Где ёлки, там и волки?!
Для современного человека очень важно и поучительно рассмотреть разницу между денежным знаком и, например, театральным билетом.
Театральный билет – тоже ценная бумага. Но – одноразовая, монопредметная и тождественная сама себе.
Теоретически можно обменять театральный билет на сыр или колбасу, т.е. придать ему несколько денежный вид. Но театральный билет всегда равен сам себе – он означает место в партере, а не пол-кресла, и не два кресла в разные периоды времени.
Не понимая взаимоотношений между РЕАЛЬНЫМ БЛАГОМ и УСЛОВНЫМ ЗНАЧКОМ, современный человек обречён быть жертвой обмана и самообмана…
Театральный билет – это условный значок кресла в театре. Условный значок может быть любым и обозначать, что угодно.
Например, если у собственника есть 100 ёлок, и он выпустил 100 значков номиналом «1 ёлка», то это прото-деньги. Они пока мало отличаются от театрального билета: предъявил знак – забрал благо. Знаков столько же, сколько и благ, они тождественны сами себе, реальность не расходится с номиналом…
Далее начинаются денежные чудеса, всем на практике знакомые. Владелец ёлок выпускает не 100, а 200 значков номиналом «1 ёлка» (в Польше «1 злотый» означал сперва одну золотую монету, а потом – стал мельчайшей денежной единицей).
Тут возможны два варианта: открытая и скрытая инфляция (обесценивание) значков:
1. Скрытая: первые 100, кто пришли за ёлками, забрали все ёлки. Второй сотне не осталось ничего.
2. Открытая: ёлки выставляются на аукционные торги, по принципу «кто даст больше», и в итоге устанавливается равновесие: 2 значка «ёлка» за 1 реальную ёлку.
Дороже – глупо, дешевле – не получается, так жизнь и находит среднюю линию.
А что будет, если ёлок по прежнему 100, но выпущено только 50 значков?
Теоретически возможно (хотя и редко бывает) УДОРОЖАНИЕ знака: за 1 значок «ёлка» дают две реальных ёлки.
Но чаще бывает так, что 50 ёлок разобрали, а 50 оставшихся сгнили за невостребованностью…
То есть: либо реальность расширяет недостаточный номинал под себя, либо номинал сжимает реальность под свою окружность.
Также известен экономической науке вариант с НЕОПРЕДЕЛЁННЫМИ множествами реалов и номиналов.
Допустим, ёлок не 100, а неопределённое количество. Тогда и значкам свойственная неопределённость. Если значков вбрасывать в оборот больше – то те, кто выращивают ёлки, будут заинтересованы, чтобы реальных ёлок стало побольше. И наоборот.
Получается Х ёлок = Y условных значков «ёлка». Количество реалов и количество номиналов в формуле постоянно меняется, однако остаётся зависимо друг от друга.
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Всё это довольно хорошо известно в классической экономической теории, и звучало бы банально, если бы не колоссальная разруха в экономическом знании, нанесённая безумствами и мошенничеством монетаристов.
Ими предложен нелепейший универсал – поддерживать цены на ёлки, сокращая число значков «ёлка» в обороте.
Но на практике это почти всегда означает не удорожание условных знаков, а сворачивание производства (добычи) реальных благ. Нужны особые условия, особая экономическая «барокамера» для того, чтобы дорожали именно условные значки, а не сокращались под их количество реальные блага[1].
Тем не менее, если исключить мракобесие последних лет на кафедрах вузов вроде ВШЭ – основные законы соотношения реалов и номиналов достаточно хорошо изучены классиками.
А именно (в двух словах) – номинал может отражать реальность, может её улучшать, а может ухудшать. Увеличивая количество условных значков «Ёлка» можно добиться увеличения количества реальных ёлок[2], а можно – обесценивания значков[3].
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Гораздо более интересная для теоретика, менее изученная и более значимая деталь вопроса – не «ЧТО?» а «КТО?».
В общем и целом всем (кроме монетаристов и либералов-рыночников) понятно, ЧТО происходит между условными значками и реальными благами, как они коррелируют друг с другом.
Но, понимаете, какая тонкость: в принятом нами примере (как и в любом ином примере) лицо (физическое или юридическое), выпускающее значки «ёлка» по умолчанию считается владельцем реальных ёлок. Наоборот: лицо, которое принимает значок – по умолчанию не обладает ёлками. Иначе зачем ему, хозяину, нужен был бы значок-разрешение срубить ёлку? Она же – его! Что захотел, то и сделал…
В этом ключевом вопросе экономики и финансовой теории нужно твёрдое и последовательное, трезвое знание.
Ведь никто из людей иначе, как голым, не рождается; как же так получается в итоге жизнедеятельности, что одни владеют ёлками и выдают разрешение на их рубку на своих условиях? А другие не владеют ни ёлками, ни условными значками, дающими право на ёлку?
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Это и есть экономическая сторона великого вопроса о национальных суверенитетах и мировой сионистской «газообразной» империи. «Газообразность» сионизма заключается в том, что он не осуществляет формальную власть – связанную с обязанностями службы, защиты, принятия и выполнения гарантий и т.п.
Но он хочет осуществлять фактическуювласть – связанную с правами брать, что понравится, в любой момент, в любом количестве, и ничего взамен не отдавая.
Здесь экономические корни конфликта между мировой сионистской империи (долларовой) – и национальных властей всех стран и народов (кроме, может быть, Израиля, да и то – как посмотреть).
Сионистская империя ФРС и совмещённых с нею привилегированных банков хочет всем владеть – но при этом владеть "безвозмездно", перевалив все необходимые расходы и тяготы государственной службы (служебные функции управления) на национальные власти.
Получается, что на госвласти оказывается куча обязанностей – и никаких прав. Госвласти должны как-то исхитрится поддерживать порядок, выплачивать социальные гарантии, защищать территорию, организовывать управление, функционирование инфраструктуры, развитие, культуру – но без собственных условных знаков на блага территории!
Всеми благами территории распоряжаются печатники доллара – но формально они на данной территории никто. А потому с них никто ничего спросить не может!
Спрашивают с тех, кто формально обязан (законом) «блюсти и крепить» – и обнаруживают, что те безрукие и беспомощные. Чем им оплачивать аппарат «блюдения» и крепёж?
Они же просто побираются перед печатниками долларов: за всё в ответе, вплоть до плахи и петли, но при этом марионетки, сами ничего делать не могут, инструмента нет – делать хоть что-нибудь!!!
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Именно поэтому в сентябре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления в Конституционной ассамблее страны заявил о намерении создать мировую валюту, которая могла бы послужить альтернативой доллару. Для этой цели Мадуро призывает создать сразу и новую международную платежную систему, и валютную корзину.
Лидер Венесуэлы убежден, что новая валюта вместе с йеной, рупией и юанем сможет «освободиться от тисков доллара». Мадуро также выразил уверенность, что таким образом поможет Венесуэле и другим странам избежать давления и империалистических санкций, связанных с долларом. Он пояснил, что американская валюта «душит» Венесуэлу.
О чём речь? Формально США ввели санкции против Венесуэлы. Но что такое санкции по-честному? Это когда страна (США, например) не поставляет свои товары в другую страну (например, Венесуэлу).
Таких товаров США в Венесуэлу давно уже не поставляют, потому что США давно уже ничего реального не производят. Поэтому речь идёт не о собственныхтоварах США. Речь идёт о разрыве цепочек обмена в рамках разделения труда как внутри Венесуэлы, так и в мировом масштабе.
Используя власть доллара, как платёжного средства, США могут «выбросить» страну из товарооборота, парализовав как мировые поставки в эту страну, так и производство (обмены) внутри данной страны.
Ведь если у тебя есть армия – у тебя есть власть. Но если при этом у тебя нет денег – то у тебя скоро не будет и армии, и вообще никакой организованной силы.
Ну, элементарно: и патроны денег стоят, и кормить солдат (полицейских, иных силовиков) нужно. А если они разбредутся сами себя кормить – то это раздражающая население стихия мародёрства, грабежа, да и какая же у вас армия – если она разбрелась?
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Получается: формальное право отдавать приказы армии, полиции, спецслужбам – у одних лиц. А содержание армии, полиции, спецслужб – в руках совсем других лиц.
Ответственность за государство и население – у одних лиц. Имущество и благосостояние государства и населения – под контролем совсем других лиц.
Финансовая долларовая власть – с одной стороны, верховная, с другой – невыборная, неподконтрольная, неподотчётная никому, кроме самой себя. Она фактически высшая, а юридически – её… нет!
В итоге создают экономические катастрофы анонимные банки и «инвесторы» – а отвечает за экономические катастрофы Николас Мадуро! К нему у населения претензии – почему нет товаров в магазинах и такие бешеные цены?
Мадуро справедливо считает такое положение дел неприемлемым. То же самое – но гораздо более осторожно, с более тщательной подготовкой – считает и В. Путин(как мне кажется[4]).
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Дело это очень сложное: отказаться от знаков тех, кто присвоил себе право распоряжаться ёлками на твоей территории – вовсе не одноразовый акт, а сложная и многомерная, на годы растянутая процедура. ФРС США всегда пользуется своей возможностью дестабилизировать ситуацию в экономике «вассальных» стран – и порой играючи свергает формальную власть (феномен Януковича).
Те, кто работает за доллары, оплачивает долларами нужные товары и кредиты – плевать хотели на ими же самими избранного «Йагупопа 17-го»: как избрали, при скупке голосов, так и прокатили – раз голоса теперь покупает другой кандидат…
Понятно, что колоссальная сила, аппарат и инструментарий всемирной сионистской «газообразной» (т.е. не существующей в твёрдом континентальном или жидком морском виде) империи – не в один день складывались и возможность воздействовать на все процессы в обществах «туземцев» у них отработана хорошо.
Тем не менее, избавление от финансовой кабалы-каббалы для человечества единственный шанс выжить и сохраниться.
Безответственная власть, забравшая себе только права и льготы, а все обязанности и нужды переложившая на формальных ничтожеств – паразит планеты.
Она жрёт и ресурсы и человечество, калечит человечество и физически, и морально.
Можно сказать, что она сохраняет себя – убивая мозг человечества. Поэтому тут противостояние носит самый решительный характер, а ставки в игре – невообразимо высоки.
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Надеюсь, что скажу истину завтрашнего дня: НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ, ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ!
[1] Основное условие тут – активное участие государства в процессе, принудительное поддержание производства при отсутствии параллельной эмиссии условных значков.
Никто не будет добровольно, без вмешательства властей, продавать 5 скалок за 2 рубля, когда есть возможность продать 2 скалки по 5 рублей. Прибыль одинаковая – а хлопот и затрат на изготовление скалок куда меньше!
[2] При условии фиксации и насильственного поддержания цен, запрета на свободное аукционирование редкого товара. В этом случае производитель не может спустить рост спроса в канализацию спекуляций и вынужден – в поисках своей прибыли – наращивать производство.
[3] Хорошо известная всем в СНГ реальность, когда дензнаки бесконтрольно печатаются и распространяются, а цены при этом свободны, назначаются производителем по его воле.
В таком случае производитель заинтересован не в повышении штучного сбыта, а в повышении отпускной цены.
[4] До Венесуэлы об отказе использовать доллар в торговле нефтью (с переходом на расчёты в юанях, рублях и евро) заявлял Иран. РФ же не заявляет, а делает: на московской и петербургской биржах уже проводятся тестовые торги нефтью в рублях.
«Нефтедоллар» стремительно теряет свой нефтяной статус. Недавно созданный банк БРИКС также будет осуществлять кредитование не в долларах, а в национальных валютах
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Источник: ss69100.livejournal.com