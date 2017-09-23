Недисциплинированный бюджет

Как принято говорить, «не было бы счастья, да несчастье помогло». Спасибо нашим «друзьям» за санкции: без них отечественная экономика ещё долго бы зависела от валютных поступлений из-за рубежа, оставаясь по преимуществу сырьевой.

Дело вовсе не в том, что мы не проживем без поставок чего-либо из-за границы. Мир сегодняшний намного более тесен, чем во времена Колумба, и поставщиков всегда можно поменять, пусть и с некоторыми техническими сложностями. Зато при этом «выпрямляются связи» и устраняются посредники, до того жившие за счет накрутки цен. И неплохо жившие. За наш счет, по сути.

Проблема в том, что эмиссия рублей теснейшим образом связана с притоком в страну иностранной валюты. Количество рублей, которое мы можем выпустить, определяется объемами наших экспортных доходов. Очевидно, что подобная ситуация в корне неправильна, но что есть, то есть, это — последствия применения надиктованных нам заокеанскими «специалистами» в 1991 году законов.

С ностальгией вспоминаются слова на советских рублях — «Государственный казначейский билет обеспечивается всем достоянием Союза ССР». Надпись же на банкнотах номиналом от десяти рублей и выше говорила, что «Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными металлами и прочими активами государственного банка». Сегодня все не так. Цены на золото определяются не рынком, а так называемым фиксингом, то есть фактически сговором четырех компаний, контролирующих профильный сегмент.

Еще хуже дела обстоят с наличными деньгами. Валюты большинства стран прямо или косвенно через некоторые мультипликаторы привязаны к доллару, а «зеленый» в последние несколько лет выпускается Федеральной резервной системой (ФРС) практически неконтролируемо, без оглядки на чьи-либо интересы. Все это не могло не привести к системному глобальному финансовому кризису. Если совсем упростить картину, существующие мировые долги изначально невозможно выплатить в полном объеме по причине того, что вся денежная масса на планете составляет Х единиц, выпущенных ФРС, тогда как совокупный долг по определению равен Х + некий процент за банковские услуги. То есть он всегда будет больше, чем существующая денежная масса.

Почему сейчас?

Разумеется, из этого порочного круга надо выходить. Не долг должен создавать деньги, а труд. Если угодно, то «прибавочная стоимость». Как её распределять, не тема настоящей статьи, поговорим о том, что происходит у нас в стране с финансами.

Не так давно впервые в новейшей истории России Центробанк осуществил эмиссию средств не в соответствии с объемом ЗВР (если просто, притоком валюты от экспорта), а «под проект». Да-да, новое — это хорошо забытое старое. Рубль постепенно становится независимым, особенно с учетом того, что он из «конвертируемого» превращается в прямое платежное средство. Пока в рамках БРИКС, но лиха беда начало. Судя по отрадной информации, поступающей из разных стран, местный бизнес вполне готов принимать рубли в качестве оплаты.

И вот здесь наступает момент, когда критически важно решить вопрос финансовой дисциплины. Без нее стоимость рубля, выраженная в его покупательной способности, понятие условное. Рост цен зависит не только от инфляции, считаемой по классическим формулам; в не меньшей степени он обусловлен «внеплановыми» деньгами, приходящими на рынок с совершенно необычной стороны. Например, в результате нецелевого расходования бюджетных средств. А у кого денег больше, чем у государства?

Простейший пример. Накануне выборов действующий губернатор в порыве искренней заботы об электорате резко повышает социальные выплаты, бросив на это средства, зарезервированные на капитальное строительство, ремонт дорог и зданий, развитие региона. «Бог с ним со всем, пусть электорат порадуется…» Примерно через месяц рост цен в регионе гарантирован, причем практически на все. Собственно говоря, именно такой популизм и убивает сегодня западную экономику — слишком высоки социальные выплаты, а производительность труда практически не растет. И уже не редкостью стали семьи, которые из поколения в поколение живут на пособия, даже не пытаясь работать.

Неуправляемые места

Итак, финансовая дисциплина. На недавней встрече главы Счетной палаты (СП) Татьяны Голиковой с президентом речь шла именно о низкой бюджетной дисциплине и о том, что из-за этого немалая часть федеральных средств расходуется впустую либо не используется по назначению. Казалось бы, законный повод для всенародного возмущения. Однако посмотрим пристальнее.

Счетная палата — верховный государственный аудитор, но не более того, функций правоохранительных у СП нет. Даже при выявлении злоупотреблений все, что может сделать СП, — это передать информацию дальше «по инстанции». И в ситуации, когда деньги «утекли» напрямую из федерального бюджета, реакция «инстанций» не заставляет себя ждать. Подтягивается Минфин, присоединяется Госказначейство, и, как говорится, «вот все материалы — встретимся в суде». И памятная всем история со строительством космодрома Восточный показала, что могут же работать, когда захотят. Правда, для этого потребовалось личное вмешательство вице-премьера. Честь и хвала Дмитрию Рогозину за то, что душой болеет за дело, но, согласитесь, это не вполне нормально, когда вице-премьер лично курирует строительство пусть даже столь важного для страны объекта.

А ведь в регионах возникают ситуации и похлеще. Дело в том, что бюджеты регионального уровня и ниже формируются в том числе за счет трансферов из бюджета федерального. И получается странная картина: всенародно избранный мэр может распоряжаться местным бюджетом без особой оглядки на те статьи, по которым в этот самый бюджет выделяются федеральные деньги. При этом рычагов для управления такими мэрами у федеральной власти по сути нет, кроме местных правоохранителей, которым, сами понимаете, и дальше жить по соседству с этим мэром. Кому жаловаться на него? Кто проверит проверяющих? Кто рискнет поймать за руку народного избранника, облеченного властью?

К сожалению, того, что ожидалось народом от института полномочных представителей президента, не произошло. Но Россия — такая страна, что в ней вертикаль власти необходима. Разумеется, с разным уровнем полномочий, с разными средствами; а комиссаров в кожанках и с наганами мы уже пробовали — не самый лучший выход. Необходимо соблюдать баланс между свободой и ответственностью. Но пока в стране не вырастет поколение сознательных чиновников, соответствующих этому требованию, регулировать баланс надо законодательно.

Не надо стесняться

Лично мне правильный путь представляется так: качественно новое усиление контроля за финансовой дисциплиной; максимальная прозрачность для контролирующих органов действий исполнителей госконтрактов любого уровня, включая муниципальный; максимальная прозрачность компаний при участии в госзакупках; привлечение к расследованию фактов хищения или нецелевого расходования бюджетов всех уровней специалистов ФСБ. И, что существеннее всего, ответственность. Не так важна суровость наказания, как его неотвратимость. Бисмарк говорил, что «русские всегда приходят за своими деньгами», то же самое должен знать о государстве любой частный предприниматель в любом уголке страны. Воровать не то что нехорошо, это должно быть невыгодно. Если вам пришло в голову, что я с учетом текущего момента предлагаю восстановить некий аналог ОБХСС, который сосредоточился бы на борьбе с хищениями госбюджета, то вы правы.

Практика сегодняшних дней показывает, что при отсутствии растерянности или злого умысла «в верхах» и при общей подготовленности государства к возможному неблагоприятному повороту ничего страшного со страной не произойдет. Мы с вами живем в интересное время. Если угодно, его можно смело сравнить с «атакой на СССР», когда сперва экономику страны ввязали в «общечеловеческую», а потом резко поменяли правила, обрушили цены на нефть и газ и внедрили на высшие посты в государстве своих ставленников — Яковлева и Горбачева. Сейчас атака намного сильнее, как и демонизация России в глазах «общечеловеков», — и каков результат? Не мы горюем об убытках, а они. Хотя, разумеется, у нас тоже есть проблемы, но эти проблемы нас развивают, заставляя их решать, это не потеря, а приобретение новых возможностей для развития.

Главное — выстраивать свою государственность (частью которой, несомненно, являются финансы, и едва ли не основной частью) по собственной, единственно пригодной модели. Не нам слепо копировать чужой опыт. Не нам сравниваться с Люксембургом, у которого, кстати, госдолг составляет 36 000% ВВП.