Иран испытал новую баллистическую ракету
10:15. 23 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Пример Северной Кореи весьма заразителен. Ирак давеча на военной параде в Тегеране https://centercigr.livejournal.com/65180.html представил новую ракету "Хорремшехр".
А затем не слишком затягивая, провели ее испытания.
Согласно заявления руководства Корпуса Стражей Исламской Революции, ракета имеет дальность в 2000 километров и несет несколько боеголовок.
Потенциальные цели для ракет подобного класса находятся на территории Саудовской Аравии и Израиля.
Иран на данном этапе заинтересован в сохранении ядерной сделки с США (для противостояния Саудовской Аравии в россыпи идущих прокси-войн, обычных вооружений более чем хватает), удовлетворяясь развитием обычных вооружений. Но не трудно предположить, что в случае обострения отношений Ирана с США и Израилем (что де-факто уже происходит), в Тегеране начнут всерьез задумываться, что хорошо бы, чтобы у их ракет была более амбициозная начинка, тем более что серьезный носитель для нее уже имеется.
Источник: colonelcassad.livejournal.com