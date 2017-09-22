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С космодрома Плесецк состоялся запуск ракеты-носителя «Союз 2»
16:10. 22 сентября 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Источник: www.youtube.com
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