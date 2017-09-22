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Венгрия требует уважения от Евросоюза

18:52. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

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Венгерское руководство не желает ломать хребет под давлением Брюсселя. Принимать мигрантов, значит, ставить под угрозу национальную безопасность и ставить крест на собственных интересах. Виктор Орбан, венгерский премьер-министр, потребовал от Евросоюза уважения к желанию его страны не превращаться в многонациональное государство.

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Орбан думает о будущем поколении, не желая оставлять своему народу в качестве наследия иммигрантскую страну. Это не критика решений, принятых европейскими государствами, но констатация факта: нам это не по нраву. Вы живете, как хотите, но и нам не мешайте!

В этом вопросе Орбан нашел в польском премьере соратника, выступающего на тех же позициях, что и венгерское руководство. Главное для них – это безопасность своих граждан. Противостояние нелегальной миграции будет продолжено и в будущем. Суд Евросоюза иски Венгрии и Словакии относительно отмены квот на расселение беженцев отклонил, но вряд ли это обяжет Орбана впустить в страну мигрантов.

Странам Восточной Европы беженцы не нужны. Они видят в них опасность и угрозу, которую нелегко будет устранить, если они сейчас поднимут белый флаг перед Брюсселем. Миграционный кризис в Европе на спад не идет. Да и криминала хватает. Так, испанская полиция сегодня задержала предполагаемого террориста – 24-летнего марроканца.

Виктор Орбан не раз критиковал Евросоюз за миграционную политику, называл мигрантов «ядом» для страны. Этим летом он обвинил Брюссель в том, что он поддерживает террористов. Причина? Евросоюз осудил приговор суда в отношении сирийского мигранта Ахмеда Хамеда, напавшего на полицию во время беспорядков на границе с Сербией. Венгерскому премьеру не понравилось, что Брюссель поставил на первое место не защиту и безопасность населения его страны, а интересы мигранта.

 

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Позиция Орбана предельно ясная и жесткая. Никаких мигрантов! И сторонников у него хватает. Приятно видеть, как расползается европейское единство, не выдержав испытания временем, бюрократическим аппаратом и беженцами. Видимо, красивые слова про демократию не особо помогают…

 

Метки: беженцы в европе, венгрия, евросоюз, мигранты, миграционный кризис, премьер министр
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