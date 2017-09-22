Интересный материал о том, почему "Запад-2017" не зря испугал Запад, как Россия в очередной раз обманула весь мир, куда делась прежняя сентиментальность и откуда у современной России изощренный цинизм. На ресурсе государственного РИА Новости сегодня можно прочитать важные признания. Дословно: "Россия больше не добрая", "Россия готовится к войне". Это, наверное, хорошо и правильно. И вот почему — всё цитирую без купюр.

Учения "Запад-2017" дали очередные многочисленные поводы для российской публики, интересующейся политикой, развлечься, наблюдая за крайне эмоциональной, на грани нервного срыва, реакцией на них наших ближайших западных соседей, в первую очередь прибалтийских. Из последнего особое внимание, безусловно, привлекла реакция Литвы на якобы нарушение воздушного пространства республики российскими военными транспортными самолетами. Хотя польского министра обороны с его заявлением о том, что "в рамках учений используется ядерное оружие", вряд ли кто-то переплюнет.

Над нервным — а местами едва ли не истерическим — отношением наших западных соседей к "русской угрозе" в России принято посмеиваться, а попытки понять его обычно заканчиваются на констатации "они не могут не понимать, что это бред, а значит, это просто игра на публику для извлечения тех или иных выгод для себя". В этом же контексте рассматриваются и русофобская пропаганда внутри этих стран, и раскручивание маховика общественного страха перед российской агрессией. В них видят исключительно механизмы решения тех или иных внутренних проблем, в частности переключение внимания общества от действительно важных тем на искусственно раздутые.

Не отрицая того, что все вышеописанное имеет место, все-таки стоит взглянуть на ситуацию чуть внимательнее. И тогда обнаружится, что с их стороны, со стороны властей и элит восточноевропейских государств, — это совсем не игра.

Правда состоит в том, что они действительно боятся России.

И более того — если вглядеться совсем уж глубоко — становится ясно, что этот их страх небезоснователен. У их страха перед Россией есть вполне серьезные и абсолютно рациональные мотивы, которые стоит понять и осознать.

Кстати, сделать это несложно, достаточно просто взглянуть на происходящие в мире события их глазами.

Во-первых, Россия в очередной раз обманула весь мир и вместо того чтобы умереть, предоставив свои ресурсы в распоряжение мирового сообщества, умудрилась не просто выжить, но и вернуться на мировую арену в неплохой спортивной форме.

Во-вторых, вернувшаяся Россия демонстрирует весьма непривычные для себя прежней повадки — отсутствие сентиментальности относительно тех, кого она столетиями звала братскими народами, и рациональность, больше похожую на изощренный цинизм.

Она уже заставила их платить (вместо традиционного прощения) — торговыми ограничениями, продовольственным эмбарго и прямыми многомиллионными штрафными санкциями (привет Болгарии за нарушение контракта по АЭС "Белене").

Достаточно взглянуть на то, как Россия поступила с Украиной, чей народ она воспринимала не просто как братский, а как часть себя самой. Фактически в отношении Украины Россией был выбран самый безжалостный вариант из возможных: она предоставлена своей судьбе, а если требуется, Москва в собственных интересах действует так, что ситуация там усугубляется.

Вполне очевидна мысль, которая приходит в голову российским соседям: если Россия в своей политике освободилась от сентиментальных чувств к Украине, насколько же она может быть цинична в своих решениях и жестка в действиях в отношении остальных?

В-третьих, и это, наверное, самое главное — Россия готовится к войне. На самом деле готовится. Причем в первую очередь именно на западном направлении. Учения "Запад-2017" отражают значимый и абсолютно реальный тренд российской военной политики.

Россия наращивает военные мускулы демонстративно и на всей возможной скорости. А еще идет нескрываемая полномасштабная подготовка по линии мобилизационных мероприятий и в области гражданской обороны.

Наши соседи вполне могут понимать, что демонстративность и открытость этой подготовки прямо указывают на то, что Россия руководствуется классическим принципом "хочешь мира — готовься к войне", что она надеется таким образом предотвратить возможный военный конфликт. Но им от этого не легче.

Потому что помимо латинского принципа para bellum мир также знает два русских: один классический — про висящее на стене ружье, а второй современный: "Россия больше никогда не будет воевать на своей территории".

А есть еще общая мировая ситуация, которую наши тревожные соседи не могут игнорировать. Мировая ситуация распада сложившейся иерархии держав, деградации глобального гегемона, вырождения элит и масштабного роста общей нестабильности.

И надежды, что в этой ситуации пресловутое "ружье на стене" не выстрелит, все меньше. Хотя, как показывает история, русские наверняка все в итоге повернут так, что потом смогут сказать: "Они первые начали".

Но прибалтам, полякам и прочим восточным европейцам от этого не легче. Потому что если, как говорится, "бахнет", то первыми под раздачу попадут именно они. А учитывая упомянутую потерю сентиментальности России относительно восточноевропейских народов — их страхи уже не так смешны.

Так что какие-нибудь латвийские власти, переполошившиеся из-за сбоев мобильной связи в стране, можно понять. В конце концов, Россия действительно мировой лидер в сфере РЭБ.

Поэтому рассчитывать им остается, конечно, не на "Россия нас пожалеет", а на "России мы не нужны".

Источник: nnm.me