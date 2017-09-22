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Советская Москва конца 1980-х

14:46. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


Английский фотограф Роджер Джордж Кларк посетил Москву летом 1986 года, когда и сделал большую серию интересных снимков того времени. 
Затем спустя всего один год, он вновь посетил Москву летом 1987 года, и был очень удивлен отсутствием товаров на полках магазинов, очередями и закрытыми ресторанами. Давайте посмотрим на фотографии советской Москвы того времени в продолжении поста.























Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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