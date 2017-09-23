Прибалтийские лузеры: Латвия, твои граждане голосуют ногами!

Много слов сказано о государственности, демократии и европейском пути развития в бывших советских республиках – Эстонии, Литве и Латвии. Проклятия и обвинения в адрес Советского Союза, как и восхваления Евросоюза и США, раздаются в этих странах и в наши дни. Вроде бы пора успокоиться и спокойно жить, как и мечтали, предавая СССР. Не получается.

Конкуренция в мире теперь не только в экономике, но и в борьбе за сохранение собственного населения развернулась. Чем больше человеческий потенциал, тем жизнеспособнее окажется государство. И никак не удержать людей, когда все границы открыты и дано право выбирать лучшую жизнь.

В современном мире побеждают те страны, что удержали на родине коренное население и стали привлекательны для иммигрантов, имеющих образование и профессиональные навыки. Прибалтика к этим странам не относится, как бы не пытались ее власти убедить всех в обратном. Полные лузеры на фоне не только ЕС и Северной Америки, но даже бывших советских республик.

Мифический «Балтийский путь» всего лишь сказка, точнее, «лапша на уши» народу. Не будет для латышей, эстонцев и литовцев «светлого будущего» пока западные политтехнологи определяют пути их развития. Нет никакой интеграции Прибалтики в западный мир, как и принятия европейских ценностей. Смесь авторитаризма, фашизма и заявок на лидерство пугает своей неадекватностью. Пора уже покончить и с антисоветскими мифами.

Ведь кто создает красивые картинки якобы прибалтийской успешности? Фонд Сороса и Freedom House, выдающие на-гора мнимые рейтинги по демократичности политических режимов. Страны высокой демократии? На Балтике, где под пресс властей попало русскоязычное население, получившее статус «неграждан»? Их лишили права голоса, гражданства, пытались лишить истории и права на память и своих героев.

Даже отъявленные русофобы – поляки признают, что в Литве законные права их сородичей нарушаются, а в Белоруссии (союзнике России) они защищены в полной мере. Про сравнение русских со вшами даже говорить не нужно. Истинная «демократия»! Ну, а история про «кошелек» тем более смешна. Экономическая успешность Прибалтики стала притчей во языцех. На деле литовцы, латыши и эстонцы живут в разы хуже русских и белорусов.

Но самое главное – это миграция. Латвию и Литву за 15 лет покинула треть их жителей. Образование добивают, пенсионеров доводят до нищеты, трудоспособное население погрязло в безработице. Какие уж тут инновации в экономике, сохранение человеческого капитала и рабочих рук в стране? Люди с высшим образованием пополняют ряды работников Старого Света, помогая развиваться европейской экономике, а там и рады.

И вот этих глупцов Запад преподносит как успешные государства? Лузеров в экономике, политике и в социальной сфере? Они утратили самое ценное, что у них было: собственное население. Сомнительно, что за короткий срок власти этих стран смогут переломить ситуацию. Во-первых, особого желания не наблюдается. Во-вторых, выжали по максимуму из страны и народа в свою пользу бонусы. Жизнь хороша, когда плевать на всех, кроме себя?!