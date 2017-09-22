Война цивилизаций: как Запад вбивал клинья между республиками СССР



С этой целью они натравливали нации друг на друга, и в первую очередь все нации, против русских как нации, образующей государство. Союз противники СССР разрушили и с целью недопущения воссоединения страны ежедневно запугивают народы мифами о невыносимой жизни в «колониях» и массовыми сталинскими репрессиями.

К нашему великому горю ни миф о колониях, ни миф о массовых сталинских репрессиях не были изучены и опровергнуты русскими учеными и специалистами и по-прежнему являются основным идеологическим оружием Запада в борьбе против России, как являлись основным оружием в борьбе против СССР.



Все постсоветское пространство пронизано этими мифами. Они угрожает самому существованию образованных государств.



После расчленения СССР эти мифы в нарастающих пределах пропагандируются в бывших республиках, отталкивая их от России и бросая в объятия США. Запад способен до основания разрушить вновь образованные государства, привести к гибели их народы, которые десятки лет благополучно развивались под защитой СССР.

Союз народов обрел силу после решения Иосифом Сталиным «русского вопроса», и примерно с 1934 года уже никто не смел громогласно обвинять русский народ в великорусском шовинизме, писать русофобские статьи о ленивой и рабской душе русского народа.



Совсем не случайно Сталин еще в конце 1930 года написал Демьяну Бедному следующее письмо:

«Стали возглашать на весь мир, что Россия в прошлом представляла сосуд мерзости и запустения, что нынешняя Россия представляет сплошную „Перерву”, что „лень” и стремление „сидеть на печке” является чуть ли не национальной чертой русских вообще, а значит, и русских рабочих, которые, проделав Октябрьскую революцию, конечно, не перестали быть русскими.



И это называется у Вас большевистской критикой! Нет, высокочтимый товарищ Демьян, это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание СССР, развенчание пролетариата СССР, развенчание русского пролетариата».

На статью Бухарина о русском народе 10 февраля 1936 года отозвалась газета «Правда»: «Партия всегда боролась против… „Иванов, не помнящих родства”, пытающихся окрасить все историческое прошлое нашей страны в сплошной черный цвет».



Известный российский историк Юрий Емельянов подтверждает, что непримиримый протест Бухарина вызвало возвращение в учебники истории и публикации имен героев русской истории, свидетельств побед русского народа.



И далее пишет: «Николай Бухарин активно не принял… поворота в отношении прошлого. Он никак не мог принять и упорно продолжал клеймить „рабское”, „азиатское” прошлое России, обзывая ее „нацией Обломовых”».

Четырнадцатого ноября 1936 года постановлением Комитета по делам искусств спектакль «Богатыри» сняли с постановки, обосновывая свое решение тем, что спектакль является попыткой возвеличивания разбойников Киевской Руси как положительного революционного элемента, что противоречит истории, огульно чернит богатырей русского былинного эпоса, в то время как главнейшие из богатырей являются носителями героических черт русского народа, дает антиисторическое и издевательское изображение крещения Руси, являющегося в действительности положительным этапом в истории русского народа.

Конституция 1936 года придала новый статус союзному государству. Русскую нацию перестали обвинять в великорусском шовинизме и требовать от нее искупления вины, которой фактически она никогда не имела, а своим потом и кровью защищала интересы всех народов СССР.



В государственном гимне СССР, написанном при непосредственном участии Сталина и впервые исполненном во время Великой Отечественной войны, уже пелось «союз нерушимый республик свободных сплотила на веки великая Русь». Все стало на свои места, и в межнациональных отношениях не осталось даже маленькой трещины.

Трещины появились потом, в 1956 году, после лживого доклада Никиты Хрущева на ХХ съезде КПСС, и пошли они даже за пределы СССР – в Венгрию, Чехословакию, Китай и другие социалистические страны, что позволило Западу развалить нашу страну в 1991 году.



Но до прихода к власти Михаила Горбачева национальная политика СССР сохраняла принцип равноправия республик. Запад особенно ненавидит и клевещет на период развития республик СССР с 1934 по 1953 год – период трудовых и ратных подвигов и наивысшего уровня сплоченности народов СССР.

Начатая против Советского Союза и Сталина холодная война была просто продолжением с другими средствами похода гитлеровской Германии, которая с задачей не справилась. Эта война не была войной идеологий, как считают многие жители России.



Холодная война была войной цивилизаций. Состояние экономики нашей страны до начала перестройки, а согласно беспристрастным данным Государственного комитета СССР по статистике, оно до 1986 года было превосходным, не являлось причиной нашего поражения в холодной войне.



Поражение СССР было нанесено именно в духовной сфере, в общественном сознании. Прежде всего, в сознании правящей и культурной элиты.

С 1985 года началась переориентация всей идеологической машины, и фактически власть в стране захватили западники. Цивилизационная холодная война не закончилась и в настоящее время. Запад планирует ее закончить только тогда, когда уничтожит нашу культуру, государственность и нас самих.



Цивилизационная война – это война на уничтожение. В этой войне русских очень ослабляет антисоветский огонь. Поэтому Запад его поддерживает всеми доступными средствами.



Противники России боятся, что правда о жизни советских республик удвоит силы народов, дружной семьей живших на просторах СССР.



На Западе уже давно развернута и продолжает проводиться целая кампания по дискредитации идеи равенства республик СССР, людей. Идею равенства на Западе называют уравниловкой. Но надо заметить, что идея равенства людей заложена в основу христианства.

Именно благодаря заложенной в основу СССР идеи равенства каждый житель республики стал собственником одинаковой части общественной собственности.



Ликвидация уравниловки лишала каждого жителя республик (собственника) его дохода на собственность, то есть вела к ликвидации общенародной собственности. В этом могли быть заинтересованы только те, кто присвоил себе общенародную собственность.



Они лишили граждан республик, в том числе и граждан РСФСР, права на прибыль и всю прибыль, которая раньше распределялась среди всех граждан страны, стали присваивать себе.



Все последующие поколения РСФСР и других республик СССР лишили естественного права получения прибыли с части общенародной собственности.

Получение определенного количества благ из общественных фондов не унижало граждан республик СССР, так как это была не благотворительность, не социальная защита и не какая-либо другая помощь, а как сказано выше, естественное право каждого гражданина СССР.



Каждый получал от общенародной собственности доход независимо от заработной платы.



Когда читаешь лукавую западную критику уравниловки, то понимаешь величие свершений наших предков, гарантировавших каждому гражданину республик право на труд и часть общенародной собственности.

Гавриил Попов призывал:

«Надо точнее разграничить то, что работник получает в результате права на труд как трудящийся собственник, и то, что он получает по результатам своего труда.

Сегодня первая часть составляет большую долю заработка».



Попов говорил неправду. Уровень жизни каждого трудящегося человека в СССР характеризовался все-таки результатами труда, уровнем заработной платы, которая и определяла достаток гражданина, и позволяла отдельным семьям покупать автомобили «Волга», строить большие собственные дома, путешествовать, каждодневно кушать деликатесы, то есть жить в условиях «повышенной комфортности».



Часть прибыли от общенародной собственности, конечно, составляла меньшую часть доходов граждан республик. Но не на хваленом Западе, а в СССР все народы имели естественное право получать часть прибыли от своей части общегосударственной собственности.

Уравнительный уклад общества СССР также сделал право на жилье главным правом человека. Без жилья человек опускается и быстро умирает. В СССР не было бездомных. Каждый человек имел право не только на жилье, но и на его улучшение. Государство оплачивало 85% содержания жилья.



В республиках СССР сохранялось равенство людей и тем, что был введен запрет на безработицу.



Этот запрет, как пишет Сергей Кара-Мурза, был введен еще раньше, в незапамятные времена, когда было сказано: «Каждый пусть добывает хлеб свой в поте лица своего» – и его нельзя обойти выдачей субсидий и превращением безработного в паразита.

«Наши отцы и деды, следуя главному закону крестьянской общины, заключили важнейший общественный договор: каждому человеку в России будет гарантирована работа. В идеале это будет работа по его способностям.



Вот в чем были, прежде всего, равны наши люди. Мы обязались друг перед другом не выбрасывать за ворота в чем-то слабых людей, не дискриминировать эту кем-то выделенную часть, распределяя между собой их заработок.



Мы обязались делиться друг с другом работой и никого не отправлять на паперть, или в банду, или в сумасшедший дом – три пути для безработного», – написал вышеуказанный автор.

Промышленные предприятия республик СССР оценивались с точки зрения нужности стране, людям, а не прибыли.



Они существовали для людей, а не для прибыли.



Например, многие предприятия, расположенные в северных районах, не могут быть рентабельными в силу большого расхода энергии на единицу произведенной продукции и высокой цены на эту энергию.



С точки зрения получения прибыли такие предприятия не должны существовать, но они существовали не для прибыли, а для людей.



Равенство народов в СССР способствовало высочайшим в мире темпам роста производства, духовному и культурному развитию наций, социальной защищенности всех слоев населения.







Леонид Масловский

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