Они утратили самое ценное, что у них было: собственное население. Сомнительно, что за короткий срок власти этих стран смогут переломить ситуацию. Во-первых, особого желания не наблюдается. Во-вторых, выжали по максимуму из страны и народа в свою пользу бонусы. Жизнь хороша, когда плевать на всех, кроме себя?!

 

Метки: безработица, геоэкономика, Запад, Латвия, миграция, население
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Видеоблог — выпуск №6
Уважаемые читатели, предлагаю вам очередной выпуск видеоблога с ответами на ваши вопросы. http://youtube.com/watch?v=22U82tREwoI Скачать аудиоверсию  Вопросы для видеоблога направляйте: — в тему «Вопросы к автору» на моей официальной странице ВКонтакте — ...
Как Украину тащат в Европу и как на это реагирует народ
Украинская псевдоэлита активно тащит свою страну в Европу. «Евроинтегрироваться» собираются человек сто, максимум сто пятьдесят. Их желания просты: легализовать недвижимость, сохранить выведенные с Украины деньги в оффшорных зонах, получить виды на ...
О «реабилитации» И. В. Сталина
...миллионы долларов на поддержание среди граждан России отрицательного отношения к .... В. Сталина внушить молодым гражданам СССР комплекс неполноценности, воспитать ненависть.... Сложенные в сознании большинства граждан нашей страны многие стереотипы совершенно...
МОДЕЛИРОВАНИЕ СОБЫТИЙ В ПОДСОЗНАНИИ
Дорогие друзья, тема серьезная, я постараюсь изложить свою версию и методы работы со своим подсознанием. Подсознание это мощный инструмент, к которому человек не имеет прямого доступа, многие вообще не подозревают о его возможностях.После прочтения книги ...
Поединок. Жириновский VS Гозман
программе Владимира Соловьева "Поединок" участвуют, Жириновский Владимир Вольфович - председатель партии ЛДПР, заместитель Председателя Государственной думы и Леонид Яковлевич Гозман - сопредседатель партии "Правое дело". Тема программы: "Нужно ли ...
Украинец «по выбору»!
...общерусского языка и стали навязывать гражданам мову, искусственно и наспех слепленную...о росте русофильских настроений среди граждан Украины, то вызваны они катастрофическим...перечислять то, что забрала у граждан украинская государственность, но нельзя ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>