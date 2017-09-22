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Укрощение огнем

09:02. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


После угроз со стороны США на Генеральной Ассамблее ООН и введения американцами новых "сверхмощных" санкций КНДР, из Пхеньяна последовал достаточно предсказуемый по смыслу и как обычно весьма причудливый по форме ответ.

1. Ким Чен Ын обвинил в Трампа в развязывании войны против народа КНДР и пообещал, что северные корейцы сумасшедшего американского старика (по другой версии – безумного маразматика) будут "укрощать огнем".
2. На угрозы со стороны США уничтожить КНДР, Ким Чен Ын заявил, что его страна ответит "сверхжесткими мерами", природу которых раскрыли несколько позднее. С каждым разом сторонам приходится все сильнее изощраться, чтобы подбирать синонимыми к слову "жесткий".
3. КНДР для демонстрации серьезности своих намерений хочет испытать водородную бомбу в Тихом Океане, запустив ее через Японию в виде боеголовки МБР. В Токио сразу заволновались. В МИД КНДР заявили, что еще до конца не знают, каким именно будет ответ, но он будет жестким, как и обещал Ким Чен Ын.

В целом, стороны продолжают упражняться в угрозах и оскорблениях, давно вышедших за рамки дипломатического политеса, где стороны по части риторики стоят друг друга.
Вполне очевидно, что США будут подкреплять свою позицию санкциями, а КНДР новыми запусками МБР с сохранением опции на очередной подземный ядерный взрыв. Россия и Китай будут изображать миротворцев. Япония и Южная Корея будут надеятся, что все это останется на уровне риторики.





























Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: ким чен ын, кндр, северная корея, США, Трамп, ядерное оружие
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