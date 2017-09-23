Кому выгодна отмена права вето в ООН?

Право вето в ООН… Им обладают Россия, США, Китай, Франция и Великобритания. Так сложилось, что после Второй мировой войны перед человечеством встал выбор: продолжить жить по-прежнему или изменить свою жизнь? Так было создана Организация Объединенных Наций, основной задачей которой стало предотвращение глобальных международных конфликтов ради сохранения мира на планете. Право вето обеспечивало достижение единогласия в данной организации. Так зачем его отменять?

Поэтому инициатива Франции и Мексики, призывающая постоянных членов Совета Безопасности ООН отказаться от использования права вето при рассмотрении действий в ответ на широкомасштабные преступления наводит на определенные мысли. Плохие мысли, стоит признать. Особенно, после того, как эту инициативу поддержали почти 100 стран.

Несомненно, это выгодное предложение, но вот для кого? Кому на руку заручиться на будущее бессилием России при решении международных проблем? Громкие заявления о том, что таким образом можно будет избежать трагедий в будущем, просто пустой звук.

По словам госсекретаря при министре по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Батиста Лемуана, постоянные члены ООН должны взять на себя «добровольное самоограничение <…> в ситуациях, когда дело касается массовых зверств». С одной стороны, в этом что-то есть, но с другой…

Как тут не вспомнить о призывах президента Украины Петра Порошенко и его министра иностранных дел Павла Климкина о реформировании Совбеза ООН из-за права вето России? Москву обвиняли в злоупотреблениях, призывая к созданию сильных институтов, которые будут защищать права, «что является краеугольным камнем мирового порядка».

И все помнят предысторию… В 2015 году Россия заблокировала в СБ ООН проект резолюции о создании международного трибунала для уголовного преследования виновных в крушении малайзийского Боинга под Донбассом. Политизированный документ, плохо проработанный в юридическом плане, преследующий пропагандистские цели был заблокирован. Сколько шуму подняли в Киеве после этого…

Все разом на Западе забыли о том, что, когда в 2001 году украинские ПВО сбили гражданский российский авиалайнер якобы случайно или Штаты уничтожили иранский самолет, то почему-то международные трибуналы созданы не были. А тут сразу подняли вопрос о праве вето России? К слову, американцы такую инициативу тоже не поддержат. Оправдания, что в Сирии сейчас все плохо и на Украине до сих пор проблемы, никуда не годятся.

Западные страны эту кашу заварили, а теперь пытаются ограничить права России в Совбезе ООН. Именно, что России! Иначе этот вопрос даже не поступил на повестку дня в организации. Но не выйдет. Ограничение права вето станет не просто реформированием, а переделом послевоенного мира, отрицанием итогов Второй мировой войны, очередным «белым листом».

Помнится, после ялтинской встречи новый президент США Гарри Трумэн был недоволен тем, что СССР получил возможность использовать право вето в ООН. Принцип единогласия мешал Штатам сформировать новую международную реальность. На тот момент Америка обладала абсолютным большинством голосом в Совбезе ООН и Генассамблее, но ей мешала коммунистическая Москва.

На конференции в Сан-Франциско советский посол в США Андрей Громыко твердо заявил, что Советский Союз не даст согласия на «такой Устав ООН, который бы сеял семена новых военных конфликтов между странами». Тогда Западу пришлось отступить, а теперь снова на баррикады?

Позицию России выразил достаточно ясно и полно глава МИД Сергей Лавров:

В заключение хочу сказать только одно: принцип единогласия должен быть сохранен, как и право вето постоянных членов организации. Это закреплено в Уставе, значит, является краеугольным камнем ООН. Только желающие поделить мир и развязать очередную глобальную войну «по интересам» могут призывать к реформированию данной организации. Украинское руководство, как и западноевропейские лидеры, не совсем понимают, чем может закончиться такая авантюра. Потом будет поздно…

Разумность Западной Европы была продемонстрирована в середине 20-го века, когда с ее помощью Гитлер в Германии начал подготовку к мировой войне. Что касается стран из других регионов мира, то они слабо представляют себе тот ужас, что пережила Европа в те годы. Нет понимания проблемы, зато проявились амбиции. С этого обычно все и начинается. Если есть желание сохранить мир, то почему бы не применить другие международные инструменты? Без намеков на Россию и ее право вето?