Kolbasa Sexi
08:41. 22 сентября 2017 Просмотров - 415 7 коммент. Опубликовал: brahman
Узбекский поэт — Казахстану: Не повторяйте нашу ошибку с латиницей
Известный узбекский поэт Мухаммад Салих, живущий в Стамбуле, обратился к руководству и жителям Казахстана по поводу перехода на латинский алфавит, призвав их не повторять «узбекскую ошибку». По словам Салиха, при переходе на латиницу в Узбекистане не учли проблему дифтонгов, сингармонизмов и приняли «алфавит с изъяном».
«Мы жаловались, что кирилица не отражает сигармонистических особенностей узбекского языка (гармония гласных звуков), кроме того такие буквы как „щ“, „ч“ мы тоже обрели в кирилическом написании и пользовались этим алфавитом с 1939 по 90 года прошлого века. При переходе на латиницу узбекские чиновники также не решили эту проблему», — сказал Салих.
По мнению Мухаммада Салиха, решение о переходе на латиницу в Узбекистане было принято спонтанно и латиница так и не вошла в повседневную жизнь узбекистанцев. Однако в целом Салих идею латинизации поддерживает, подчеркивая, что она поможет главной цели — «объединению тюркского мира».
Узбекистан переходит на латиницу с 1920 года, но даже и к 2015 году латинский алфавит не был введен во все сферы жизни узбекского общества. На латиницу переведена только сфера образования и частично делопроизводство. Печатные же СМИ до сих пор используют кириллицу, а на телевидении и в интернете используется как кириллица, так и латиница. За 97 лет Узбекистан так и не завершил перехода на латиницу.
Как пишет ташкентский журналист Владимир Березовский, из-за смены алфавитов узбекский народ погружался в безграмотность. А местная интеллигенция осуждала власть за насилие над узбекским языком, что привело к отрыву от духовных корней, от письменных памятников старины. Иногда транслитерация русских слов с кириллицы на латиницу приводит к курьезам. Например, слово «цех» на узбекской латинице пишется как «sex». В результате в Узбекистане можно увидеть вывески вроде «Kolbasa Sexi», что очень забавляет.
До конца 2017 года в Казахстане планируется принять единый латинский алфавит казахского языка. 23 июня президент Нурсултан Назарбаев заявил, что нет оснований затягивать процесс перехода: «Мы взялись за работу, чтобы исправить все это. Переход казахского языка на латиницу сплотит нас больше. Я в своем послании поставил срок до 2025 года, но я думаю, нет оснований затягивать этот процесс».
(с)
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Каждый выбирает свой путь самостоятельно, только потом почему-то в случае неудачи винит соседа, а не себя. С латиницей много курьёзов, если уж 33 буквы русского языка не отражают сигармонические особенности одного из тюрских языков, то как 26 букв латиницы с этим справится? Где логика?
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В Русской буквице не 33, а 49.
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Чиновники везде – *****! Где влезут своими кривыми ручками – только и выходит – «Kolbasa Sexi».
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Про то, что “…Узбекистан переходит на латиницу с 1920 года…” – враньё!
Весь период СССР Узбекистан писал и читал на кириллице, и попыток перейти на латиницу не было.
Латиница – это уже новые прозападные веяния. Каримов весь центр Ташкента испортил, повырубал старые платаны, понасадил пальмы, изуродовал тенистую часть города, в центре теперь нет духа ташкентского, даже плов негде попробовать – одни рестораны по западному образцу.
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В СССР большевики тоже хотели перейти на латиницу. Но И.В.Сталин строго запретил им этим заниматься…
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Пусть переходят на латиницу! И чем быстрее тем лучше для русичей! Потомки Хазар должны в степи баранов пасти, а не в космос летать. Через некоторое время мы снова увидим ходаков к Русскому царю с челобитной. Но тогда их нужно послать туда, откуда они пришли на Землю Русскую, а не принимать с распростёртыми объятиями.
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Кириллица,латиница… На чем они писали во времена проклятого царизма? Вот, пусть пишут и дальше.