Советская Москва конца 1980-х

Английский фотограф Роджер Джордж Кларк посетил Москву летом 1986 года, когда и сделал большую серию интересных снимков того времени.

Затем спустя всего один год, он вновь посетил Москву летом 1987 года, и был очень удивлен отсутствием товаров на полках магазинов, очередями и закрытыми ресторанами. Давайте посмотрим на фотографии советской Москвы того времени в продолжении поста.

Источник: nashaplaneta.su