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Kolbasa Sexi

08:41. 22 сентября 2017 Просмотров - 415 7 коммент. Опубликовал:


Узбекский поэт — Казахстану: Не повторяйте нашу ошибку с латиницей

Известный узбекский поэт  Мухаммад Салих, живущий в Стамбуле, обратился к руководству и жителям Казахстана по поводу перехода на латинский алфавит, призвав их не повторять «узбекскую ошибку». По словам Салиха, при переходе на латиницу в Узбекистане не учли проблему дифтонгов, сингармонизмов и приняли «алфавит с изъяном».

«Мы жаловались, что кирилица не отражает сигармонистических особенностей узбекского языка (гармония гласных звуков), кроме того такие буквы как „щ“, „ч“ мы тоже обрели в кирилическом написании и пользовались этим алфавитом с 1939 по 90 года прошлого века. При переходе на латиницу узбекские чиновники также не решили эту проблему», — сказал Салих.

По мнению Мухаммада Салиха, решение о переходе на латиницу в Узбекистане было принято спонтанно и латиница так и не вошла в повседневную жизнь узбекистанцев. Однако в целом Салих идею латинизации поддерживает, подчеркивая, что она поможет главной цели — «объединению тюркского мира».

Узбекистан переходит на латиницу с 1920 года, но даже и к 2015 году латинский алфавит не был введен во все сферы жизни узбекского общества. На латиницу переведена только сфера образования и частично делопроизводство. Печатные же СМИ до сих пор используют кириллицу, а на телевидении и в интернете используется как кириллица, так и латиница. За 97 лет Узбекистан так и не завершил перехода на латиницу.

Как пишет ташкентский журналист Владимир Березовский, из-за смены алфавитов узбекский народ погружался в безграмотность. А местная интеллигенция осуждала власть за насилие над узбекским языком, что привело к отрыву от духовных корней, от письменных памятников старины. Иногда транслитерация русских слов с кириллицы на латиницу приводит к курьезам. Например, слово «цех» на узбекской латинице пишется как «sex». В результате в Узбекистане можно увидеть вывески вроде «Kolbasa Sexi», что очень забавляет.

До конца 2017 года в Казахстане планируется принять единый латинский алфавит казахского языка. 23 июня президент Нурсултан Назарбаев заявил, что нет оснований затягивать процесс перехода: «Мы взялись за работу, чтобы исправить все это. Переход казахского языка на латиницу сплотит нас больше. Я в своем послании поставил срок до 2025 года, но я думаю, нет оснований затягивать этот процесс».

(с)

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: Казахстан, кириллица, латиница, Узбекистан
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7 коммент.»

  • 92 85
    Елена 22 сентября 2017 в 9:58 Ссылка Пометить
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    Каждый выбирает свой путь самостоятельно, только потом почему-то в случае неудачи винит соседа, а не себя. С латиницей много курьёзов, если уж 33 буквы русского языка не отражают сигармонические особенности одного из тюрских языков, то как 26 букв латиницы с этим справится? Где логика?

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  • 387 295
    Союз Таможенный 22 сентября 2017 в 10:06 Ссылка Пометить
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    Чиновники везде – *****! Где влезут своими кривыми ручками – только и выходит – «Kolbasa Sexi».

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  • 13105 8218
    Волемир 22 сентября 2017 в 10:12 Ссылка Пометить
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    Про то, что “…Узбекистан переходит на латиницу с 1920 года…” – враньё!
    Весь период СССР Узбекистан писал и читал на кириллице, и попыток перейти на латиницу не было.
    Латиница – это уже новые прозападные веяния. Каримов весь центр Ташкента испортил, повырубал старые платаны, понасадил пальмы, изуродовал тенистую часть города, в центре теперь нет духа ташкентского, даже плов негде попробовать – одни рестораны по западному образцу.

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  • 4177 3735
    Вячеслав 22 сентября 2017 в 11:23 Ссылка Пометить
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    В СССР большевики тоже хотели перейти на латиницу. Но И.В.Сталин строго запретил им этим заниматься…

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  • 77 51
    Илья 22 сентября 2017 в 12:22 Ссылка Пометить
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    Пусть переходят на латиницу! И чем быстрее тем лучше для русичей! Потомки Хазар должны в степи баранов пасти, а не в космос летать. Через некоторое время мы снова увидим ходаков к Русскому царю с челобитной. Но тогда их нужно послать туда, откуда они пришли на Землю Русскую, а не принимать с распростёртыми объятиями.

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  • 183 119
    Маруся 22 сентября 2017 в 12:39 Ссылка Пометить
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    Кириллица,латиница… На чем они писали во времена проклятого царизма? Вот, пусть пишут и дальше.

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