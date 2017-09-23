Главная » Творчество

Эльбрус

08:59. 23 сентября 2017 Просмотров - 150 2 коммент. Опубликовал:

Эльбрус

На «Неве» впервые представили Эльбрус-8СВ и ноутбук на Эльбрус-1С+

В Сети появились первые фотографии усовершенствованного микропроцессора и защищенного ноутбука отечественного производства.

В рамках 14-й международной выставки и конференции «Нева» состоялась презентация первого микропроцессора Эльбрус-8СВ и защищенного ноутбука на Эльбрус-1С+ от компании «Аквамарин». Об этом сообщил сотрудник Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) Максим Горшенин, который опубликовал на своей странице социальной сети Instagram фотографии с форума.

Эльбрус

Компания «Аквамарин» на своём стенде продемонстрировала защищенный ноутбук на базе энергоэффективного микропроцессора Эльбрус-1С+ со встроенной графикой и защищенный моноблок для встраиваемых систем на базе микропроцессора Эльбрус-4С. Эльбрус-1С+ явялется представителем первого поколения процессоров от МЦСТ: тактовая частота – 1 ГГц (1891ВМ11АЯ) и 750 МГц (1891ВМ11БЯ), выполнен по 40-нм техпроцессу. Он оснащен встроенным двухканальным контроллером памяти с поддержкой DDR3-1600 ECC, а так же двумя ядрами графических ускорителей: 2D MGA2 разработки МЦСТ и 3D Vivante GC2500 с частотой 800 МГц.

Специалисты МЦСТ на своем стенде представили образец из первой инженерной партии Эльбрус-8СВ. Новый процессор является развитием серии «Эльбрус-8С». Его тактовая частота составляет 1,5 ГГц (у предшественника – 1,3 ГГц), он оснащен встроенным 4-канальным контроллером памяти с поддержкой DDR4-2400 ECC («Эльбрус-8С» — DDR3-1600 ECC) и изготовлен по 28-нм техпроцессу, как, собственно, и 8С. Пиковая производительность – 288 Гфлопс на 64-разрядных числах с плавающей точкой и 576 Гфлопс на 32-разрядных (у 8С – 125 и 250, соответственно).

Эльбрус

Новое семейство микропроцессоров подверглось существенной модернизации на уровне физического дизайна.

«Разрядность всех шести векторных устройств обработки чисел с плавающей точкой в ядре была увеличена до 128 бит. Что позволило увеличить темп обработки до 24 операций за такт с двойной точностью и до 48 операций за такт с одинарной. Так же было принято решение отказаться от кластерной системы ядра. У всех предыдущих микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» ядро физически представляет из себя два кластера A и B», – отметил пользователь kerosene в своем блоге на информационном портале sdelanounas.

В рамках сокращения общего времени задержек был разработан кэш 1 уроня тегов и данных с применением ячеек, спроектированных специалистами МЦСТ (full-custom design). Спроектированный вновь кэш тегов и данных может работать на частотах до 2-2,5 ГГц. Это задел на будущее, который будет использован в проектировании новейшего 16-ядерного микропроцессора Эльбрус-16С, которое уже началось.

На обнародованном снимке микропроцессора можно увидеть число «1736», что говорит о том, что он был выпущен с конвейера в этом месяце (2017-ый год, 36 неделя).

Материал подготовил Сергей Перелесов

22 сентября 2017 в 11:32

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
В продаже появились компьютеры «Эльбрус» на процессорах российского производства
... ЧЕМ ЕЩЁ ИНТЕРЕСЕН «ЭЛЬБРУС»  Внутри процессор «Эльбрус» устроен следующим образом.... процессора. Интересной особенностью Эльбруса является программируемое асинхронное устройство...программ на системе «Эльбрус» служит ОС «Эльбрус», являющаяся доработанной ...
Эльбрус - самая высокая гора России
... она частично разрушена вертикальным разломом. Эльбрус – седловидный конус вулкана, в ..., Килар Хаширов. Высочайшая вершина Эльбруса (западная) была покорена командой .... На вершине Эльбруса: Вид с вершины Эльбруса: Изучение Эльбруса русскими учеными активно...
Эльбрус-8С — подробности об отечественном процессоре
...сейчас проходит тестирование». Разработку «Эльбрус-8С» ведёт Институт электронных ...стандарта OpenMP. Развитие процессоров «Эльбрус». Уже создаются служебные программы ...оптимизированные для выполнения на процессорах «Эльбрус». Это утилиты, сервисы, библиотеки...
Российские компьютеры МЦСТ Эльбрус поступили в продажу для юридических лиц
...другим создает современные процессоры семейства Эльбрус. От простого одноядерного до... на процессоре с архитектурой "Эльбрус". Поддерживается сквозное исполнение более ..., Linux, QNX на процессорах Эльбрус. АРМ Эльбрус-401 – высокопроизводительный десктоп для...
ПК на «Эльбрусах» готовы к массовому выпуску. Впервые названа цена
... Персональные компьютеры на процессорах «Эльбрус» подготовили к серийному производству,...разработчиков линейки российских процессоров «Эльбрус» компания МЦСТ завершила цикл...программное обеспечение — операционная система «Эльбрус». Она построена на основе ядра...
Процессор Эльбрус в вашей жизни
... работы российских процессоров. Конечно, Эльбрусы используются и в других областях...году начал серийно производиться восьмиядерный Эльбрус-8, идёт разработка новых...На базе процессора Эльбрус начал выпускаться маленький компьютер Эльбрус-101. Компьютер оснащён...

2 коммент.»

  • 1056 794
    Juryi 23 сентября 2017 в 9:34 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Лиха беда – начало.
    Начало – 50 %% успеха.
    Маленький шаг для ИНЭУМ – скачок для России
    (мой парафраз Армстронга Н.).
    Вперед – и с песней !

    J UDOV

    Ответить
  • 401 309
    Союз Таможенный 23 сентября 2017 в 11:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Да, радует новость. Интересно, где физически производство размещено.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>