Жизнь в СССР: 25 фотографий из 1954 года, сделанных французским корреспондентом после смерти Сталина

Знаменитый фотограф Анри Картье-Брессон за время своей карьеры посетил десятки стран. Дважды был он в Советском Союзе, первый раз в 1954 году. Француз был одним из первых западных журналистов, которого пустили в СССР после смерти Сталина.

В советском консульстве в Париже Картье-Брессона предупредили, что негативы он должен будет проявить в СССР, поэтому фотограф запасся необходимыми химикатами и 8 июня 1954 года вместе с супругой сел в Париже на скорый поезд до Праги. Переночевав в Праге, они сели на поезд «Прага-Москва» с самоваром в конце коридора и толстыми бархатными занавесками. На следующий день Картье-Брессон прибыл на пограничную станцию. А еще через сутки — в Москву. Но его заверили, что можно снимать все, кроме объектов, имеющих военное назначение, железнодорожных узлов и городских панорам.



1. Модная распродажа

Покупка шляпы в Доме ленинградской торговли. СССР, Ленинград, 1954 год.

2. Публикация снимков Анри Картье-Брессона в журнале Life

Обложка журнала «Лайф» в январе 1954 года.

3. Портретный снимок

На пешеходном переходе. СССР, Москва, 1954 год.

4. Уличная торговля

Продавцы цветов в центре города. СССР, Москва, 1954 год.

5. Открытие ВДНХ

Открытие выставки достижений народного хозяйства. СССР, Москва, 1954 год.

6. Почётные гости

Герой Социалистического Труда на открытии выставки достижений народного хозяйства. СССР, Москва, 1954 год.

7. Июльский спортивный фестиваль

Июльский спортивный фестиваль на стадионе «Динамо». СССР, Москва, 1954 год.

8. На стадионе «Динамо»

Толпы зрителей на стадионе «Динамо». СССР, Москва, 1954 год.

9. Первое мая

День международной солидарности трудящихся. СССР, Ленинград, 1954 год.

10. Разминка во время урока

Знаменитый француз стал одним из первых западных журналистов, кто получил официальное разрешение фотографировать обычных советских граждан.

11. Новостройки

Застройка новых районов на окраине города. СССР, Москва, 1954 год.

12. Крупный парк в центре Москвы

Центральный парк культуры и отдыха имени Горького. СССР, Москва, 1954 год.

13. Установка гигантского портрета Горького

Установка гигантского портрета Горького в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. СССР, Москва, 1954 год.

14. Уличное чтение

Девушка в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. СССР, Москва, 1954 год.

15. Советские дети

Дети, играют в настольные игры, которые пользовались в СССР особой популярностью. СССР, Москва, 1954 год.

16. Показ мод

Зрители на показе мод. СССР, Москва, 1954 год.

17. Передовики на экскурсии

Колхозники на экскурсии в метро. СССР, Москва, 1954 год.

18. Церковь в Сокольниках

Храм Воскресения Христова в Сокольниках. СССР, Москва, 1954 год.

19. Уличная сцена

Утро на Красной площади. СССР, Москва, 1954 год.

20. Очереди посетителей в мавзолей

Очередь в мавзолей Ленина. СССР, Москва, 1954 год.

21. Столовая для работников

Столовая для работников строительства отеля Metropol.

22. Отдыхающие

Отдыхающие в Серебряном бору. СССР, Москва, 1954 год.

23. Молодой офицер с ребёнком

Государственный универсальный магазин. СССР, Москва, 1954 год.

24. Уборка улиц

Уборка улиц в центре города. СССР, Москва, 1954 год.

25. Популярная булочная