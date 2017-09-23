Генно-промышленный сатанизм (Познавательное ТВ, Пламен Пасков)

Пламен Пасков: Генно-промышленный сатанизм. Лаборатории генной инженерии ведут бизнес, их не волнует мораль, нравственность, этика, последствия.

Часть из рассказа Пламена Паскова: “Кто делает рак?”: https://youtu.be/ADTnIj0vH0k

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Источник: www.youtube.com