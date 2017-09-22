Главная » Вооруженные силы

Россия больше не добрая

08:44. 22 сентября 2017 Просмотров - 291 3 коммент. Опубликовал:

Россия больше не добрая
Интересный материал о том, почему "Запад-2017" не зря испугал Запад, как Россия в очередной раз обманула весь мир, куда делась прежняя сентиментальность и откуда у современной России изощренный цинизм. На ресурсе государственного РИА Новости сегодня можно прочитать важные признания. Дословно: "Россия больше не добрая", "Россия готовится к войне". Это, наверное, хорошо и правильно. И вот почему — всё цитирую без купюр.

Учения "Запад-2017" дали очередные многочисленные поводы для российской публики, интересующейся политикой, развлечься, наблюдая за крайне эмоциональной, на грани нервного срыва, реакцией на них наших ближайших западных соседей, в первую очередь прибалтийских. Из последнего особое внимание, безусловно, привлекла реакция Литвы на якобы нарушение воздушного пространства республики российскими военными транспортными самолетами. Хотя польского министра обороны с его заявлением о том, что "в рамках учений используется ядерное оружие", вряд ли кто-то переплюнет.

Над нервным — а местами едва ли не истерическим — отношением наших западных соседей к "русской угрозе" в России принято посмеиваться, а попытки понять его обычно заканчиваются на констатации "они не могут не понимать, что это бред, а значит, это просто игра на публику для извлечения тех или иных выгод для себя". В этом же контексте рассматриваются и русофобская пропаганда внутри этих стран, и раскручивание маховика общественного страха перед российской агрессией. В них видят исключительно механизмы решения тех или иных внутренних проблем, в частности переключение внимания общества от действительно важных тем на искусственно раздутые.

Не отрицая того, что все вышеописанное имеет место, все-таки стоит взглянуть на ситуацию чуть внимательнее. И тогда обнаружится, что с их стороны, со стороны властей и элит восточноевропейских государств, — это совсем не игра.

Правда состоит в том, что они действительно боятся России.

И более того — если вглядеться совсем уж глубоко — становится ясно, что этот их страх небезоснователен. У их страха перед Россией есть вполне серьезные и абсолютно рациональные мотивы, которые стоит понять и осознать.

Кстати, сделать это несложно, достаточно просто взглянуть на происходящие в мире события их глазами.

Во-первых, Россия в очередной раз обманула весь мир и вместо того чтобы умереть, предоставив свои ресурсы в распоряжение мирового сообщества, умудрилась не просто выжить, но и вернуться на мировую арену в неплохой спортивной форме.

Во-вторых, вернувшаяся Россия демонстрирует весьма непривычные для себя прежней повадки — отсутствие сентиментальности относительно тех, кого она столетиями звала братскими народами, и рациональность, больше похожую на изощренный цинизм.

Она уже заставила их платить (вместо традиционного прощения) — торговыми ограничениями, продовольственным эмбарго и прямыми многомиллионными штрафными санкциями (привет Болгарии за нарушение контракта по АЭС "Белене").

Достаточно взглянуть на то, как Россия поступила с Украиной, чей народ она воспринимала не просто как братский, а как часть себя самой. Фактически в отношении Украины Россией был выбран самый безжалостный вариант из возможных: она предоставлена своей судьбе, а если требуется, Москва в собственных интересах действует так, что ситуация там усугубляется.

Вполне очевидна мысль, которая приходит в голову российским соседям: если Россия в своей политике освободилась от сентиментальных чувств к Украине, насколько же она может быть цинична в своих решениях и жестка в действиях в отношении остальных?

В-третьих, и это, наверное, самое главное — Россия готовится к войне. На самом деле готовится. Причем в первую очередь именно на западном направлении. Учения "Запад-2017" отражают значимый и абсолютно реальный тренд российской военной политики.

Россия наращивает военные мускулы демонстративно и на всей возможной скорости. А еще идет нескрываемая полномасштабная подготовка по линии мобилизационных мероприятий и в области гражданской обороны.

Наши соседи вполне могут понимать, что демонстративность и открытость этой подготовки прямо указывают на то, что Россия руководствуется классическим принципом "хочешь мира — готовься к войне", что она надеется таким образом предотвратить возможный военный конфликт. Но им от этого не легче.

Потому что помимо латинского принципа para bellum мир также знает два русских: один классический — про висящее на стене ружье, а второй современный: "Россия больше никогда не будет воевать на своей территории".

А есть еще общая мировая ситуация, которую наши тревожные соседи не могут игнорировать. Мировая ситуация распада сложившейся иерархии держав, деградации глобального гегемона, вырождения элит и масштабного роста общей нестабильности.

И надежды, что в этой ситуации пресловутое "ружье на стене" не выстрелит, все меньше. Хотя, как показывает история, русские наверняка все в итоге повернут так, что потом смогут сказать: "Они первые начали".

Но прибалтам, полякам и прочим восточным европейцам от этого не легче. Потому что если, как говорится, "бахнет", то первыми под раздачу попадут именно они. А учитывая упомянутую потерю сентиментальности России относительно восточноевропейских народов — их страхи уже не так смешны.

Так что какие-нибудь латвийские власти, переполошившиеся из-за сбоев мобильной связи в стране, можно понять. В конце концов, Россия действительно мировой лидер в сфере РЭБ.

Поэтому рассчитывать им остается, конечно, не на "Россия нас пожалеет", а на "России мы не нужны".

Источник: nnm.me

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Каким может быть и будет Возрождение России? (+18)
... не сомневаюсь, что у России большое и светлое будущее, несмотря...образца, на мой взгляд, "добрых плодов" советского народного творчества, ...этой своеобразной Игры в Добро и Зло. Один сценарий...прямая речь, кстати! "Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле...
Россия — больше чем страна, это целая цивилизация
...сравнения: «Прежде всего, это добрый, добродушный человек, откровенно любящий...ассоциируется с прилагательными: — «хороший», «добрый», «разумный», «умный»; это человек ... ландшафта России — преимущественно равнинные, плоские поверхности и большие расстояния ...
В.Распутин. О развале России и о внутренней эмиграции
... ним благородной целью. В России больше восьмидесяти процентов русских, надо,...он любит и защищает все доброе и слабое на свете, ...Великой Отечественной... Родина больше нас. Сильней нас. Добрей нас. Сегодня ... к несправедливости, а этого добра у нас– за глаза,...
Глава 2. Истинная суть исторической катастрофы России конца ХХ столетия. Сокрытое предтече исторической национальной катастрофы России.
... экономики догоняющего типа и всё больше и больше увязала бы в долговую... характерная только для коренных народов России. Это «добро России» исходило из особого функционального... выводя большую часть обращаемого объема денег от сферы торговли за пределы России...
Роль Англии и США в организации революций и переворотов в России
...земного шара. Скачать аудиозапись МЕДИНСКИЙ: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире...и историк Николай Стариков. Добрый день! СТАРИКОВ: Добрый вечер! МЕДИНСКИЙ: Специально приехавший...1825 году искренне считают, что России больше не нужна армия. Вам это...
Лучшее будущее Украины — поглощение Россией
... Но, самое страшное, до власти добрались откровенные дебилы и мерзавцы, по...Путин очень мягкий и добрый человек. Если бы Россией управлял Пётр Первый... инкорпорирования контролируемых бандитами территорий у России большой. Чечня после нескольких лет «...

3 коммент.»

  • 2813 307
    krikunoleg 22 сентября 2017 в 9:29 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “…в отношении Украины Россией был выбран самый безжалостный вариант из возможных: она предоставлена своей судьбе, а если требуется, Москва в собственных интересах действует так, что ситуация там усугубляется.” – и это правильно – хватит ублажать “братские” народы, которые нам на голову серят, усугубляя положение своего собственного!

    Ответить
  • 38 20
    Sakos 22 сентября 2017 в 9:30 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    ха ха, а кому нужны шавки, только если пиндосам)))

    Ответить
  • 4 4
    Indira 22 сентября 2017 в 10:12 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Почему не добрая?! Учителя “хорошие” были…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>