Вперёд в прошлое: СССР глазами гаитянского фотографа

СССР 50-х — 60-х годов в объективе гаитянского фотографа Джеральда Блонкура.У каждого человека свой, субъективный, взгляд на реалии жизни. А когда речь заходит о людях творческих, это утверждение справедливо вдвойне. Тем интереснее смотреть на фотографии, которые сделал в середине прошлого века в Советском Союзе фотограф Джеральд Блонкур.Кормление голубей во время прогулки, 1969 год.Домой после занятий, 1969 год.Крестьянин, продавший товар, налегке возвращается домой.На уроках труда в школе, 1969 год.Торжество в ресторане «Украина», 1967 год.Первая женщина космонавт, на съезде Всеобщей конфедерации труда, 1969 год.Французские туристки позируют на камеру с солдатами, 1963 год.Смотр художественной самодеятельности, 1963 год.Здесь можно было прикоснуться к мечте, 1969 год.Валентина Терешкова на банкете, организованном GGT.Текстильная фабрика в Минске, Беларусь, 1967 год.Прогулки в выходной день, 1963 год.Некоторые садики были круглосуточными, 1959 год.Общение с советской молодежью, 1969 год.Портрет на доску почета, 1963 год.Уставшие колхозники после трудового дня, 1963 год.Мы пионеры – дети рабочих…, 1959 год.Посещение одного из лучших музеев города Москвы, 1969 год.Небольшой перерыв на ферме, 1963 год.Детвора, после занятий дружно идёт домой, 1959 год.Источник чистой питьевой воды, 1963 год.Прилежные ученики, 1969 год.Дети иногда помогали родителям в колхозе, 1963 год.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com