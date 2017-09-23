На «Неве» впервые представили Эльбрус-8СВ и ноутбук на Эльбрус-1С+

В Сети появились первые фотографии усовершенствованного микропроцессора и защищенного ноутбука отечественного производства.

В рамках 14-й международной выставки и конференции «Нева» состоялась презентация первого микропроцессора Эльбрус-8СВ и защищенного ноутбука на Эльбрус-1С+ от компании «Аквамарин». Об этом сообщил сотрудник Института электронных управляющих машин (ИНЭУМ) Максим Горшенин, который опубликовал на своей странице социальной сети Instagram фотографии с форума.



Компания «Аквамарин» на своём стенде продемонстрировала защищенный ноутбук на базе энергоэффективного микропроцессора Эльбрус-1С+ со встроенной графикой и защищенный моноблок для встраиваемых систем на базе микропроцессора Эльбрус-4С. Эльбрус-1С+ явялется представителем первого поколения процессоров от МЦСТ: тактовая частота – 1 ГГц (1891ВМ11АЯ) и 750 МГц (1891ВМ11БЯ), выполнен по 40-нм техпроцессу. Он оснащен встроенным двухканальным контроллером памяти с поддержкой DDR3-1600 ECC, а так же двумя ядрами графических ускорителей: 2D MGA2 разработки МЦСТ и 3D Vivante GC2500 с частотой 800 МГц.

Специалисты МЦСТ на своем стенде представили образец из первой инженерной партии Эльбрус-8СВ. Новый процессор является развитием серии «Эльбрус-8С». Его тактовая частота составляет 1,5 ГГц (у предшественника – 1,3 ГГц), он оснащен встроенным 4-канальным контроллером памяти с поддержкой DDR4-2400 ECC («Эльбрус-8С» — DDR3-1600 ECC) и изготовлен по 28-нм техпроцессу, как, собственно, и 8С. Пиковая производительность – 288 Гфлопс на 64-разрядных числах с плавающей точкой и 576 Гфлопс на 32-разрядных (у 8С – 125 и 250, соответственно).



Новое семейство микропроцессоров подверглось существенной модернизации на уровне физического дизайна.

«Разрядность всех шести векторных устройств обработки чисел с плавающей точкой в ядре была увеличена до 128 бит. Что позволило увеличить темп обработки до 24 операций за такт с двойной точностью и до 48 операций за такт с одинарной. Так же было принято решение отказаться от кластерной системы ядра. У всех предыдущих микропроцессоров с архитектурой «Эльбрус» ядро физически представляет из себя два кластера A и B», – отметил пользователь kerosene в своем блоге на информационном портале sdelanounas.

В рамках сокращения общего времени задержек был разработан кэш 1 уроня тегов и данных с применением ячеек, спроектированных специалистами МЦСТ (full-custom design). Спроектированный вновь кэш тегов и данных может работать на частотах до 2-2,5 ГГц. Это задел на будущее, который будет использован в проектировании новейшего 16-ядерного микропроцессора Эльбрус-16С, которое уже началось.

На обнародованном снимке микропроцессора можно увидеть число «1736», что говорит о том, что он был выпущен с конвейера в этом месяце (2017-ый год, 36 неделя).

Материал подготовил Сергей Перелесов

22 сентября 2017 в 11:32

Источник: nnm.me